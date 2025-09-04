Αναστέλλεται προσωρινά το Σάββατο 6/9 στις 15:00, η λειτουργία των σταθμών «Ευκλείδης», «Παπάφη», «Πανεπιστήμιο», «Σιντριβάνι», «Αγίας Σοφίας» και «Βενιζέλου» στο μετρό Θεσσαλονίκης, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών και όπως γνωστοποιεί με σημερινή της ανακοίνωση η εταιρείας λειτουργίας και συντήρησης του μέσου «Thema».

Οι προαναφερόμενοι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, και επισημαίνεται ότι για την ώρα επαναλειτουργίας θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Η λειτουργία στους υπόλοιπους σταθμούς θα διεξάγεται κανονικά, σύμφωνα με την Thema.

Στο μεταξύ, με την ίδια ανακοίνωση η Thema γνωστοποιεί ότι στη διάρκεια της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (6-14/9), θα λειτουργεί επιπλέον το εκδοτήριο στον σταθμό «Σιντριβάνι», για έκδοση και ανανέωση Προσωποποιημένων Καρτών, τις εξής ώρες: Παρασκευή 05/09: 09:00 – 17:00, Σάββατο 06/09 – Κυριακή 07/09: 09:00 – 21:00, Δευτέρα 08/09 – Παρασκευή 12/09: 15:00 – 21:00 και Σάββατο 13/09 – Κυριακή 14/09: 09:00 – 21:00.

Σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο

Δρακόντεια μέτρα για την κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε η Τροχαία, ενόψει της 89ης ΔΕΘ και της τελετής των εγκαινίων το Σάββατο. Οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά και θα κορυφωθούν το Σαββατοκύριακο.

Απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης

Ήδη από το απόγευμα της Πέμπτης (04/09) στις 15:00 τέθηκε σε ισχύ απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στη Λεωφόρο Στρατού και στην οδό Γ’ Σεπτεμβρίου, μέτρο που θα διαρκέσει έως το βράδυ της Κυριακής (07/09, 20:00).

Από το πρωί της Παρασκευής (05/09) στις 06:00 και μέχρι την Κυριακή στις 20:00, η απαγόρευση στάθμευσης επεκτείνεται σε ένα ευρύ δίκτυο δρόμων, που περιλαμβάνει τις οδούς:

Αγγελάκη (σε όλο το μήκος)

Εθνικής Αμύνης (από Αγίου Δημητρίου έως τον Λευκό Πύργο)

Αγίου Δημητρίου

Γρηγορίου Λαμπράκη

Αρμενοπούλου

Νικολάου Γερμανού

Ιασωνίδου

Καυτανζόγλου (μόνο στο ρεύμα καθόδου)

Ολική διακοπή κυκλοφορίας το ΣάββατοΤο Σάββατο (06/09), ημέρα των εγκαινίων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διακοπεί από τις 15:00 το μεσημέρι και μέχρι το τέλος των εκδηλώσεων σε κεντρικές αρτηρίες της πόλης. Οι δρόμοι που θα κλείσουν περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις λεωφόρους Στρατού, Βασιλίσσης Όλγας, Βασιλέως Γεωργίου, Νίκης, Κουντουριώτη, Κωνσταντίνου Καραμανλή, καθώς και τις οδούς Γ’ Σεπτεμβρίου, Εγνατία, Τσιμισκή, Αγίου Δημητρίου, Αγίας Σοφίας, Παύλου Μελά και Βενιζέλου.

Ειδικά για την οδό Στίλπωνος Κυριακίδη, η απαγόρευση στάθμευσης θα ισχύσει από τις 08:00 έως τις 20:00 το Σάββατο.

Εναλλακτικές διαδρομές

Η Τροχαία προτείνει στους οδηγούς να κινηθούν μέσω εναλλακτικών διαδρομών.

Συγκεκριμένα:

Από ανατολικά προς δυτικά: Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω των οδών Κατσιμίδη, της Περιφερειακής Οδού, και στη συνέχεια μέσω Αγίου Δημητρίου και Ολυμπιάδος.

Από δυτικά προς ανατολικά: Οι οδηγοί καλούνται να χρησιμοποιούν τις οδούς 26ης Οκτωβρίου, Λαγκαδά και την Περιφερειακή Οδό.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης θα έχει αυξημένη παρουσία σε όλους τους κεντρικούς κόμβους, με ρυθμιστές τροχονόμους να διευκολύνουν την κίνηση και να παρέχουν οδηγίες για την αποφυγή συμφόρησης.