Με ένα απόσπασμα από την ομιλία του, την Παρασκευή, στο 5ο Συνέδριο «Thessaloniki Metropolitan Summit», που διοργάνωσε ο Economist, σχολίασε εμμέσως πλην σαφώς τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού, ο προκάτοχός του στο Μαξίμου, Αλέξης Τσίπρας, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το απόσπασμα της ομιλίας του πρώην προέδρου και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ

«Θα επιστρέψει, δηλαδή, ένα μέρος από το τερατώδες πρωτογενές πλεόνασμα, που στο πρώτο επτάμηνο άγγιξε τα 8 δισ.

Ενώ για το 2024 ήταν 6,4 δισ. ευρώ πάνω από τον στόχο.

Και κύρια πηγή της μεγάλης και συστηματικής αυτής υπέρβασης, αποτελούν τόσο οι έμμεσοι φόροι όσο και ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων – φόροι που κατά κανόνα επιβαρύνουν δυσανάλογα τα ευάλωτα και μεσαία εισοδηματικά στρώματα.

Ο μοναδικός στόχος τώρα είναι η εκλογική πελατεία και η ψηφοθηρία.

Έχω, ωστόσο, την αίσθηση ότι, αυτήν τη φορά, ο στόχος δε θα επιτευχθεί.

Το μεσημέρι της Κυριακής, απαντώντας σε ερώτηση για τον κατακερματισμό του ΣΥΡΙΖΑ, τη δημιουργία νέων κομμάτων στην Αριστερά και την πιθανότητα ίδρυσης κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε: «Ο Τσίπρας είναι εν ενεργεία βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει φύγει από την πολιτική. Ζητάει από τους πολίτες να κάνουν αυτοκριτική επειδή, όπως λέει, δεν κατάλαβαν πόσο τους βοήθησε, αλλά δεν κάνει ο ίδιος αυτοκριτική. Απέτυχε και ως πρωθυπουργός και ως πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης».

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός πρόσθεσε: «Δε θεωρώ ότι κέρδισα στις εκλογές τον Τσίπρα, αλλά ότι κέρδισα την εμπιστοσύνη των πολιτών».