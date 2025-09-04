Αντίκτυπο στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η Γαλλία μέσω της δέσμευσης της για αύξηση των αμυντικών δαπανών για την αντιμετώπιση της ρωσικής απειλής και για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, αναμένεται -σύμφωνα με τους ειδικούς- να έχει η πολιτική αναταραχή που προκάλεσε η απόφαση του Φρανσουά Μπαϊρού με την στήριξη του Εμμανουέλ Μακρόν να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης για τον προϋπολογισμό περικοπών που προωθεί.

Ανησυχία ότι η πολιτική κρίση θα καθυστερήσει τις επενδύσεις στην Άμυνα

Σύμφωνα με το Politico, το σενάριο που ανησυχεί ιδιαίτερα του ειδικούς είναι αυτό της πτώσης της κυβέρνησης Μπαϊρού, που είναι και το επικρατέστερο, καθώς η εξέλιξη αυτή αναμένεται να επιβραδύνει ιδιαίτερα τις διαδικασίες οι οποίες έχουν κινηθεί για να ανταποκριθεί η Γαλλία στις υποχρεώσεις της.

Όπως ανέφερε στο ευρωπαϊκό μέσο, ο Γκιγιώμ Λαγκάν, ειδικός σε θέματα αμυντικής πολιτικής και καθηγητής στο δημόσιο πανεπιστήμιο Sciences Po: «Υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα ανάμεσα στο διεθνές πλαίσιο, το οποίο εξακολουθεί να είναι πολύ άσχημα με τον πόλεμο στην Ουκρανίας, και την κατάσταση στο εσωτερικό της Γαλλίας, η οποία φαίνεται ότι αποσυνδέεται από αυτά τα ζητήματα. Υπάρχει ένα ζήτημα στρατηγικής επικοινωνίας. Δεν μεταφέρουμε το σωστό μήνυμα ούτε στους αντθπάλους μας, ούτε στους συμμάχους μας. Οι σύμμαχοι μας προχωρούν με την ενίσχυση του στρατού τους, ενώ εμείς όχι».

Η ανησυχία αυτή εκφράστηκε δημόσια και από τον υπουργό Άμυνας της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνύ, ο οποίος όταν του έγινε σχετική ερώτηση απάντως κάπως αποκαρδιωτικά πως: «Για ακόμα μια φορά, επικρατεί αβεβαιότητα».

Οι υποσχέσεις Μακρόν παίρνουν αναβολή

Όπως σημειώνει το Politico, τον Ιούλιο, ο Μακρόν υποσχέθηκε ότι η Γαλλία θα αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στα 64 δισεκατομμύρια ευρώ το 2027. Η υπόσχεσή του ήρθε λίγες εβδομάδες αφότου οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκαν να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ, συμπεριλαμβανομένου του 3,5% του ΑΕΠ για αμιγώς στρατιωτικές δαπάνες.

Ο Γάλλος πρόεδρος είχε δεσμευτεί ότι η κυβέρνηση του θα παρουσιάσει στο κοινοβούλιο το φθινόπωρο μια αναθεώρηση του επταετούς νόμου για τον στρατιωτικό σχεδιασμό για να περιληφθούν σε αυτήν οι αυξήσεις στις δαπάνες. Το νομοσχέδιο, το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο, είναι αναπόφευκτο να καθυστερήσει να κατατεθεί στην Εθνοσυνέλευση εάν η Γαλλία χρειαστεί να αλλάξει κυβέρνηση ή ακόμα και να διεξαγάγει νέες πρόωρες εκλογές – επιλογές που παραμένουν στο τραπέζι.

«Οι αυξήσεις στον αμυντικό προϋπολογισμό που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Μακρόν και που έγιναν δεκτές με ικανοποίηση από την πλειοψηφία της πολιτικής τάξης, εξακολουθούν να εξαρτώνται από την ψηφοφορία στο κοινοβούλιο: επομένως είναι εκ των πραγμάτων πλέον αβέβαιες, δήλωσε ο Μπερτράν ντε Κορντουέ, σύμβουλος για την άμυνα και τους εξοπλισμούς στο Ινστιτούτο Ζακ Ντελόρ, στο Politico.

Πάντως από την πλευρά της η Έλεν Κόνγουεϊ- Μουρέ, σοσιαλίστρια γερουσιαστή που συμμετέχει στην επιτροπή άμυνας και εξωτερικών υποθέσεων, δήλωσε πως «κανείς δεν θα τολμήσει να αγγίξει τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί, επειδή αυτές είναι υπαρξιακές». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει πως η αύξηση των αμυντικών δαπανών είναι αποδεκτή όντως από ευρύ φάσμα πολιτικών δυνάμεων και για αυτό η ανησυχία ότι θα χαθεί πολύτιμος χρόνος εξαιτίας της νέας πολιτικής κρίσης είναι τόσο διάχυτη.