Ούτε έναν, ούτε δύο, αλλά 18 γύρους κυρώσεων έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία, για να στραγγαλίσει την οικονομία της και να την αναγκάσει να κάνει πίσω στην Ουκρανία, όπου κατέχει το ένα πέμπτο της χώρας, μετά από 3,5 χρόνια πολέμου.

Τώρα, η Ε.Ε. ετοιμάζει τον 19ο γύρο των κυρώσεων, από κοινού με τις ΗΠΑ, ελπίζοντας ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι αρκετά «απογοητευμένος» από τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και εξίσου αποφασισμένος να γονατίσει τη ρωσική οικονομία.

Όμως τα ανταλλάγματα που απαιτεί ο αμερικανός πρόεδρος από τους Ευρωπαίους, ίσως γονατίσουν περισσότερο εκείνους, παρά τους Ρώσους, που την περασμένη Κυριακή διαπέρασαν την καρδιά της ουκρανικής αεράμυνας, πλήττοντας με πύραυλο, ακόμα και την έδρα της κυβέρνησης στο Κίεβο.

Οι κυρώσεις του νέου πακέτου

Κεντρική θέση στο 19ο πακέτο έχει η κοινή πρόταση Γαλλίας και Γερμανίας για τη στοχοποίηση της ρωσικής ιδιωτικής εταιρείας πετρελαίου Lukoil, καθώς και τα διυλιστήρια τρίτων χωρών, που επανεξάγουν ρωσικό πετρέλαιο στην Ε.Ε. Επίσης, προτείνονται μέτρα εναντίον αεροπορικών εταιρειών και κατασκευαστών που συνδέονται με την πολιτική αεροπορία.

Ο ευρωπαίος ειδικός απεσταλμένος, Ντέηβιντ Ο΄Σάλιβαν, συναντήθηκε χθες με αξιωματούχους στην Ουάσιγκτον, προκειμένου να συζητήσουν το θέμα των κυρώσεων, ενώ προηγήθηκε η τηλεφωνική επικοινωνία της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, με τον αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε μεν ότι θα ήταν έτοιμος να περάσει στο δεύτερο στάδιο των κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας, άφησε όμως να εννοηθεί ότι δε θα προχωρήσει, αν δε συνομιλήσει προηγουμένως με τον Πούτιν, με τον οποίον συναντήθηκε πριν από τρεις εβδομάδες στην Αλάσκα.

«Έξω από τα δόντια» τα είπε στους Ευρωπαίους ο Μπέσεντ

Εκείνος που περιέγραψε με αρκετή σαφήνεια τις αμερικανικές προθέσεις ήταν ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος πρότεινε να επιβληθούν από κοινού, από τις ΗΠΑ και την ΕΕ, δευτερογενείς κυρώσεις στις χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο. «Χρειαζόμαστε από τους ευρωπαίους εταίρους να μας ακολουθήσουν», είπε ο υπουργός του Τραμπ, κάνοντας λόγο για έναν «αγώνα δρόμου» ανάμεσα στην αντοχή του ουκρανικού στρατού και στην αντοχή της ρωσικής οικονομίας.

Δηλαδή, οι Αμερικανοί που έχουν επιβάλει δασμούς 50% στην Ινδία, επειδή αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο (αλλά όχι στους Κινέζους), θέλουν από τους Ευρωπαίους (που δοκιμάζονται και οι ίδιοι από τις κυρώσεις στη Ρωσία) να ανοίξουν τώρα οικονομικό πόλεμο και με τους Ινδούς. Τη στιγμή μάλιστα που η ΕΕ επείγεται να κλείσει εμπορικές συμφωνίες με την Ινδία, ως αντίβαρο στους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ και στους δυο.

Πριν από όλα αυτά όμως, οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να συντονιστούν. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ο οποίος περιοδεύει σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, θα προσπαθήσει να πείσει πρωτίστως τον ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν (αλλά και τον σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο), να ευθυγραμμιστούν με την υπόλοιπη ΕΕ – ειδικά ο Όρμπαν να άρει το βέτο στις κυρώσεις στη Ρωσία, καθώς και στο άνοιγμα των κεφαλαίων για τη διαδικασία ένταξης της Ουκρανίας.

Το εμπόδιο «Όρμπαν»

Ο ούγγρος πρωθυπουργός δε δείχνει καμιά διάθεση ευθυγράμμισης με τις Βρυξέλλες, όπου κάποιοι παραδόξως φτάνουν στο σημείο να ποντάρουν στον Τραμπ, για να τον φέρει στην «ευρωπαϊκή γραμμή». Μόλις χθες ο Όρμπαν είπε σε κομματική εκδήλωση ότι η παγκόσμια τάξη διέρχεται περίοδο τεκτονικών αλλαγών, με την άνοδο της Κίνας και πως «οι ΗΠΑ θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα, ότι η Ρωσία κέρδισε τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αυτό θα μπορούσε να σταματήσει μόνο με την ανάπτυξη εκατοντάδων χιλιάδων δυτικών στρατιωτών, όμως κανένας δεν είναι πρόθυμος να το κάνει». Ο Όρμπαν είπε ότι οι ΗΠΑ «διαλύουν τον κόσμο, όπως τον ξέραμε. Τώρα βλέπουμε συνέχεια δασμούς. Η εποχή της εξαγωγής της δημοκρατίας τελείωσε».

Όλα είναι μια πολιτική μεγάλων δυνάμεων, όπου η Ουάσιγκτον έχει στόχο να υποτάξει οικονομικά την Ευρώπη, ενώ οι Βρυξέλλες βλέπουν τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία ως μέσο για να διατηρήσουν την ΕΕ ως παγκόσμια δύναμη, είπε ο Όρμπαν, ο οποίος διατηρεί προνομιακή σχέση με τον Τραμπ, λόγω και ιδεολογικής συγγένειας.

Ο κίνδυνος υποθήκευσης της Ευρώπης στις ΗΠΑ του Τραμπ

Από την άλλη πλευρά, για ευρωπαίους ηγέτες, όπως ο πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, «η ρωσική επίθεση στα κυβερνητικά κτίρια στο Κίεβο δείχνει για άλλη μια φορά ότι η συνεχής αναβολή μιας έντονης αντίδρασης εναντίον του Πούτιν και η προσπάθεια να τον κατευνάσουν, δεν έχει νόημα». Ποια θα ήταν όμως τα όρια αυτής της «έντονης αντίδρασης» και με ποια αμυντική ομπρέλα;

Την ώρα που οι ηγέτες της Ευρώπης (Μακρόν, Σολτς, Τουσκ κ.α.) συναγωνίζονται σε «σκληρές» δηλώσεις για τον Πούτιν, έχοντας ανοιχτά μεγάλα μέτωπα μέσα στις χώρες τους, ο ρωσικός στρατός κερδίζει έδαφος στα μέτωπα της Ουκρανίας και κανένα πακέτο κυρώσεων δε φαίνεται ικανό να τον σταματήσει. Εκτός εάν ακολουθήσει, μετά την υποθήκευση της Ουκρανίας, η υποθήκευση ολόκληρης της Ευρώπης στις ΗΠΑ του Τραμπ.