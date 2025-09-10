Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας 13χρονος λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης, έξω από τον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων, στην περιοχή των Συκεών, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Ο 13χρονος βρισκόταν στο σημείο με δύο φίλους του, όταν τον πλησίασε μια ομάδα αποτελούμενη από τουλάχιστον επτά άτομα και για άγνωστους, μέχρι στιγμής, λόγους, τούς επιτέθηκαν και άρχισαν να τους χτυπούν με ξύλα. Τα άλλα δύο παιδιά κατάφεραν να ξεφύγουν, όχι όμως και ο 13χρονος.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου και νοσηλεύεται με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι, ενώ άμεση ήταν η αντίδραση των αστυνομικών αρχών. Για το περιστατικό συνελήφθη ένας 18χρονος, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπολοίπων δραστών.

Τι είπε ο πατέρας του ανήλικου θύματος

Όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες που φέρνει στο φως το MEGA, το παιδί δέχθηκε άγρια επίθεση από άγνωστα άτομα. Όπως είπε ο πατέρας του, αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

«Ήρθαν με μηχανάκια, σταμάτησαν και άρχισαν και τον χτυπούσαν. Είχαν σίδερα και κουκούλες. Δεν ξέρω τι έγινε, ο μικρός είναι πολύ σοβαρά. Έχω την γυναίκα μου που γέννησε και είχε προβλήματα και επειδή έχω τρία παιδιά, τον μεγάλο τον έστειλα στην γιαγιά του να τον κρατήσει μέχρι να γίνει καλά η μητέρα του. Τον στείλαμε για λίγες μέρες, έτσι και αλλιώς θα ξεκινήσουν τα σχολεία τώρα. Βγήκε μία βόλτα και έγινε αυτό το πράγμα. Χτυπούσαν και τα άλλα παιδιά, αλλά τα άλλα παιδιά ξέφυγαν, ο δικός μου δεν μπορούσε να τρέξει. Δεν τους κλέψανε, γιατί ξεσηκώθηκαν και άλλα άτομα εκεί πέρα και αυτοί έφυγαν προς το αστυνομικό τμήμα. Λείπει κομμάτι από το κεφάλι του, δεν είναι ότι απλά τού το άνοιξαν», περιέγραψε τη σοκαριστική κλινική του κατάσταση, ο πατέρας του 13χρονου.