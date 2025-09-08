Καρέ καρέ καταγράφηκε από κάμερα η επίθεση που δέχτηκε ένας 60χρονος άνδρας στο Ηράκλειο της Κρήτης από έναν ανήλικο.

Στο αποκλειστικό βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το MEGA, φαίνεται η στιγμή που ένας 14χρονος στο Ηράκλειο επιτίθεται σε έναν 60χρονο άνδρα, με αφορμή μία παρατήρηση.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο ανδρας πλησίασε την παρέα των ανηλίκων για να τους κάνει παρατήρηση. Αντί να ηρεμήσει την κατάσταση, ο 14χρονος ξεκίνησε να χτυπά τον άνδρα, ρίχνοντάς τον στο οδόστρωμα.

Οι εικόνες που κατέγραψε το βίντεο είναι σοκαριστικές, καθώς ο άνδρας φαίνεται αδύναμος να αντιδράσει.

Μαζί με τον δράστη βρίσκονται και δύο νεαρές, οι οποίες δεν αντιδρούν στα όσα διαδραματίζονται μπροστά τους.