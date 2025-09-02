Σε υψηλούς τόνους απέναντι στην αντιπολίτευση επέλεξε να κινηθεί στην ομιλία του ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κατά την διάρκεια της συζήτησης για το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου.

Ο Θάνος Πλεύρης, είπε από το βήμα της Βουλής, ότι «ο Αύγουστος στην Κρήτη πέρασε και δεν είχαμε 6.000 ροές γιατί ψηφίστηκε και η τροπολογία και έγινε σημαντική δουλειά στο επίπεδο ΥΠΕΞ με τον Χαφτάρ». Τόνισε, πως «υπάρχουν πολιτικές που μπορούν να περιορίσουν τις ροές».

Ο κ. Πλεύρης επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι «είστε πολλοί για την πολιτική των ανοιχτών συνόρων», ενώ αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι «ο αρχηγός σας το ΄είχε πει ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Έχει σύνορα και φυλάσσονται».

Απευθυνόμενος προς τα κόμματα της αριστεράς, αφού είπε ότι θα γίνει πιο αυστηρό το πλαίσιο της μετανάστευσης και των επιστροφών, κατηγόρησε τα κόμματα ότι «στην πραγματικότητα θέλετε το σύνολο των μεταναστών που θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη, να έρθουν στην Ευρώπη και αυτό έχει έντονο ιδεολογικό πρόσημο….

Αντιμετωπίζεται το έθνος ως λαό… και έρχεται η Αριστερά και προτείνει ότι το μεταναστευτικό μπορεί να είναι η λύση του δημογραφικού». Αυτό όπως είπε δεν μπορεί να γίνει, όπως είπε, γιατί αν γίνουν μετακινήσεις ανθρώπων από την Ασία και την Αφρική, τότε η Ευρώπη δεν θα είναι η Ευρώπη όπως την ξέρουμε σήμερα.

Μεταναστευτικό δυναμικό από τις νόμιμες οδούς

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησης του είπε ότι «προφανώς χρειάζομαι μεταναστευτικό δυναμικό, αλλά αυτό θα πρέπει να έρχεται με τις νόμιμες οδούς» και προανήγγειλε σχετικό νομοσχέδιο «για ασφαλείς διαδρόμους μετανάστευσης«. Μιλώντας για το νομοσχέδιο που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια, είπε ότι «αυτά που ερχόμαστε να νομοθετήσουμε τώρα τα λέγαμε από το 2019 και είχε μια Ευρώπη να σου λέει αυτές τις ροές πρέπει να τις αφήσετε. Ερχόμαστε να νομοθετήσουμε σε ένα κομβικό σημείο – το Σύμφωνο Μετανάστευσης».

«Οι δομές μας θα πρέπει να λειτουργούν με 2 τρόπους. Η υπηρεσία σε μεγάλο ποσοστό 80 – 90% ξέρει αν έχει προσφυγικό προφίλ. Θα πρέπει να πας σε προγράμματα για να πας γρήγορα στην εργασία, όχι για επιδόματα. “Δεν ήρθες εδώ να πάρεις την προσφυγική ιδιότητα, για να σε ταΐζει ο Ευρωπαίος ή ο Έλληνας φορολογούμενος!”».

Μιλώντας για τις επιστροφές, εξήγησε ότι «είναι σχεδόν αδύνατον να επιτευχθούν! Δεν είμαστε ευχαριστημένοι», τονίζοντας όμως ότι «υπάρχουν κατατρεγμένοι και πολλοί κακομαθημένοι που πιστεύουν ότι η Ευρώπη τους χρωστάει. Αν κάποιος πει θα περάσω καλύτερα εδώ πέρα και στα 7 χρόνια θα γίνω νόμιμος, δεν υπάρχει το αντικίνητρο για να φύγει και θεσμοθετούμε το αυτοτελές ποινικό αδίκημα, που τώρα πια έχεις να χάσεις κάτι, την ελευθερία σου». Στο επιχείρημα της αντιπολίτευσης ότι κάποιοι θα επιστρέφονται σε εμπόλεμες περιοχές, ο κ. Πλεύρης υποστήριξε ότι αυτό δεν ισχύει γιατί «όσοι τρώνε βόμβες», δεν επιστρέφονται καθώς προβλέπεται η διεθνή προστασία. Αντιθέτως, το μέτρο αφορά πρόσφυγες που – όπως είπε – δεν περνούσαν καλά οικονομικά στη χώρα τους και επέλεξαν να ταξιδέψουν για ένα καλύτερο μέλλον. Όμως, όπως είπε, «ότι θα πάρει η Αίγυπτος, το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν ένα κομμάτι πίσω, δε σημαίνει ότι τελειώνει το πρόβλημα».

«Αν δεν έχεις χαρτιά, θα μπεις σε διοικητική κράτηση»

«Αν δεν έχεις χαρτιά, θα μπεις σε διοικητική κράτηση. Γιατί διαφωνείτε σε αυτό; λέει κάποιος ψέματα και αποκρύπτει την ταυτότητά του. Για΄τι πρέπει να τον αφήσω να κυκλοφορεί στα Πατήσια και να μην τον κρατήσω σε κλειστή δομή;», διερωτήθηκε. Αναφερόμενος στο ηλεκτρονικό βραχιολάκι, το οποίο θα αφορά περιπτώσεις όταν απορρίπτεται το αίτημα ασύλου, είπε ότι «το ηλεκτρονικό βραχιολάκι – εσύ που είναι να φύγεις, γιατί είσαι παράνομος πια, εκεί θα σε έχουν σε επιτήρηση. Μόλις γυρίσεις και πάω να σε επιστρέψω πίσω, το “μεταγενέστερο άσυλο” δεν σταματά τη διαδικασία και ορθώς . Δε θα σου δώσω τη δυνατότητα να κωλυσιεργείς τη διαδικασία. Αν δεν μπορώ να σε πάω πίσω, θα πας 5 χρόνια φυλακή ή θα επιστρέψεις πίσω».

«Υπάρχει μια ζυγαριά, από τη μία είναι τα δικαιώματα και τα δικαιώματα των Ελλήνων που θέλουν να προστατεύεται η χώρα και θέλουν πάταξη της λαθρομετανάστευσης. Σε αυτή τη ζυγαριά κλίνει στην πλευρά των Ελλήνων είτε σας αρέσει είτε όχι», κατέληξε ο κ. Πλεύρης ρωτώντας προς τα έδραν της αντιπολίτευσης, «είστε υπέρ των επιστροφών παρανόμων μεταναστών; Πει σε αυτή την κατεύθυνση; Αν ναι οφείλετε να το ψηφίσετε. Αν όχι, θα πρέπει να πείτε ότι είστε κατά των επιστροφών».