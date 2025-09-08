Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και 15 άτομα έχουν τραυματιστεί από επίθεση αγνώστων σε στάση λεωφορείου στον κόμβο Ραμότ στα προάστια της Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ. Από τις αναφορές για το περιστατικό, σε αυτό σημειώθηκαν πυροβολισμοί. Η αστυνομία ανέφερε ότι οι δράστες έχουν σκοτωθεί.

Δεν είναι ακόμη σαφές ποιος άνοιξε πυρ ή ποιο ήταν το κίνητρο. Η ισραηλινή αστυνομία χαρακτήρισε τους δράστες ως «τρομοκράτες». Δεν ανέφερε τον αριθμό των δραστών που συμμετείχαν στο περιστατικό, όμως τουλάχιστον πρόκειται για τουλάχιστον δύο άτομα.

Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης οι δράστες που πραγματοποίησαν τη φονική τρομοκρατική επίθεση στον κόσμο Ραμότ χρησιμοποίησαν ένα αυτοσχέδιο υποπολυβόλο «Carlo», γνωστό και ως Carl Gustav.

Όπως αναφέρουν το αυτοσχέδιο όπλο κατασκευάζεται συνήθως σε παράνομα εργαστήρια στη Δυτική Όχθη και έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές παλαιστινιακές επιθέσεις στο παρελθόν.

Και οι δύο ένοπλοι πυροβολήθηκαν και «εξουδετερώθηκαν» στο σημείο. Η ταυτότητα και η κατάσταση τους δεν είναι άμεσα γνωστές, παρά ταύτα υπάρχουν ενδείξεις πέρα από τον τύπο του όπλου ότι οι δράστες προέρχονταν από την Δυτική Όχθη, γεγονός που αν επαληθευθεί αναμένεται να εντείνει περαιτέρω την ισραηλινή πίεση προς την περιοχή, την οποία πλέον η κυβέρνηση Νετανιάχου ανοιχτά αναφέρει ότι θέλει να προσαρτήσει.

Επίσης τα ισραηλινά μέσα αναφέρουν ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επικαλέστηκε την επίθεση στην στάση των λεωφορείων για να μην παραστεί στο δικαστήριο σήμερα, όπου εκδικάζεται η υπόθεση διαφθοράς στην οποία είναι μπλεγμένος.

TERROR ATTACK IN JERUSALEM Two armed terrorists, disguised as bus passengers, opened fire inside the vehicle killing 4 people, injuring 20, 5 are in critical condition, fighting for their lives. After shooting passengers, the attackers exited the bus and targeted nearby… pic.twitter.com/o7QJcBynsz — Voice From The East (@EasternVoices) September 8, 2025