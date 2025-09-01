Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή κι εισαγγελέα, ο 62χρονος κατηγορούμενος για τη φωτιά που ξέσπασε την περασμένη Τρίτη, σε παράδρομο της Αττικής Οδού, στην περιοχή Παλαιοπαναγιά Παιανίας.

Ο κατηγορούμενος έχει καταγραφεί σε βίντεο, την επίμαχη ημέρα, να φθάνει στην περιοχή με ποδήλατο τύπου mountain bike, όπου φαίνεται να βάζει φωτιά με αναπτήρα. Καταγράφηκε επίσης αμέσως μετά, να πετά το σακίδιο που είχε μαζί του σε κάδο απορριμμάτων.

Ο ίδιος ενώπιον της ανακρίτριας αρνήθηκε την κακουργηματική κατηγορία για εμπρησμό, ισχυριζόμενος πως μένει κοντά στο σημείο και περνά καθημερινά, καθώς πηγαίνει στο σπίτι του γιου του.

«Δεν έχω βάλει εγώ τις φωτιές», φέρεται να υποστήριξε. Όσο για την ρίψη του σακιδίου του στον κάδο, δικαιολογήθηκε λέγοντας ότι είχε κόψει σύκα και σταφύλια και «φοβήθηκα μήπως με κατηγορήσουν για κλοπή».

Συλλήψεις για τη φωτιά στο Κορωπί

Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 42 και 52 ετών, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές, λόγω πυρκαγιάς που προκλήθηκε, κατά τη ρίψη βεγγαλικών – πυροτεχνημάτων, κοντά σε δασική έκταση στο Κορωπί.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, «συνελήφθησαν σήμερα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) δύο ημεδαποί, για πυρκαγιά που προκλήθηκε πλησίον δασικής έκτασης, κατά τη ρίψη βεγγαλικών – πυροτεχνημάτων, χθες 31 Αυγούστου 2025, όταν ο Δείκτης Επικινδυνότητας Πυρκαγιάς ήταν 3, ”Υψηλή Επικινδυνότητα”, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Κρωπίας στην Αττική».

Στους συλληφθέντες επιβλήθηκε επίσης διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.166 ευρώ.