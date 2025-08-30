Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε η 45χρονη οδηγός της Porsche, που ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο, και εγκατέλειψε δυο νέους τραυματισμένους, στην περιοχή της Θέρμης Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος της οδηγού, που υποστηρίζει ότι ήταν σε σοκ και δεν κατάλαβε τι συνέβη, ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα. Κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια, εγκατάλειψη και οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Τι ισχυρίστηκε η 45χρονη οδηγός

«Έσκυψα να ανοίξω τον κλιματισμό και ξύπνησα στο νοσοκομείο», είπε χαρακτηριστικά η 45χρονη σύμφωνα με το Star. H κατηγορούμενη παραδέχθηκε ότι είχε καταναλώσει ένα ηρεμιστικό χάπι.

Σε δηλώσεις τους οι νομικοί της εκπρόσωποι τοποθετήθηκαν τόσο για το ενδεχόμενο η γυναίκα να βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, όσο και για το εάν υπάρχει περίπτωση να οδηγούσε άλλο πρόσωπο το αυτοκίνητό της.

«Είναι το Xanax που πήρε στο νοσοκομείο, ενώ βρισκόταν σε σοκ, το δήλωσε η ίδια. Οι τοξικολογικές και αιματολογικές εξετάσεις ήταν πεντακάθαρες. Το λάθος της είναι που οδηγούσε Porsche, είναι ξανθιά, είναι μια ευκατάστατη και επιτυχημένη γυναίκα. Αυτό δεν γίνεται εύκολα αποδεκτό» είπε ο Κωνσταντίνος Οικονόμου.

Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Σανίδας είπε πως «θα απολογηθεί την Τρίτη, θα λάμψει η αλήθεια. Μια κοπέλα που δεν έχει σχέση με δικαστήρια, έχει δύο παιδιά… δεν είναι στη μενταλιτέ της τα δικαστήρια. Στη Θεσσαλονίκη γίνονται καθημερινά 7 με 10 ίδια ατυχήματα. Για το αποτέλεσμα του αλκοτέστ, σφάλματα γίνονται».

Για το αν οδηγούσε άλλος την Porsche, ο κ. Σανίδας είπε: «Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής. Δεν υπήρξε εγκατάλειψη, ήταν χτυπημένη, σε σοκ και την πήγαν στο νοσοκομείο».

Οι δύο τραυματίες του τροχαίου εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης. Η 26χρονη οδηγός παραμένει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ ο 28χρονος συνοδηγός νοσηλεύεται σε απλή κλίνη, καθώς τραυματίστηκε πιο ελαφρά.