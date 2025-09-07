Τρεις ώρες διήρκησε η συνέντευξη τύπου του πρωθυπουργού στην 89η ΔΕΘ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κλήθηκε να απαντήσει σε μια σειρά ερωτημάτων, από τις εκλογές, τα ελληνοτουρκικά, τον εκλογικό νόμο, τα μέτρα που εξήγγειλε χθες και για τις σχέσεις με τους προκατόχους του Καραμανλή – Σαμαρά.

«Η δουλειά του πρωθυπουργού είναι μοναχική»

Απαντώντας σε ερώτηση του Βήματος και του Γρηγόρη Τζιοβάρα, για τις σχέσεις του με τους πρώην πρωθυπουργούς της ΝΔ, Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, αλλά και για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος, ο πρωθυπουργός απέφυγε την πολιτική τοποθέτηση, αλλά επέμεινε στην ανθρώπινη, αναφέροντας τον πρόωρο θάνατο της κόρης του κ. Σαμαρά. Σημείωσε ότι σήμερα βλέπει έναν πατέρα που έχασε το παιδί του. «Αυτό σκεπάζει τα πάντα και δεν χρειάζεται να πω κάτι περισσότερο, γιατί η τραγωδία είναι πολύ νωπή», είπε.

Για το ζήτημα των σχέσεών του με τους προκατόχους του στη ΝΔ τόνισε ότι «η δουλειά του πρωθυπουργού είναι μοναχική» και πως όλοι οι τέως πρωθυπουργοί γνωρίζουν τη δυσκολία του ρόλου αυτού. Παραδέχθηκε ότι υπήρξαν πολιτικές διαφωνίες, κυρίως στην εξωτερική πολιτική, αλλά υπογράμμισε ότι «η μεγάλη εικόνα είναι μια παράταξη που παραμένει η μόνη δύναμη σταθερότητας και ευημερίας για τη χώρα».

Σε ερώτηση αν οι δηλώσεις αυτές συνιστούν άνοιγμα προς τους πρώην πρωθυπουργούς, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε λακωνικά: «Μπορείτε να το εκλάβετε όπως αντιλαμβάνεστε».

Προς αναζήτηση συγκλίσεων

Μεταξύ άλλων ερωτημάτων, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως δεν έχει την πρόθεση να αλλάξει τον εκλογικό νόμο, εμμένοντας στην άποψη για μονοκομματικές κυβερνήσεις. Αποκλείοντας το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά στον χρόνο τους, δηλαδή το 2027. Υποστήριξε σε άλλο σημείο, πως παρά την φθορά που ενδεχομένως να έχει μια δεύτερη θητεία για τις κυβερνήσεις, η Νέα Δημοκρατία παραμένει κυρίαρχη πολιτική δύναμη στις δημοσκοπήσεις.

Μιλώντας για τις συναινέσεις, δήλωσε πως ο ίδιος επιχείρησε να ρίξει τους τόνους στον δημόσιο διάλογο, διότι οδηγούνται, όπως είπε, οι πολίτες στην αποχή. Τόνισε ότι θα επιχειρήσει να αναζητήσει συγκλίσεις, ενόψει της συνταγματικής αναθεώρησης, εφόσον απαιτείται από το ίδιο το Σύνταγμα. Μιλώντας πιο συγκεκριμένα για το ΠαΣοΚ, σημείωσε ότι «δέχτηκα την πρόταση Ανδρουλάκη για ανοιχτή πρόσκληση από τη Βουλή για υποψηφιότητες για τις τρεις βασικές ανεξάρτητες Αρχές. Κάνω κινήσεις καλής θέλησης, αλλά δεν αρκεί ένας. Το ΠαΣοΚ είναι το βασικό κόμμα με το οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε, αλλά δε νομίζω ότι υπάρχει ανάλογη διάθεση».

Μόνο με απόσυρση casus belli η Τουρκία στο SAFE

Ειδικότερα για τα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε μια νέα παράμετρο, ζητώντας την απόσυρση του casus belli από το τραπέζι και πρόσθεσε πως όσο υφίσταται, η Τουρκία δε θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα SAFE. Όπως εξήγησε, η εξωτερική πολιτική είναι δυναμική και ο ίδιος επιδιώκει ήρεμα νερά. Ωστόσο, υπογράμμισε πως αυτό γίνεται χωρίς εκπτώσεις, καθώς η Ελλάδα ασκεί την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Για τα μέτρα που εξήγγειλε χθες από το Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, ο πρωθυπουργός είπε ότι η κυβέρνηση επέλεξε να δώσει περισσότερα λεφτά στην τσέπη του νοικοκυριού και όπως σημείωσε, από 1ης Ιανουαρίου θα φανούν οι φοροελαφρύνσεις.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο Ισραήλ, αλλά και στις εξελίξεις στη Γαλλία. Για το Ισραήλ, επανέλαβε πως η κυβέρνηση έχει στρατηγική συμμαχία μαζί του, αλλά ότι η Αθήνα ασκεί δριμύτατη κριτική για την επιχείρηση στη Γάζα. «Η θέση μας είναι η λύση δύο κρατών. Θα αναγνωρίσουμε κράτος της Παλαιστίνης, το ερώτημα είναι το πότε και το πώς», πρόσθεσε. Για το γαλλικό αδιέξοδο, εξέφρασε την ανησυχία του, λέγοντας ότι η χώρα έχει εγκλωβιστεί σε μια κατάσταση ακυβερνησίας.

Ακρίβεια: «Δε θα τινάξω την μπάνκα στον αέρα»

Για το μεγάλο κοινωνικό αγκάθι της ακρίβειας, ο πρωθυπουργός είπε ότι «δίνουμε λεφτά στις οικογένειες με παιδιά, μέσω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών. Οι τιμές στα τρόφιμα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση σήμερα. Η ακρίβεια είναι στο επίκεντρο όλων των πολιτικών μας». Για την ενέργεια τόνισε ότι «έχουμε κάνει μεγάλες μεταρρυθμίσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, πήραμε πρωτοβουλίες στην Ευρώπη. Έχω την απαίτηση οι τιμές χονδρικής να περάσουν και στη λιανική. Εάν αυτό δε γίνει, έχουμε τρόπους να το επιβάλλουμε».

Τέλος, για τα σενάρια περί αλλαγής ηγεσίας στη γαλάζια παράταξη, εν κινήσει, ο ίδιος απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο τονίζοντας: «Θα αστειεύεστε, προφανώς. Δεν έχω ακούσει τέτοια σενάρια. Είμαι εκλεγμένος πρωθυπουργός με ισχυρή λαϊκή νομιμοποίηση, παρά την κάποια φθορά».