Δυο άτομα διακομίστηκαν τραυματισμένα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε γύρω στις πέντε τα ξημερώματα στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, κοντά στο εμπορικό κέντρο της Θέρμης.

Υπό συνθήκες που ερευνώνται, δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα που κινούνταν στο ρεύμα προς Χαλκιδική, συγκρούστηκαν και ακινητοποιήθηκαν εκτός οδοστρώματος. Οι δύο τραυματίες – ένας άνδρας και μία γυναίκα – επέβαιναν στο πρώτο όχημα, με την κατάσταση της γυναίκας να είναι πιο σοβαρή.

Ο οδηγός του δεύτερου ΙΧ, που όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για Porche, φαίνεται πως εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται από τις αρχές.

Η έρευνα της αρμόδιας υπηρεσίας τροχαίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, και όπως έγινε γνωστό, οι Αρχές ταυτοποίησαν τον οδηγό του πολυτελούς οχήματος, που φέρεται να το εγκατέλειψε, σπάζοντας την ηλιοροφή και διέφυγε από το σημείο.

Αυτόπτες μάρτυρες υποστήριξαν ότι το συγκεκριμένο ΙΧ κινείτο με υπερβολική ταχύτητα πριν τη σφοδρή σύγκρουση. Πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι το αυτοκίνητο με τους δύο τραυματίες έκανε σβούρες, εκσενδονίστηκε, έπεσε πάνω σε δέντρα, παρέσυρε μία κολώνα ηλεκτροφωτισμού και κατέληξε 100 μέτρα πιο μακριά, στον παράδρομο.

Δύο νεκροί στην Εύβοια

Στο Αλιβέρι, το πρωί της Παρασκευής σημειώθηκε τροχαίο δυστύχημα, στη στροφή του Ποντικού. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ σοβαρά τραυματισμένοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας της περιοχής και οι δύο επιβάτες του αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μετέδωσε η τοπική ιστοσελίδα evima, Ι.Χ. αυτοκίνητο, τύπου τζιπ, συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα οδηγός και συνεπιβάτης στη μηχανή να τραυματιστούν θανάσιμα, ενώ από τη σφοδρή σύγκρουση προκλήθηκε πυρκαγιά.

Λόγω του δυστυχήματος, η Εθνική Οδός Χαλκίδας – Λεπούρων παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα, με την κυκλοφορία να έχει διακοπεί πλήρως και να έχουν δημιουργηθεί μεγάλες ουρές οχημάτων.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται.