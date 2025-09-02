Απολογείται σήμερα 2/9 η 45χρονη οδηγός με την Porsche που ενεπλάκη στο τροχαίο στη Θεσσαλονίκης-Μουδανιών και εγκατέλειψε δύο τραυματισμένα άτομα. Σύμφωνα με το MEGA οι φίλοι της γυναίκας φρόντισαν να την απομακρύνουν από το σημείο, να την μεταφέρουν στο νοσοκομείο και να μην την βρει εκεί η Αστυνομία.

Μετά την απολογία της ο εισαγγελέας της άσκησε κακουργηματική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, σωματική βλάβη από αμέλεια, εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος και οδήγηση υπό την επίδραση ναρκωτικών (ηρεμιστικό χάπι).

Την ίδια ώρα η 45χρονη υποστηρίζει ότι δεν είχε αντιληφθεί ότι είχε συγκρουστεί με άλλο όχημα και ως εκ τούτου δεν γνώριζε ότι υπήρχαν τραυματίες.

Η κατάσταση των τραυματιών

Οι δύο τραυματίες, που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια του άλλου οχήματος, νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Ο δικηγόρος τους Παναγιώτης Βρεττός, μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για το περιστατικό.

«Για το κορίτσι, που είναι σε σοβαρότερη κατάσταση, υπήρξε μια ανησυχία την Κυριακή διότι είχε απώλεια αίματος. Της χορήγησαν μονάδα αίματος, θεώρησαν ότι είναι από τα αιματώματα, δέχθηκε το αίμα και από χθες το απόγευμα υπάρχει αισιοδοξία ότι θα πάνε όλα καλά. Παραμένει στη ΜΕΘ και είναι υπό παρακολούθηση. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η κοπέλα έχει περαιτέρω κατάγματα στους σπονδύλους πέρα από τα άλλα κατάγματα.

Το ίδιο δε και ο συνοδός της που και για εκείνον διαπιστώθηκε ότι έχει περαιτέρω κατάγματα από αυτά που είχε. Και στο πρόσωπο υπάρχει αισθητική παραμόρφωση του κοριτσιού. Το πίσω μέρος του αυτοκίνητου τους πολτοποιήθηκε», είπε αρχικά ο κ. Βρεττός.

Αναφερόμενος στο τροχαίο ο κ. Βρεττός είπε: «Φαίνεται πως η ταχύτητα του ΙΧ ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Αν έχει βιντεοσκοπηθεί η πορεία του ΙΧ θα αποσαφηνιστεί και η ταχύτητα που έτρεχε με αξιόπιστο τρόπο. Χθες έδωσε κατάθεση από το νοσοκομείο ο συνοδός της κοπέλας. Θα ενημερωθώ όταν έχω πρόσβαση στη δικογραφία».

Και συνέχισε: «Το παιδί βγήκε από το ΙΧ μετά το ατύχημα, το κορίτσι εγκλωβίστηκε. Ευτυχώς υπήρξε άνθρωπος που όπως είπε ήταν πίσω από το ΙΧ τω ν παιδιών και η γυναίκα με το SUV τον προσπέρασε με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Ο άνθρωπος αυτός προσέγγισε το αυτοκίνητο και κάλεσε την Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ και τις Αρχές. Αν δεν φορούσαν ζώνη θα είχαμε θανατηφόρο τροχαίο. Η άλλη πλευρά δεν έχει επικοινωνήσει με την οικογένεια της 26χρονης».

Τι είπε η 45χρονη στον εισαγγελέα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 45χρονη, σε απολογητικό υπόμνημά της προς την ΕΛΑΣ, υποστήριξε ότι κατά τη διαδρομή προς το σπίτι της έσκυψε να ανοίξει τον κλιματισμό του πολυτελούς οχήματος. Από εκεί και μετά, όπως ισχυρίζεται, δεν θυμάται τίποτα, παρά μόνον τα αίματα στο πρόσωπό της και τον πόνο όταν έφτασε στο νοσοκομείο. Εκεί, όπως υποστηρίζει, έμαθε ότι την είχε μεταφέρει η φίλη της και τότε της είπαν ότι συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο.

Υπενθυμίζεται ότι, κατά δήλωση των συνηγόρων της, στην 45χρονη δεν ανιχνεύθηκε αλκοόλ στο αίμα της. Η 45χρονη ρωτήθηκε εάν είχε καταναλώσει αλκοόλ ή κάποια άλλη ναρκωτική ουσία και απάντησε ότι δεν είχε πιει, αλλά είχε πάρει ένα ηρεμιστικό χάπι όταν πήγε στο νοσοκομείο γιατί ήταν σε σοκ. Υποστήριξε ότι δεν είδε κανένα αυτοκίνητο, κανέναν τραυματία και ότι «σκοτείνιασαν» όλα και δεν είχε ορθή αντίληψη του χώρου.