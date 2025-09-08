Καθώς το διπλωματικό αδιέξοδο για την διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία παραμένει, αφού όλες οι πλευρές εμμένουν ουσιαστικά στις θέσεις τους για το ζήτημα, στο τραπέζι φαίνεται ότι ξαναμπαίνουν με πιο επιτακτικό τρόπο οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Τραμπ και Ευρωπαίοι συζητούν για κυρώσεις

Το γεγονός ότι εξετάζεται νέα δέσμη κυρώσεων κατά της Μόσχας έκανε γνωστό ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι είναι έτοιμος να προχωρήσει σε μια δεύτερη φάση κυρώσεων, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι σήμερα υπάρχει σχετική συνάντηση ανάμεσα σε ευρωπαίους αξιωματούχους με τον ειδικό απεσταλμένο της ΕΕ για τις κυρώσεις Ντέιβιντ Ο’ Σάλιβαν και την αμερικανική κυβέρνηση στο υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.

Κρεμλίνο: «Οι κυρώσεις δεν μας αφορούν»

Στις δηλώσεις Τραμπ, αλλά και στις πληροφορίες περί συναντήσεων συντονισμού μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ τις οποίες κατά τα φαινόμενα έλαβε υπόψιν του, το Κρεμλίνο ότι καμία κύρωση δεν θα μπορέσει ποτέ να αναγκάσει τη Ρωσία να αλλάξει στάση απέναντι στην Ουκρανία. Πιο συγκεκριμένα όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντιμίτρι Πεσκόφ:«Καμία κύρωση δεν θα μπορέσει να αναγκάσει τη Ρωσική Ομοσπονδία να αλλάξει τη σταθερή θέση για την οποία έχει επανειλημμένα μιλήσει ο Πρόεδρός μας».

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ευρώπη και η Ουκρανία κάνουν ό,τι μπορούν για να κρατήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες στην τροχιά τους.

Είπε ότι το Κρεμλίνο προτιμά να επιλύσει τη σύγκρουση με διπλωματικά μέσα, αλλά αν αυτό είναι αδύνατο, τότε θα συνεχιστεί αυτό που ο Πούτιν αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

Το πλαίσιο των κυρώσεων και η ρωσική οικονομία

Η Δύση έχει επιβάλει αρκετές δέσμες κυρώσεωνν κατά της Ρωσίας με αφορμή τον πόλεμο του 2022 στην Ουκρανία και την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014, σε μια προσπάθεια να κάνει την οικονομία της Ρωσίας, αξίας 2,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, «να πονέσει» και να υπονομεύσει την υποστήριξη προς τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Πούτιν υποστηρίζει πως η ρωσική οικονομία, η οποία έχει αναπτυχθεί ταχύτερα από τις χώρες του G7 και έχει διαψεύσει τις προβλέψεις της Δύσης για κατάρρευση, έχει αντέξει καλά και έχει διατάξει τις επιχειρήσεις και τους αξιωματούχους να παρακάμψουν τις κυρώσεις με κάθε δυνατό τρόπο.

Σύμφωνα με το Reuters, η πολεμική οικονομία της Ρωσίας αναπτύχθηκε κατά 4,1% το 2023 και 4,3% το 2024, παρά τις κυρώσεις που επέβαλε η Δύση μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022, αλλά η οικονομία επιβραδύνεται απότομα φέτος υπό το βάρος των υψηλών επιτοκίων.