Με τον Ντόναλντ Τραμπ να εμφανίζεται να πλησιάζει ολοένα και περισσότερο, τουλάχιστον όσον αφορά στο θέμα της Ουκρανίας, με τις ευρωπαϊκές χώρες υποστηρίζοντας ότι η υπομονή του με την Ρωσία για μια συμφωνία ειρήνης εξαντλείται και έτσι είναι πιθανόν να επιβάλλει σκληρές κυρώσεις, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντιμίτρι Πεσκόφ, έσπευσε να ρίξει την ευθύνη για την καθυστέρηση και την κατάρρευση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων στην Ευρώπη.

Πεσκόφ: «Για την παύση στις διαπραγματεύσεις φταίει η Ευρώπη»

Πιο συγκεκριμένα ο Πεσκόφ ανέφερε ότι οι συνομιλίες μεταξύ Κιέβου και Μόσχας βρίσκονται πλέον σε αδιέξοδο και υποστήριξε πως: «Τα κανάλια επικοινωνίας είναι στη θέση τους και λειτουργούν. Οι διαπραγματευτές μας έχουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν μέσω αυτών των καναλιών. Όμως προς το παρόν, είναι πιθανότατα πιο ακριβές να πούμε ότι υπάρχει παύση στις συνομιλίες». Όπως έσπευσε να συμπληρώσει: «Η ρωσική πλευρά παραμένει έτοιμη να ακολουθήσει την οδό του ειρηνικού διαλόγου, αλλά είναι πράγματι αλήθεια το γεγονός πως οι Ευρωπαίοι αυτό το εμποδίζουν. Αυτό δεν είναι μυστικό για κανέναν».

Ρώσοι και Ουκρανοί διαπραγματευτές έχουν πραγματοποιήσει τρεις γύρους άμεσων συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη, πιο πρόσφατα στις 23 Ιουλίου, οι οποίοι όμως έχουν οδηγήσει απλά σε συμφωνίες για την ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου και των σορών των νεκρών. Εκτός από αυτές, όλες οι υπόλοιπες επαφές είναι μεσολαβημένες, κατά κύριο λόγο μέσω των ΗΠΑ και του Ντόναλντ Τραμπ, που από την ανάληψη των καθηκόντων και μετά έχει ανοίξει τους διαύλους επικοινωνίας με την Μόσχα. Το βασικό του επίτευγμα μέχρι τώρα ήταν η Σύνοδος στην Αλάσκα, από την οποία όμως δεν προέκυψε τίποτα χειροπιαστό.

Αντίθετα, από τις συναντήσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τους Ευρωπαίους ηγέτες ξεκίνησε μια σημαντική προσπάθεια για την εξεύρεση κοινού εδάφους ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ευρώπη, τουλάχιστον όσον αφορά στις εγγυήσεις ασφαλείας που θα παρέχουν στην Ουκρανία. Οι εγγυήσεις ασφαλείας που έχουν συζητηθεί είναι και ένα απο τα βασικά θέματα που επικαλείται η Ρωσία για να μην κάτσει στο τραπέζι του διαλόγου.

Η αμερικανική κυβέρνηση μοιάζει να «πλησιάζει» περισσότερο την Ευρώπη

Υπό αυτό το πρίσμα ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει πως, λίγο αφότου ο Τραμπ, ο οποίος ευαγγελίζεται ότι θέλει ο πόλεμος στην Ουκρανία να λήξει το δυνατόν γρηγορότερα, επανέφερε στο προσκήνιο τις απειλές για κυρώσεις (οι ευρωπαϊκές προτάσεις θα παρουσιαστούν την Τετάρτη), οι ΗΠΑ υπέγραψαν σήμερα κοινή δήλωση με ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, εκφράζοντας την ανησυχία τους για την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Ρωσίας και κατηγόρησαν τη Μόσχα ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τον καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ.

Η δήλωση, την οποία διάβασε ο Υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Μάρτσιν Μποζάτσκι, πριν από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, καλούσε επίσης τη Ρωσία να σταματήσει «τον επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας» και να απόσχει από περαιτέρω προκλήσεις. Βέβαια μια μέρα νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η εισβολή με μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Ρωσίας στην Πολωνία θα μπορούσε να συνέβη κατά λάθος.

Ο πρέσβης της Σλοβενίας στον ΟΗΕ, Σάμουελ Ζμπόγκαρ, δήλωσε στο Συμβούλιο Ασφαλείας: «Αυτές είναι επιθετικές και επικίνδυνες πράξεις, καθώς είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι τόσα πολλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πέταξαν τόσο βαθιά πάνω από το πολωνικό έδαφος, ακούσια». Η Πολωνία κατέρριψε ύποπτα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον εναέριο χώρο της την Τετάρτη με την υποστήριξη αεροσκαφών από τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η πρώτη φορά που ένα μέλος της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας άνοιξε κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η Ρωσία δήλωσε ότι οι δυνάμεις της επιτίθεντο στην Ουκρανία κατά τη στιγμή των εισβολών με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ότι δεν είχε σκοπό να χτυπήσει στόχους στην Πολωνία. Ο δε πρέσβης της Ρωσίας στον ΟΗΕ υποστήριξε για άλλη μια φορά ότι τα ρωσικά drones δεν έχουν τόσο μεγάλη εμβέλεια ώστε να φτάνουν στην Πολωνία.