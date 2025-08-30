Κακουργηματικές κατηγορίες απέδωσε στην 45χρονη οδηγό της Porsche που προκάλεσε σοβαρό τροχαίο χθες τα ξημερώματα στη Θέρμη και εγκατέλειψε τα θύματά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορίες που της απαγγέλθηκαν είναι επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια, εγκατάλειψη των θυμάτων στο τόπο του ατυχήματος και οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών.

«Δεν υπάρχει αλκοόλ στο αίμα της»

«Δεν ήταν μεθυσμένη η 45χρονη οδηγός της Porsche που συνελήφθη ώρες αργότερεα από το τροχαίο δυστύχημα, στο σπίτι της.

Η 45χρονη συνελήφθη χθες, έξι περίπου ώρες μετά το τροχαίο. Αν και χθες είχε γίνει γνωστό ότι η 45χρονη βρέθηκε θετική στο αλκοόλ, σύμφωνα με τους συνηγόρους της οι αιματολογικές εξετάσεις δεν ανίχνευσαν αλκοόλ.

«Δεν υπάρχει καθόλου αλκοόλ στο αίμα. Είναι πεντακάθαρη η κοπέλα και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχει γίνει. Δεν υπάρχει καθόλου αιθανόλη. Το έχουμε ήδη στη δικογραφία και θα το παρουσιάσουμε», δήλωσε ο ένας εκ των δικηγόρων της Μιχαήλ Σανίδας, τονίζοντας ότι έχουν εμπιστοσύνη στις δικαστικές αρχές. Ο κ. Σανίδας επανέλαβε και σήμερα ότι δεν υπήρχε εγκατάλειψη του σημείου και πως η πελάτισσά του δεν κατάλαβε τι έγινε εξαιτίας του χτυπήματος που βίωσε.

«Όταν κάποιος χτυπάει είναι σε σοκ. Από πίσω σε άλλο όχημα ήταν η φίλη της και τη μάζεψε. Δεν κατάλαβε ότι χτύπησε», είπε ο συνήγορός της Κωνσταντίνος Οικονόμου.

«Εαν οδηγούσε lada δε θα βρισκόμασταν εδώ»

«Άπαντες ζητούν το κεφάλι της πελάτισσάς μας επί πίνακι. Αν η πελάτισσά μας οδηγούσε ένα Lada και έκανε παρέα με εμένα που είμαι άσημος, αυτή τη στιγμή δεν θα βρισκόμασταν εδώ. Στον προέλεγχο της αιθανόλης, το αποτέλεσμα είναι 0,08. Μιλάμε για μια περίπτωση από αυτές που συμβαίνουν καθημερινά, 7-8 φορές στην πόλη μας» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Οικονόμου.

«Δεν κατάλαβε ότι χτύπησε κάποιον άνθρωπο»

«Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι κοινωνικοοικονομικό το ζήτημα, αλλά επειδή μιλάμε νομικά τελούμε σε απορία. Όταν κάποιος χτυπάει, είναι σε σοκ. Απο πίσω ήταν η φίλη της, βγήκε και τη μάζεψε η φίλη της κι έφυγε. Απο το σημείο που χτύπησε η πελάτισσα μας δεν είναι εμφανές το έτερο αυτοκίνητο. Δεν κατάλαβε ότι χτύπησε κάποιον άνθρωπο», σχολίασε.