Με ελάχιστες ώρες να απομένουν για την διαδικασία της παροχής ή όχι ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού από την γαλλική Εθνοσυνέλευση, οι εξελίξεις τόσο εντός όσο και εκτός της Γαλλίας σχετικά με το μέλλον της χώρας και κυρίως της οικονομίας της -αφού το διακύβευμα που έχει προκαλέσει την κρίση είναι ο προϋπολογισμός περικοπών που έχει παρουσιάσει ο πρωθυπουργός- είναι καταιγιστικές.

Ήττα Μπαϊρού, δύσκολο πλάνο Β από Μακρόν

Ο Μπαϊρού είναι ο τέταρτος πρωθυπουργός της Γαλλίας σε λιγότερο από δύο χρόνια που έρχεται αντιμέτωπος με ήττα σε ψηφοφορία εμπιστοσύνης και η κατάσταση φαίνεται ότι οδηγεί τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης σε περαιτέρω πολιτική και οικονομική στασιμότητα.

Η συζήτηση για την ψήφο εμπιστοσύνης που έχει ζητήσει ο πρωθυπουργός θα ξεκινήσει στην Εθνοσυνέλευση στις 15:00 τοπική ώρα (16:00 ώρα Ελλάδας) και θα ανοίξει με ομιλία του ίδιου του Μπαϊρού, ακολουθούμενη από τις ομιλίες των ηγετών όλων των πολιτικών ομάδων, ενώ το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναμένεται να ανακοινωθεί γύρω στις 19:00 τοπική ώρα (20:00 ώρα Ελλάδας).

Οι ηγέτες της αντιπολίτευσης από όλο το πολιτικό φάσμα έχουν καταστήσει σαφές σε όλους του τόνους και με κάθε τρόπο ότι θα ψηφίσουν υπέρ της πτώσης της κυβέρνησης Μπαϊρού.

«Θέλω να σας πω πόσο χαρούμενος είμαι που η κυβέρνηση θα πέσει σήμερα. Για πολλούς Γάλλους είναι μια ανακούφιση», δήλωσε πριν από λίγο ο Μανουέλ Μπομπάρντ, από την Ανυπότακτης Γαλλία (LFI).

Ο Μακρόν έχει μέχρι στιγμής αποκλείσει τη διάλυση του κοινοβουλίου, όμως δεν είναι καθόλου απίθανο να συρθεί σε εκλογές. Από τις δηλώσεις των πολιτικών από όλο το φάσμα, γίνεται κατανοητό πως όλοι ετοιμάζονται για όλα τα πιθανά σενάρια, με τα αριστερά κόμματα να φαίνονται διχασμένα ως προς το ενδεχόμενο τοποθέτησης κάποιου πρωθυπουργού από την ευρύτερη αριστερά (πιθανότατα από τους Σοσιαλιστές), ενώ η ακροδεξιά της Λεπέν θέλει γρήγορα εκλογές.

Το σενάριο που διακινείται τις τελευταίες ώρες είναι πως ο Μακρόν το πιθανότερο είναι ότι θα εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο να θελήσει να τοποθετήσει κάποιον Σοσιαλιστή στην πρωθυπουργία μετά την πτώση του Μπαϊρού. Αυτό έχει διχάσει περαιτέρω το ήδη διασπασμένο αριστερό μέτωπο (που είχε κατέβει ως Νέο Λαϊκό Μέτωπο (NFP) στις εκλογές), ενώ δεν βρίσκει και ιδιαίτερη στήριξη από τα κεντροδεξιά κόμματα που στηρίζουν κυβέρνηση Μπαϊρού, πολλά στελέχη των οποίων έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν θα συνεργαστούν με έναν Σοσιαλιστή.

Πολίτες ετοιμάζουν «αποχαιρεστήρια πάρτι» για τον Μπαϊρού

Ανεξάρτητα πάντως από το τι μέλλει γενέσθαι σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο, αρκετοί πολιτικοί φορείς, αλλά και απλές οργανώσεις πολιτών καλούν στις 20:00 ώρα Ελλάδας συγκεντρώσεις σε ολόκληρη την Γαλλία, για να γιορτάσουν «την πτώση του Φρανσουά Μπαϊρού» και να προετοιμάσουν το κλίμα για τις τεράστιες συγκεντρώσεις που αναμένονται στις 10 Σεπτεμβρίου στα πλαίσια του κινήματος Bloquons tout.

Το πλαίσιο και οι αντιδράσεις εκτός Γαλλίας

Η διαφαινόμενη κατάρρευση της κυβέρνησης μειοψηφίας, αναμένεται ότι θα επιδεινώσει τα προβλήματα της Γαλλίας σε μια κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη, η οποία επιδιώκει ενότητα ενόψει του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, της αυξανόμενης κυριαρχίας της Κίνας και των εμπορικών εντάσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αναταραχή έχει προκαλέσει ανησυχία επίσης για την ικανότητα της Γαλλίας να περιορίσει το χρέος της, με τον κίνδυνο περαιτέρω υποβάθμισης της πιστοληπτικής της ικανότητας να γίνεται όλο και πιο βέβαιος, καθώς διευρύνονται τα spreads των ομολόγων.

Η Γαλλία είναι αντιμέτωπη με έντονες πιέσεις για να βάλει σε τάξη τα οικονομικά της, με το έλλειμμα του περασμένου έτους να είναι σχεδόν διπλάσιο από το όριο του 3% του ΑΕΠ της ΕΕ και το δημόσιο χρέος να ανέρχεται στο 113,9% του ΑΕΠ.

Τις ανησυχίες αυτές πάντως για την σταθερότητα της γαλλικής οικονομίας και της ευρωζώνης κλήθηκε να σχολιάσει και εκπρόσωπος Τύπου της Γερμανικής κυβέρνησης.

Στη σχετική απάντηση υποστήριξε πως πιθανή ήττα του Γάλλου πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού σε ψηφοφορία εμπιστοσύνης δεν απειλεί τη σταθερότητα της ευρωζώνης, καθώς αυτή «εξαρτάται από πολλά κράτη, από όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά». Όπως συμπλήρωσε: «Δεν υπάρχει λόγος να αμφισβητείται αυτή η σταθερότητα τώρα».