Ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρίσκεται στην Αθήνα και επισκέφτηκε το ΟΑΚΑ, προκειμένου να παρακολουθήσει live τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας τένις με τη Βραζιλία του Davis Cup. Ο Σέρβος τενίστας μόλις έφτασε στο Ολυμπιακό Στάδιο καταχειροκροτήθηκε και αποθεώθηκε από το κοινό.

Λίγο αργότερα, στις κερκίδες κοντά του βρέθηκε και η ελληνίδα τενίστρια, Μαρία Σάκκαρη μαζί με τη μητέρα της, Αγγελική Κανελλοπούλου. Οι δύο πρωταθλητές της αντισφαίρισης αγκαλιάστηκαν και κάθισαν μαζί να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Joao Fonseca.

Σημειώνεται δε, ότι ο Νόλε έφτασε στο κατάμεστο ΟΑΚΑ λίγο πριν την έναρξη του αγώνα οδηγώντας μόνος του το αυτοκίνητό του. Αμέσως, κατά την είσοδό του έγινε αντιληπτός από το κοινό, ωστόσο το όνομά του ακούστηκε από το μεγάφωνο με τους παρευρισκόμενους να τον επευφημούν.

Το κατάμεστο στάδιο ενθουσιάστηκε δε, για ακόμα μία φορά με την είσοδο της Μαρίας Σάκκαρη.

Υπενθυμίζεται, ότι τον τελευταίο καιρό, πλήθος δημοσιευμάτων αναφέρουν το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης του Νόβακ Τζόκοβιτς στην Ελλάδα το προσεχές διάστημα.

Φωτογραφίες από τον Τζόκοβιτς και τη Σάκκαρη στο ΟΑΚΑ