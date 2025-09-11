5 το πρωί ΔΕΘ edition: Το διήμερο του Σωκράτη Φάμελλου με τον Αλέξη Τσίπρα στο δωμάτιο
Ο Αλέξης Τσίπρας «περιφερόταν» σε Βελλίδειο και ΔΕΘ ενόσω ο Σωκράτης Φάμελλος ανέλυε τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για μια «Προοδευτική Ελλάδα» - Ανέφικτο να αποφύγει το πρέσινγκ για τις αλλεπάλληλες πρωτοβουλίες του πρώην πρωθυπουργού - Οι «κόκκινες γραμμές» της Κουμουνδούρου
1
Οι ατάκες του Σωκράτη Φάμελλου
- Η κυριαρχία της Άγριας Δύσης: Το ελληνικό Φαρ Ουέστ, κατά τον Σωκράτη Φάμελλο, είναι απότοκο μιας κυβερνητικής πολιτικής χωρίς κανόνες που ευνοεί «κολλητούς», δεν διαθέτει στόχευση στην αλλαγή παραγωγικού μοντέλου και επιτρέπει τις περιορισμένες νησίδες πλούτου.
- Πυξίδα μου η πυξίδα του ΣΥΡΙΖΑ: Σε αντιδιαστολή με την «εθνική πυξίδα» που κατέθεσε στον δημόσιο διάλογο ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του κόμματος της αντιπολίτευσης απέρριψε την προοπτική σύστασης άλλου φορέα που θα έχει ως στόχο να καλύψει το υπάρχον κενό, διότι μοιραία θα προκαλέσει νέο κατακερματισμό του κεντροαριαστερού χώρου.
- Δεν θα γίνω εγώ μεταφραστής του Τσίπρα: Σε όσα έχει πει ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός, ότι δηλαδή ασχολείται κατά βάση με τη συγγραφή του βιβλίου του, παρέπεμψε ο Σωκρ. Φάμελλος για να μην ανακυκλώσει άλλο όσα ακούγονται από ‘δω κι από ‘κει.
- Δεν είναι λάστιχο οι εθνικές γραμμές: Στο στόχαστρο του Σ. Φάμελλου βρέθηκαν στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου τόσο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης. Στους δύο ασκούντες την εξωτερική πολιτική της χώρας χρέωσε μια σειρά από «σοβαρά διπλωματικά λάθη» με αφορμή τη δημόσια σύγκρουση Ελλάδας – Κύπρου στο ζήτημα του καλωδίου.
- Και του χρόνου, να πούμε: Με μια ευχή, αλλά και την ελπίδα, πως και τον Σεπτέμβριο του 2026 θα βρίσκεται τουλάχιστον στην ίδια θέση αποχαιρέτησε τους παρευρισκόμενους στη συνέντευξη Τύπου ο Σ. Φάμελλος ύστερα από 2 ώρες και 45 λεπτά ερωτοαπαντήσεων. Θα δουλέψει, άραγε, γι’ αυτόν ο χρόνος;
2
Τι μάθαμε από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ
- Ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στο Παρίσι: Το ταξίδι του πρώην πρωθυπουργού στην πρωτεύουσα της Γαλλίας προκειμένου να συμμετάσχει στο Συμβούλιο της Ευρώπης επικαλέστηκε ο Σωκράτης Φάμελλος. Προτίμησε δηλαδή να τοποθετηθεί επί πραγματικών γεγονότων, πιστεύοντας ότι οι δύο άνδρες βρίσκονται στην ίδια γραμμή.
- Κανένα περιθώριο για άλλον κατακερματισμό: Επειδή πάντως πιέστηκε αρκετά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, διαχώρισε τη θέση του και πήρε αποστάσεις από τη περιρρέουσα φημολογία, χαρακτηρίζοντας «αδιανόητο οποιοδήποτε άλλο σενάριο» πέραν μιας προοδευτικής σύγκλισης που θα στηρίζεται σε «ενότητα», «προσθέσεις» και «αθροίσματα» από τη στιγμή «δεν περισσεύει κανένας». Σε κάθε περίπτωση άλλωστε «προτεραιότητα δεν είναι οποιαδήποτε αναζήτηση και αναστοχασμός».
- Σημαντικός συνομιλητής ο Ν. Ανδρουλάκης: Αν και του άσκησε ξανά κριτική για την επίμονη άρνησή του να συμμετάσχει σ’ έναν πλατύ διάλογο, ο Σ. Φάμελλος διατήρησε τις δυνητικές γέφυρες με τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ, θεωρώντας ότι ως επικεφαλής της Χαριλάου Τρικούπη έχει τη δυνατότητα να παίξει κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση μιας προοδευτικής πρότασης διεξόδου για τη χώρα.
- Ποιος είναι ο εκλογικός στόχος του ΣΥΡΙΖΑ: Δίχως να θέσει οποιονδήποτε εκλογικό πήχη, από τη στιγμή άλλωστε που οι δημοσκοπικές ενδείξεις δεν είναι όσο ενθαρρυντικές θα ήθελαν στην Κουμουνδούρου, ο Σ. Φάμελλος περιορίστηκε να πει πως προτεραιότητα αποτελεί η «αλλαγή κυβέρνησης», έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν οι «ανάγκες της κοινωνίας», και ακολούθως ο σχηματισμός μιας μεγάλης προοδευτικής συνεργασίας.
- Πού θα βρεθούν οι πόροι υλοποίησης του προγράμματος: Μεταφέροντας πως για την πλειονότητα των αλλαγών που έχει προτείνει υπάρχουν διαθέσιμες εκθέσεις του Γενικού Λογιστηρίου, μίλησε για ένταξη των μερισμάτων στην ενιαία φορολογική κλίμακα, μείωση έμμεσων φόρων, αξιοποίηση του υπερπλεονάσματος και αξιοποίηση πηγών όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ και η Κοινή Αγροτική Πολιτική. Η «Προοδευτική Ελλάδα» του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει μια σειρά από διορθωτικές αλλαγές σε Οικονομία, Υγεία, Παιδεία, Στέγαση, Αγρότες, Ιδιωτικό Χρέος.
- Τα κομματικά Μέσα του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι βιώσιμα: Παρότι όμως «δεν μπορούμε να τα λύσουμε όλα», διότι «είναι πάνω από τις δυνάμεις μας» διαβεβαίωσε ο αρχηγός της παράταξης ότι τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων δεν θα αμφισβητηθούν στο ελάχιστο, καθώς «πρέπει και στις δικές μας επιχειρήσεις να δείχνουμε την επάρκεια της διαχείρισης».
3
Η άποψη των αρθρογράφων του Βήματος
- Ο στόχος: Ο Τσίπρας ξαναθυμίζει ένα παρελθόν για το οποίο καταψηφίστηκε ήδη σε αλλεπάλληλες εκλογές. Δεν το λες και τίτλο τιμής. Αυτό που έχει κάποιο ενδιαφέρον είναι αν πίσω από την «ενεργοποίηση» κρύβεται κάποιος στόχος. Ακούω πως τέτοιος στόχος υπάρχει αλλά μάλλον δυσκολεύομαι να τον διακρίνω. Ούτως ή άλλως, ο πολιτικός χώρος του Τσίπρα είναι κατακερματισμένος κι όπως φαίνεται βαριά τραυματισμένος. Δύσκολα λένε «καλημέρα» μεταξύ τους. Βεβαίως ο Τσίπρας μπορεί να βοηθήσει στην επιβίωσή τους στις επόμενες εκλογές – Γιάννης Πρετεντέρης
- Υπό τη σκιά Τσίπρα: Το ζήτημα είναι πως αυτή η ομιλία, που έγινε υπό την παρουσία όλων σχεδόν των βουλευτών και ειδικά των κορυφαίων – ορισμένοι εκ των οποίων είναι με το βλέμμα στην πλευρά Τσίπρα, θα λειτουργήσει ως ενοποιητικό στοιχείο, θα συσπειρώσει και θα δημιουργήσει τη βάση για την ανάταξη του ΣΥΡΙΖΑ. Δύσκολη εξίσωση. Επί της ουσίας η ομιλία είχε προτάσεις που πολλές είχαν ακουστεί και πάλι στο παρελθόν και ως εκ τούτου δεν δημιουργούν ιδιαίτερη αίσθηση. – Άρης Ραβανός
4
Παραπλεύρως
- Οι παρακλήσεις από την έδρα: Τη συνέντευξη Τύπου του Σωκράτη Φάμελλου συντόνιζε ο εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Ζαχαριάδης, δίνοντας κατά σειρά τον λόγο στον/στην εκάστοτε δημοσιογράφο. Η πρώτη ερώτηση παραχωρήθηκε συμβολικά στην ΕΡΤ3. Γενικά και παρά τη χρονική έκτασή της η συζήτηση είχε ροή και εξυπηρετήθηκαν όλα τα Μέσα που είχαν ζητήσει να απευθύνουν ερώτηση. Απλώς κάποιες φορές χρειάστηκαν ευγενικές παραινέσεις έτσι ώστε να μην γίνεται κατάχρηση.
- Παρουσίες και απουσίες: Αντιθέτως με ό,τι συνέβη στην ομιλία της Τετάρτης στο Βελλίδειο, όπου οι παρουσίες στην πρώτη σειρά καθισμάτων ήταν πολλές περισσότερες, τη συνέντευξη Τύπου του Σωκράτη Φάμελλου δεν την παρακολούθησαν εκ του σύνεγγυς όσοι βουλευτές ή βουλεύτριες του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Υπήρξε μια μέρα πριν το απαιτούμενο «παρών» για να μην δώσουν δικαιώματα σχολιασμού.
- Την ίδια ώρα στη ΔΕΘ: Επίσκεψη στα περίπτερα της Έκθεσης πραγματοποίησε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, εκφράζοντας τους φόβους του Περισσού «για ενίσχυση του μεγάλου κεφαλαίου, κάποιων μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, διεθνικών και πολυεθνικών μονοπωλίων και ομίλων». Για τον ίδιο αποτελεί παραδοσιακά αναγκαιότητα να ενισχυθούν οι μικροί επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
5
Τι περιμένουμε τις επόμενες μέρες
- Προηγείται ο Αλέξης Χαρίτσης: Η παρουσία της Νέας Αριστεράς στη ΔΕΘ, απόντος του γραμματέα Γαβριήλ Σακελλαρίδη, θα κορυφωθεί με τη συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσει αύριο Παρασκευή ο πρόεδρός της. Αναπόφευκτο είναι και για τον ίδιο να ερωτηθεί επί των όσων έχουν να κάνουν με τον Αλέξη Τσίπρα και το ενδεχόμενο επανασυγκόλλησης.
- Ακολουθεί ο Στέφανος Κασσελάκης: Υιοθετώντας έναν δικό του αυτόνομο δρόμο ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας έχει προγραμματίσει ομιλία αύριο το απόγευμα. Άξονάς της, όπως έχει ήδη προαναγγείλει, ένα «νέο μοντέλο» άσκησης εξουσίας που στοχεύει να οδηγήσει την Ελλάδα στην «εθνική αναγέννηση».
- Ρίχνει την αυλαία ο Νίκος Ανδρουλάκης: Το δεύτερο Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ (13-14/9) ανήκει, σχεδόν εξ ολοκλήρου, στον πρόεδρο του ΠαΣοΚ. Ως επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρόκειται να συγκρουστεί ευθέως με τη Νέα Δημοκρατία, παρουσιάζοντας τη «Λευκή Βίβλο» της Χαριλάου Τρικούπη ως απάντηση στις κυβερνητικές εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν θα αποφύγει βέβαια τον πειρασμό να σχολιάσει όλα τα σενάρια αναδιάταξης στην κεντροαριστερά.
