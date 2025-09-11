Αναπόφευκτα η συνέντευξη Τύπου του Σωκράτη Φάμελλου στη ΔΕΘ περιστράφηκε γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να αναγκάζεται να απαντήσει σε καταιγισμό ερωτήσεων για τον πρώην πρωθυπουργό.

Χωρίς να αφήσει περιθώρια για σενάρια νέου φορέα, ο κ. Φάμελλος επέμεινε ότι «ο κ. Τσίπρας είναι πολύτιμο κεφάλαιο για την Ελλάδα και πολύτιμος συμπαραστάτης στην προσπάθεια για την Προοδευτική Ελλάδα», υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει «ενιαία κατεύθυνση».

Μίλησε για την ανάγκη να υπάρξει ενότητα κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων και σημείωσε: «Δεν ανοίγουμε συζήτηση για κατακερματισμό, προσθέσεις θέλουμε. Με αυτό το σχέδιο είναι και ο κ. Τσίπρας, είναι αδιανόητη οποιαδήποτε συζήτηση περί κατακερματισμού ή ανεξαρτητοποίησης».

«Δεν υπάρχουν πολλά που μας χωρίζουν, αντίθετα υπάρχουν πολλά που μας ενώνουν» διευκρίνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας ότι «έχουν περιοριστεί ή λυθεί πολλοί από τους λόγους» που οδήγησαν στη διάσπαση των δυνάμεων κατά την εποχή Κασσελάκη.

Σε ερώτηση για τον εκλογικό στόχο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, απάντησε ότι είναι «να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της κοινωνίας και η κοινωνία θέλει ανάσα».

Και πρόσθεσε πως «ο στόχος είναι η αλλαγή κυβέρνησης και πολιτικής και η ανάδειξη μια προοδευτικής κυβέρνησης το συντομότερο δυνατό».

Πυρά σε Μητσοτάκη και κυβέρνηση

Παράλληλα, έστρεψε τα βέλη του κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον οποίο χαρακτήρισε «απονομιμοποιημένο» και κάλεσε σε παραίτηση. «Χρειάζεται μια προοδευτική απάντηση, γιατί με τον κ. Μητσοτάκη δεν πάει άλλο», σημείωσε, επαναλαμβάνοντας ότι στόχος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι η αλλαγή κυβέρνησης και η ανάδειξη μιας προοδευτικής πλειοψηφίας «το συντομότερο δυνατό».

«Έχουμε κάνει πολλά σοβαρά διπλωματικά λάθη» υποστήριξε ο Σωκράτης Φάμελλος απαντώντας σε ερώτηση για τη διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου. «Θα έπρεπε ο κ. Γεραπετρίτης να είναι τουλάχιστον ενήμερος και να έχει συνεννοηθεί. Θέλουμε σοβαρότητα. Η χώρα μας πρέπει να έχει σταθερές γραμμές. Όχι να ακολουθεί γραμμές άλλων».

Τι είπε για τα κομματικά Μέσα του ΣΥΡΙΖΑ

Ο Σωκράτης Φάμελλος ομολόγησε πως «υπάρχει ένα σοβαρό θέμα με τις οφειλές και τα δικαιώματα των εργαζομένων» σε Αυγή και Κόκκινο, αναφέροντας πως «δεν έχουμε μπορέσει να καλύψουμε το έλλειμμα».

Ενημέρωσε πάντως «όλα τα χρήματα» από την ΑΜΚ και την καμπάνια συνδρομών «έχουν πάει στους εργαζόμενους».

Τόνισε τέλος πως «η δέσμευση παραμένει: δεν θα αμφισβητηθούν εργατικά δικαιώματα», διότι όπως υπογράμμισε «και στις δικές μας επιχειρήσεις χρειάζεται να δείχνουμε την επάρκεια της διαχείρισης».