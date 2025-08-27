Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης κατήγγειλε στη Βουλή ότι πριν κατατεθεί η τροπολογία για την αναστολή ασύλου στις αρχές Ιουλίου, εστάλησαν μαζικά μηνύματα σε μετανάστες που τους υποδείκνυαν να κατευθυνθούν στην Κρήτη και τη Γαύδο.

Μιλώντας επί του νομοσχεδίου, που -μεταξύ άλλων- ποινικοποιεί την παράνομη παραμονή, μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας, ο υπουργός Μετανάστευσης είπε ότι τα μηνύματα ανέφεραν: «Η Ιταλία αυστηροποιεί το πλαίσιο της, μην πάτε προς τα εκεί, κινηθείτε προς την Ελλάδα και την Κρήτη – Γαύδο. Είναι το πιο ασφαλές ταξίδι και έχει ελαστικοποιημένο πλαίσιο».

«Όταν έχεις και τις πληροφορίες ότι ξαφνικά, τα κυκλώματα αρχίζουν να σου κάνουν μια επιθετική κίνηση, θα αντιδράσεις. Και με τη διπλωματία, και με την καλύτερη προστασία, και με την αποτροπή και με τη νομοθεσία. Γι’ αυτό βλέπετε, ότι πήγε και κλιμακωτά η μείωση των ροών. Μπήκαν παράνομα 913 στην αρχή (μετά την τροπολογία), αλλά μετά, στην πορεία, μπήκαν κάτω από 500. Όταν ο άλλος (παρανόμως εισελθείς) είδε ότι υλοποιείται αυτό, όταν έφτασε, μπήκε στην Αμυγδαλέζα… Μπήκε στις κλειστές δομές, που παραχωρήσαμε εμείς στην Αστυνομία… Άρχισαν να γίνονται οι επικοινωνίες και τα τηλέφωνα. “Εδώ πέρα, εσείς μας είχατε πει θα έρθουμε θα υποβάλλουμε άσυλο θα βγούμε ελεύθεροι, και θα πάμε…” ήταν η εικόνα που έδιναν οι παράνομοι εισελθόντες», είπε ο κ. Πλεύρης, σημειώνοντας ότι η τροπολογία για την αναστολή ασύλου ήταν απαραίτητη, καθώς δεν μπορείς να δέχεσαι 500 άτομα την ημέρα με βάρκες, και να μην κάνεις τίποτα.

Ο κ. Πλεύρης προανήγγειλε ότι έως το τέλος του χρόνου, θα κατατεθεί και το νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση, καθώς, όπως σημείωσε, υπάρχουν πολλοί πολίτες χωρών με τις οποίες η Ελλάδα συνεργάζεται, πλην όμως, προτιμούν την παράνομη οδό λόγω κόστους και γραφειοκρατίας.

Οι αντιδράσεις

Από την πλευρά τής αξιωματικής αντιπολίτευσης, η εισηγήτρια του ΠαΣοΚ Νάντια Γιαννακοπούλου έκανε λόγο για επικοινωνιακού τύπου ρυθμίσεις που απευθύνονται σε ακροατήρια που προέρχονται από την φυλλορροούσα ΝΔ: «Οι προβλέψεις του νομοσχεδίου θα αποδειχθούν παχιά λόγια για εσωτερική κατανάλωση», ανέφερε.

Ευθεία βολή στο κράτος δικαίου χαρακτήρισε το νομοσχέδιο ο αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιώργος Ψυχογιός. Κάλεσε την κυβέρνηση να το αποσύρει άμεσα, καθώς «η νομοθέτηση κατά παράβαση του Συντάγματος και των διεθνών υποχρεώσεων αποδυναμώνει τη χώρα και την εκθέτει διεθνώς».

Η αγορήτρια του ΚΚΕ, Διαμάντω Μανωλάκου μίλησε για εκτρωματικό νομοσχέδιο, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι συμβάλλει στην προώθηση του ρατσιστικού και ξενοφοβικού μίσους, φτιάχνοντας σκιάχτρα για να διαιωνίσει τον αυταρχισμό της.

Το κλείσιμο όλων των ΜΚΟ, που παρουσιάζονται ως «αλληλέγγυοι με το αζημίωτο», ζήτησε ο αγορητής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Γραμμένος.

Παλιά θα λέγατε να τους πνίγουμε, τώρα λέτε να τους κάνουμε τη ζωή κόλαση, είπε ο αγορητής της Νέας Αριστεράς Δημήτρης Τζανακόπουλος.

Για καταρράκωση του Διεθνούς Δικαίου έκανε λόγο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου τονίζοντας ότι το νομοσχέδιο είναι ενάντια στα ανθρώπινα δικαιώματα. «Δεν μπορεί να εμφανίζετε ως μεγαλοεγκληματίες, κατατρεγμένους ανθρώπους», είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ