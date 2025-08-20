«Η Ελλάδα δεν εκβιάζεται και δεν υπάρχει φιλικό περιβάλλον για την παράνομη μετανάστευση», τόνισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στην εκπομπή της ΕΡΤ «Συνδέσεις» με την Κατερίνα Δούκα, παρουσιάζοντας τα άμεσα αποτελέσματα της αναστολής ασύλου και προαναγγέλλοντας νέο αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο.

«Μόλις 1.300 μετανάστες εισήλθαν στην Ελλάδα σε 45 μέρες, πριν έμπαιναν 700 άτομα την ημέρα. Άρα το μέτρο είναι ξεκάθαρα αποτελεσματικό. Δεν εκμηδενίζει τις ροές, αλλά τις περιορίζει δραστικά· και αυτό, σε συνδυασμό με τη διπλωματία που ασκούμε, ενισχύει συνολικά τη θέση της χώρας», τόνισε ο κ. Πλεύρης.

Ο υπουργός σημείωσε ότι η νέα νομοθετική πρωτοβουλία θα καταργεί τη δυνατότητα νομιμοποίησης μετά από χρόνια παράνομης παραμονής και θα καθιστά την παράνομη διαμονή ποινικό αδίκημα με ποινές φυλάκισης. «Παράλληλα θεσπίζουμε το βραχιολάκι για όσους απορρίπτεται το άσυλο, ώστε να διασφαλίζεται η οικειοθελής αποχώρηση. Για τους πρόσφυγες που πράγματι δικαιούνται διεθνούς προστασίας, το νέο πλαίσιο θα στηρίζεται στην εργασιακή τους ένταξη και όχι σε επιδοματικές λογικές», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στη στάση των ΜΚΟ και σε πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις, επανέλαβε: «Η θέση των ΜΚΟ είναι σεβαστή, αλλά αδιάφορη για το υπουργείο Μετανάστευσης. Η μεταναστευτική πολιτική χαράσσεται από την κυβέρνηση. Οι επιστροφές, αναγκαστικές και οικειοθελείς, είναι το μεγάλο στοίχημα, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε ευρωπαϊκό. Και η Ελλάδα πρωταγωνιστεί σε αυτή τη συζήτηση».

Τα βασικά σημεία της συνέντευξης του Θ. Πλεύρη

Για τις ροές και την αποτελεσματικότητα της αναστολής ασύλου

«Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του μέτρου, θα σας το πω με αριθμούς: την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου, όταν αποφασίσαμε την αναστολή ασύλου, είχαν μπει 2.642 άτομα μέσα σε επτά μέρες· τις τελευταίες μέρες εκείνης της περιόδου, έμπαιναν 700 άτομα την ημέρα. Σήμερα, όλον τον Ιούλιο μπήκαν μόλις 913 και τον Αύγουστο κάτω από 400. Συνολικά, μόλις 1.300 μετανάστες εισήλθαν στην Ελλάδα σε 45 μέρες, ενώ πριν έμπαιναν 700 άτομα την ημέρα. Αν συνεχίζαμε με τους προηγούμενους ρυθμούς, σήμερα θα μιλούσαμε για 6.000 με 7.000 άτομα. Άρα το μέτρο είναι ξεκάθαρα αποτελεσματικό. Δεν εκμηδενίζει τις ροές, αλλά τις περιορίζει δραστικά· και αυτό σε συνδυασμό με τη διπλωματία που ασκούμε, ενισχύει συνολικά τη θέση της χώρας. Με τον ίδιο τρόπο θα κινηθούμε και με το νέο νομοσχέδιο: να περιορίζουμε τις ροές και ταυτόχρονα να αυξάνουμε τις επιστροφές, είτε αναγκαστικές είτε οικειοθελείς».

Για τα περιστατικά στη Σιντική

«Αναφορικά με τα δύο περιστατικά στη Σιντική — την απόπειρα απόδρασης έξι μεταναστών που καταδικάστηκαν σε φυλάκιση και την απεργία πείνας άλλων οι οποίοι ζητούσαν άσυλο χωρίς να το δικαιούνται — θέλω να είμαι ξεκάθαρος: η Ελλάδα δεν εκβιάζεται. Όσοι παραβιάζουν τον νόμο, επιχειρούν αποδράσεις ή απεργίες πείνας για να πιέσουν την πολιτεία, θα υποστούν τις κυρώσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφεθεί κάποιος ελεύθερος με τέτοιου είδους μεθοδεύσεις. Η ελληνική πολιτεία δίνει άσυλο σε όσους πράγματι το δικαιούνται, αλλά δεν πρόκειται να κάνει πίσω σε περιπτώσεις παράνομων μεταναστών που αγνοούν τους νόμους μας».

Για το περιστατικό με τον Αφγανό μετανάστη στους Εύζωνες

«Υπήρξαν δύο διαδοχικές προκλήσεις, στις 10 και 12 Αυγούστου, με ενημέρωση της αστυνομίας. Στις 14 Αυγούστου διακόπηκε η εξέταση του αιτήματος ασύλου του, καθώς δεν είχε παρουσιαστεί. Παράλληλα, στη διάθεσή μας υπάρχει υλικό που αποδεικνύει την προκλητική του συμπεριφορά, ώστε να απορριφθεί το άσυλό του και επί της ουσίας, όχι μόνο για τυπικούς λόγους. Αυτή τη στιγμή έχει εκδοθεί πράξη διακοπής και επιστροφής. Εάν εντοπιστεί και συλληφθεί, μπορεί να τεθεί και σε διοικητική κράτηση, αφού πλέον δεν είναι αιτών άσυλο. Το να προσβάλλει κάποιος τους Εύζωνες στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι βαριά πρόκληση για την ελληνική κοινωνία· και σε τέτοιες συμπεριφορές θα αντιδρούμε αναλόγως».

Για την απόφαση του ΕΔΔΑ και τον ρόλο των ΜΚΟ

«Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αφορά μόνο προσωρινά ασφαλιστικά μέτρα. Δεν θίγει τη νομιμότητα της διοικητικής κράτησης, ούτε δημιουργεί δικαίωμα ασύλου. Παράλληλα, δεν μπορώ να μην επισημάνω τον ρόλο ορισμένων ΜΚΟ, διότι προκαλεί εντύπωση οργανώσεις που συνεργάζονται θεσμικά με το υπουργείο να στρέφονται δικαστικά εναντίον του. Να είναι σαφές: η θέση των ΜΚΟ είναι σεβαστή, αλλά παντελώς αδιάφορη για το υπουργείο Μετανάστευσης. Η μεταναστευτική πολιτική διαμορφώνεται από την κυβέρνηση, όχι από ΜΚΟ ούτε από εξωθεσμικούς φορείς».

Για το νέο νομοσχέδιο

«Καταργούμε το πλαίσιο που επέτρεπε σε κάποιον να νομιμοποιηθεί μετά από 7 χρόνια παράνομης παραμονής. Όποιος μπαίνει παράνομα, παραμένει παράνομος, ακόμη και αν βρίσκεται εδώ 10, 15 ή 20 χρόνια. Παράλληλα, η παράνομη παραμονή γίνεται ποινικό αδίκημα, με ποινές φυλάκισης 2 έως 5 ετών. Ο μόνος τρόπος για να αποφύγει κάποιος τη φυλακή είναι να συνεργαστεί και να επιστρέψει στη χώρα του. Επιπλέον, θεσπίζεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης (βραχιολάκι) για όσους απορρίπτεται το άσυλο, ώστε να διασφαλίζεται ότι θα φύγουν οικειοθελώς εντός του προβλεπόμενου διαστήματος. Για τους πρόσφυγες που πράγματι δικαιούνται διεθνούς προστασίας, το νέο πλαίσιο θα απομακρυνθεί από τη λογική της επιδοματικής πολιτικής. Στόχος είναι η εργασιακή τους ένταξη, με αξιοποίηση δεξιοτήτων και απόκτηση νέων, ώστε να ενταχθούν πραγματικά στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας».

Για τη νόμιμη μετανάστευση

«Παράλληλα με το νομοσχέδιο για την παράνομη μετανάστευση, ετοιμάζεται και νέο πλαίσιο για τη νόμιμη μετανάστευση. Στόχος είναι οι διακρατικές συμφωνίες με χώρες όπως η Αίγυπτος και το Μπαγκλαντές να αποκτήσουν μεγαλύτερη ευελιξία, ώστε η νόμιμη οδός να είναι ταχύτερη και πιο αποτελεσματική από την παράνομη. Η Ευρώπη χρειάζεται εργατικά χέρια, αλλά αυτά πρέπει να έρχονται οργανωμένα και με κανόνες για όσο διάστημα έχουμε ανάγκη, όχι μέσω κυκλωμάτων διακινητών».