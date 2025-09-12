Η πρώτη κίνηση στη γεωστρατηγική σκακιέρα από την πλευρά του ΝΑΤΟ ήρθε το απόγευμα της Παρασκευής. Σε συνέντευξη Τύπου ο Ρούτε και ο στρατηγός Γκρίνγκεβιτς ανακοίνωσαν την ενίσχυση της ανατολικής πλευράς της συμμαχίας, η οποία θα αρχίσει από απόψε.

Με κωδική ονομασία «Eastern Sentry» η επιχείρηση στοχεύει «στην προστασία και την άμυνα όλων των συμμάχων». Ο Μαρκ Ρούτε επεσήμανε ότι «το ΝΑΤΟ θα ξεκινήσει ένα πρόγραμμα «ανατολικής φρουράς» για να ενισχύσει την άμυνα της ανατολικής πλευράς της Ευρώπης». Παράλληλα, ανέφερε ότι η «απερισκεψία της Ρωσίας στον αέρα αυξάνεται σε συχνότητα».

«Η κύρια αποστολή του ΝΑΤΟ είναι να αποτρέπει τις επιθετικές ενέργειες και να υπερασπίζεται κάθε μέλος της Συμμαχίας από όλες τις απειλές που αντιμετωπίζουμε. Η προστασία της ανατολικής μας πλευράς είναι υψίστης σημασίας. (…) Και έχουμε σχέδια να ενισχύσουμε την παρουσία μας, εάν και όταν αυτό κριθεί απαραίτητο», δήλωσε ο Ρούτε.

«Η Πολωνία και οι πολίτες όλης της Συμμαχίας πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς χάρη στην άμεση αντίδρασή μας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και στη σημαντική ανακοίνωση που κάναμε σήμερα εδώ», δήλωσε.

Άμεσες ενέργειες από το ΝΑΤΟ

Η Διοίκηση Συμμαχικών Επιχειρήσεων (ACO), η οποία είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση όλων των επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ, θα εκτελέσει την επιχείρηση Eastern Sentry κατά μήκος της ανατολικής πλευράς της συμμαχίας.

Η πολυτομεακή δραστηριότητα, η οποία θα ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες και θα συνεχιστεί για αόριστο χρονικό διάστημα, αποτελεί απάντηση στις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του εναέριου χώρου, συμπεριλαμβανομένων των πολυάριθμων ρωσικών drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας στις 10 Σεπτεμβρίου.

Η Συμμαχία αντέδρασε ήδη γρήγορα και αποφασιστικά σε αυτή την κατάσταση, αποδεικνύοντας την ικανότητα και την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ να υπερασπιστεί τη Συμμαχία, αλλά τώρα θα προβεί σε περαιτέρω ενέργειες για να ενισχύσει τη στάση της.

«Η παραβίαση του εναερίου χώρου της Πολωνίας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό και δεν επηρεάζει μόνο την Πολωνία», δήλωσε ο Στρατηγός Αλέξους Γκρίνκεβιτς, Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης. «Ενώ η πλήρης αξιολόγηση του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη, το ΝΑΤΟ δεν περιμένει, αλλά ενεργεί».

Η Συμμαχία θα ενισχύσει επίσης την αεροπορική της άμυνα.

Το Eastern Sentry και η αεράμυνα

«Το Eastern Sentry και αυτή η νέα προσέγγιση θα προσφέρουν ακόμη πιο στοχευμένη και ευέλικτη αποτροπή και άμυνα όπου και όποτε χρειάζεται. Θέλουμε να προστατεύσουμε τον λαό μας και να αποτρέψουμε περαιτέρω απερίσκεπτες και επικίνδυνες ενέργειες, όπως αυτές που συνέβησαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα», δήλωσε ο Γκρίνκεβιτς.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται μετά τη συνεδρίαση του ΝΑΤΟ, όπου οι Σύμμαχοι συζήτησαν την κατάσταση υπό το πρίσμα του αιτήματος της Πολωνίας για διαβουλεύσεις βάσει του άρθρου 4 της Συνθήκης της Ουάσιγκτον, εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους προς την Πολωνία και καταδίκασαν την απερίσκεπτη συμπεριφορά της Ρωσίας.

Η ACO θα συνεργαστεί επίσης στενά με τη Συμμαχική Διοίκηση Μετασχηματισμού. Στόχος είναι η εφαρμογή νέων τεχνολογιών στο πεδίο. Μεταξύ άλλων θα έχουν αισθητήρες και όπλα κατά των drones.

Ποια περιοχή θα καλύψει του ΝΑΤΟ το Eastern Sentry

Ο Αλέξους Γκρίνκεβιτς έδειξε ότι το νέο σχέδιο του ΝΑΤΟ θα καλύπτει όλη την ανατολική πτέρυγα. Συγκεκριμένα όλες τις περιοχές που βρίσκονται κοντά στη Ρωσία.

«Πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά ολόκληρη τη Συμμαχία και θα το αντιμετωπίσουμε ως τέτοιο», ανακοίνωσε ο στρατηγός της Συμμαχίας. Στη συνέχεια είπε: «Το Eastern Sentry θα καλύψει ολόκληρη την ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας, από τον άκρο βορρά μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο, όπου αντιλαμβανόμαστε την απειλή από τους Ρώσους», δήλωσε ο Γκρίνκεβιτς.

Ποιες χώρες θα συμμετέχουν

Οι σύμμαχοι έχουν ήδη αρχίσει να ανακοινώνουν την ανάπτυξη δυνάμεων και δυνατοτήτων για το Eastern Sentry. Η Δανία θα συνεισφέρει δύο F-16 και μια φρεγάτα αντιπυραυλικής άμυνας, η Γαλλία θα συνεισφέρει τρία Rafale και η Γερμανία θα συνεισφέρει τέσσερα Eurofighter. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επίσης εκφράσει την προθυμία του να συνεισφέρει.

Ενίσχυση αναμένεται να στείλουν και άλλες χώρες της συμμαχίας.