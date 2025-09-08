Οκτώ νεκροί και 12 τραυματίες είναι ο απολογισμός της ένοπλης επίθεσης σε στάση λεωφορείου στο Σταυροδρόμι Ρεμότ, στα σύνορα της Ανατολικής και Δυτικής Ιερουσαλήμ. Ανάμεσα στους νεκρούς και οι δύο δράστες.

Βίντεο από κάμερα αυτοκινήτου, που κοινοποιήθηκε από το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, έδειξε δεκάδες άνδρες, γυναίκες και παιδιά να τρέχουν από στάση λεωφορείου και ένα ακινητοποιημένο λεωφορείο, ενώ ακούγονταν πυροβολισμοί. Το παρμπρίζ ενός δεύτερου λεωφορείου θρυμματίζεται καθώς συνεχίζονται οι πυροβολισμοί, προτού ένοπλοι πολίτες πλησιάσουν το σημείο.

Η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε ότι «δύο τρομοκράτες έφθασαν με όχημα» και άνοιξαν πυρ. Ένας στρατιώτης εκτός υπηρεσίας και ένας πολίτης ανταπέδωσαν τα πυρά, εξουδετερώνοντας τους δράστες.

Η Χαμάς χαιρέτισε την επίθεση

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ταυτοποίησαν τα θύματα ως πέντε άνδρες, ηλικίας μεταξύ 25 και 79 ετών, και μία γυναίκα 60 ετών. Τοπικά νοσοκομεία ανέφεραν ότι δύο εκ των τραυματιών νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Καμία ένοπλη οργάνωση δεν ανέλαβε άμεσα την ευθύνη, αν και η Χαμάς χαιρέτισε την επίθεση.

Κατά την επίσκεψή του στο σημείο ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε «έναν σφοδρό πόλεμο κατά της τρομοκρατίας σε πολλά μέτωπα. Βρισκόμαστε τώρα σε καταδίωξη και περικυκλώνουμε τα χωριά από τα οποία προήλθαν οι δολοφόνοι. Θα συλλάβουμε όποιον τους βοήθησε ή τους έστειλε και θα λάβουμε ακόμη πιο αυστηρά μέτρα» πρόσθεσε.

Οι αστυνομικοί βρήκαν «πολλά όπλα, πυρομαχικά και ένα μαχαίρι» που χρησιμοποίησαν οι δράστες, οι οποίοι – σύμφωνα με ισραηλινά μέσα- πιστεύεται ότι προήλθαν από τα χωριά al-Qubeiba και Qatanna της Δυτικής Όχθης, περίπου 10 χλμ δυτικά της διασταύρωσης Ραμότ.