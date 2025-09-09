Με έναν Χρυσό Αλέξανδρο για το σύνολο της προσφοράς του στο σινεμά θα τιμήσει τον σκηνοθέτη Γιώργο Τσεμπερόπουλο, το φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το οποίο παράλληλα θα διοργανώσει μεγάλο αφιέρωμα στο έργο του, στο πλαίσιο του οποίου θα προβληθούν όλες οι μεγάλου μήκους ταινίες του: «Μέγαρα», «Ξαφνικός έρωτας», «Αντε γειά», «Πίσω πόρτα», «Ο εχθρός μου» και το βιογραφικό δράμα «Υπάρχω» που ανήκει στις μεγαλύτερες πρόσφατες εμπορικές επιτυχίες του εγχώριου κινηματογράφου.

Φυσικά, ο Γ. Τσεμπερόπουλος θα παραχωρήσει masterclass, στη διάρκεια του οποίου θα μοιραστεί με το κοινό τα μυστικά της τέχνης του, ενώ με όρους καθολικής προσβασιμότητας θα προβληθεί η ταινία «Άντε Γεια».

Επίσης, ειδική έκδοση του Φεστιβάλ Πρώτο Πλάνο θα είναι αφιερωμένη στον Γιώργο Τσεμπερόπουλο και θα περιλαμβάνει σπάνιο φωτογραφικό υλικό, μια μεγάλη συνέντευξη και πρωτότυπα κείμενα για τον ίδιο και το έργο του.

«Το διεισδυτικό βλέμμα του Τσεμπερόπουλου και η προσωποκεντρική προσέγγισή του αφουγκράζονται τις αγωνίες μιας τάξης ανθρώπων των οποίων ο λόγος σπανίως βρήκε διέξοδο στη μεγάλη οθόνη με τόση καθαρότητα. Χαιρόμαστε πολύ για αυτό το αφιέρωμα που μας δίνει την ευκαιρία να τιμήσουμε έναν σπουδαίο δημιουργό, έναν πολύτιμο συνεργάτη και φίλο» σημειώνει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Ορέστης Ανδρεαδάκης.

«Η Θεσσαλονίκη μόνο χαρές μού έχει προσφέρει μια ολόκληρη ζωή!» ανέφερε μιλώντας για την επικείμενη βράβευσή του ο Γ. Τσεμπερόπουλος. «Είναι μια πόλη που ξέρει να δίνει, είναι η πόλη των πέντε αισθήσεων. Με έκτη, αυτή τη μοναδική αίσθηση που έχουμε όταν περπατάμε μόνοι στην παραλία κουβαλώντας ακόμη την ταινία που μόλις είδαμε στο Φεστιβάλ και μας άγγιξε. Αγαπώ την πόλη, αγαπώ το Φεστιβάλ και τους ανθρώπους του. Έχω συνεργαστεί με αυτή την υπέροχη ομάδα, γι’ αυτό και αυτή η βράβευση αποκτά ξεχωριστή σημασία».

Το ΦΚΘ θα διεξαχθεί φέτος από τις 30 Οκτωβρίου ως τις 9 Νοεμβρίου.