Πυκνώνουν οι αναφορές στα διεθνή μέσα ότι ο σταρ του τένις, Νόβακ Τζόκοβιτς εξετάζει το ενδεχόμενο να μετακομίσει μόνιμα στην Ελλάδα, καθώς φέρεται να έχει μπει στο στόχαστρο της κυβέρνησης του Αλεξάνταρ Βούτσιτς για την υποστήριξή του στις φοιτητικές διαμαρτυρίες που δονούν την χώρα εδώ και μήνες.

Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ της Daily Mail, o 24 φορές πρωταθλητής Grand Slam δέχεται εδώ και καιρό έντονη κριτική από τις φιλοκυβερνητικές σερβικές εφημερίδες, εξαιτίας της στάσης του στο θέμα των διαδηλώσεων, που πυροδοτήθηκαν από την κατάρρευση του στέγαστρου του σιδηροδρομικού σταθμού στο Νόβι Σαντ η οποία κόστισε την ζωή σε 16 ανθρώπους.

Όλες οι φορές που ο Τζόκοβιτς στήριξε τις διαδηλώσεις

Ο Τζόκοβιτς είχε κάνει γνωστή την υποστήριξή του στους διαδηλωτές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας τον Δεκέμβριο: «Ως κάποιος που πιστεύει βαθιά στη δύναμη των νέων και στην επιθυμία τους για ένα καλύτερο μέλλον, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να ακουστούν οι φωνές τους. Η Σερβία έχει τεράστιες δυνατότητες και η μορφωμένη νεολαία της είναι η μεγαλύτερη δύναμή της. Αυτό που όλοι χρειαζόμαστε είναι κατανόηση και σεβασμός. Μαζί σας, Νόβακ».

Ο Τζόκοβιτς αφιέρωσε στη συνέχεια μια νίκη στο Australian Open σε έναν φοιτητή που χτυπήθηκε από αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια μιας διαμαρτυρίας. Τον Μάρτιο, ο Τζόκοβιτς μοιράστηκε μια φωτογραφία μιας από τις μεγαλύτερες διαμαρτυρίες μέχρι σήμερα με περίπου 300.000 συμμετέχοντες και την χαρακτήρισε «ιστορική».

Ο σταρ του τένις, ο οποίος δεν έχει μιλήσει ρητά κατά του Βούτσιτς ή της σερβικής κυβέρνησης, είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τα μέσα ενημέρωσης όταν σε πανηγυρισμό του έκανε μια κίνηση που θυμίζει την κίνηση που κάνει με τα χέρια του κάποιος που χρησιμοποιεί μια αντλία (σ.σ. pump), την οποία αρκετοί είχαν συνδέσει με τη φράση «Pump it» που χρησιμοποιούν οι φοιτητές για να δείξουν ότι είναι διατεθειμένοι να συνεχίσουν να ασκούν πίεση στην κυβέρνηση.

Ο 38χρονος ισχυρίστηκε ότι ο εορτασμός του ήταν μεταξύ αυτού και των παιδιών του, που συνδέεται με το τραγούδι «Pump It Up».

Οι αντιδράσεις, οι εικασίες για Ελλάδα και οι συναντήσεις με Μητσοτάκη

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα NZZ, όλες αυτές οι ενέργειες του Τζόκοβιτς τράβηξαν το ενδιαφέρον της σερβικής κυβέρνησης.

Σημειώνεται ότι η σερβική ταμπλόιντ εφημερίδα Informer, που θεωρείται ότι στηρίζει τον Βούτσιτς, χαρακτήρισε τον Μάιο τον Τζόκοβιτς «ντροπή» και τον κατηγόρησε ότι υποστηρίζει μια υποτιθέμενη «έγχρωμη επανάσταση». Η εφημερίδα χαρακτήρισε τον Τζόκοβιτς, ως «ψευδοπατριώτη» και τον κατηγόρησε ότι «ετοιμάζεται να διαφύγει στην Ελλάδα».

Το παραπάνω ρεπορτάζ του Informer ακολούθησαν δημοσιεύματα ότι ο Τζόκοβιτς εξετάζει το ενδεχόμενο να μεταφέρει την οικογένειά του στην Ελλάδα μέσω του προγράμματος Golden Visa, το οποίο επιτρέπει σε πολίτες εκτός ΕΕ να ζουν στη χώρα με αντάλλαγμα επενδύσεις.

Ο Τζόκοβιτς συναντήθηκε με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη δύο φορές, την πρώτη στην Αθήνα τον Ιούνιο και τη δεύτερη νωρίτερα αυτόν τον μήνα στην Τήνο.

Ο σταρ, ο οποίος διαμένει κυρίως στο Μονακό, έχει υποβαθμίσει τις αναφορές για επικείμενη μετακόμιση στην Ελλάδα.

«Προφανώς, υπάρχουν πολλές εικασίες, αλλά όχι, προς το παρόν, όχι», είπε ο Τζόκοβιτς, όταν ρωτήθηκε για τις εικασίες κατά τη διάρκεια του Γουίμπλεντον.

«Αλλά ποιος ξέρει τι θα μπορούσε να συμβεί στο μέλλον. Ναι, θα μπορούσε να συμβεί».