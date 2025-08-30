Μετά την κλιμάκωση του πολέμου της αμερικανικής κυβέρνησης με τα πανεπιστήμια και την συνεχιζόμενη δικαστική διαμάχη με το Χάρβαρντ, σειρά στην επιβολή του οράματος Τραμπ προκειμένου να γίνει η Αμερική «Σπουδαία Ξανά», έχει το ίδρυμα – θεματοφύλακας της αμερικανικής ιστορίας, το διάσημο Σμιθσόνιαν και τα 21 μουσεία του με τους εκατομμύρια επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Πρόσφατα, στις 21 Αυγούστου το επίσημο ενημερωτικό δελτίο του Λευκού Οίκου με τίτλο «Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει δίκιο για το Σμιθσόνιαν», ενέτεινε την πίεση της αμερικανικής κυβέρνησης προς το Ινστιτούτο Σμιθσόνιαν και τα οκτώ μουσεία του στις Ηνωμένες Πολιτείες (Αμερικανικής Ιστορίας, το Φυσικής Ιστορίας, Αφροαμερικανικής Ιστορίας και Πολιτισμού, Ινδιάνων της Αμερικής, Αεροπορίας και Διαστήματος, Αμερικανικής Τέχνης, Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων, και Hirshhorn Museum and Sculpture Garden) ώστε να ευθυγραμμιστούν με το δόγμα της «αλήθειας και της λογικής» που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ για την Αμερική.

Στο άρθρο αυτό έργα τέχνης, εκθέσεις, μελλοντικά προγράμματα και διαδικτυακά άρθρα του Ιδρύματος που εστιάζουν σε θέματα ρατσισμού, δουλείας, μετανάστευσης και σεξουαλικότητας, διαχωρίζονται και παρουσιάζονται ως δείγματα λανθασμένης εκπροσώπησης της αμερικανικής κουλτούρας, ιστορίας και ιδεολογίας. Σε αυτά περιλαμβάνονται έργα του Εθνικού Μουσείου Αφροαμερικανικής Ιστορίας και Πολιτισμού του Σμιθσόνιαν, του Μουσείου Αμερικανικής Ιστορίας, του Εθνικού Μουσείου Αφρικανικής Τέχνης, του Μουσείου Αμερικανικής Ιστορίας, της Εθνικής Πινακοθήκης Προσωπογραφιών, του Εθνικού Μουσείου Λατινοαμερικανών και του Μουσείου Αμερικανικής Τέχνης και του Μουσείου Ιστορίας Αμερικανών Γυναικών.

Εξαγγελθείς από τις αρχές του 2025, ο ιστορικός ρεβιζιονισμός του Τραμπ και η επίθεση του στο Σμισθόνιαν που εδρεύει στην Ουάσινγκτον, είναι σε εξέλιξη προκαλώντας κλυδωνισμούς και φόβο στο ευρύτερο δίκτυο μουσείων των ΗΠΑ, αλλά και τις πρώτες συντονισμένες αντιδράσεις, έστω και με καθυστέρηση, ακόμα κι αν το ίδιο το Σμιθσόνιαν κρατάει χαμηλό προφίλ στον εναντίον του κυβερνητικό «πόλεμο».

Αλλαγές στις εκθέσεις του Σμιθσόνιαν

Μάλιστα το Ίδρυμα Σμισθόνιαν μέσα στο καλοκαίρι προχώρησε σε αλλαγές που εκλήφθησαν ως ένδειξη ενδοτικότητας στις κυβερνητικές παρεμβάσεις στα προγράμματά του: στις αρχές Αυγούστου επανατοποθέτησε υλικό που αναφέρεται στις δύο διαδικασίες μομφής κατά του Προέδρου Τραμπ στη σχετική με τον θεσμό της προεδρίας, έκθεση στο Εθνικό Μουσείο Αμερικανικής Ιστορίας. Στο αρχικό κείμενο έχουν γίνει αλλαγές.

Η έκθεση είναι τώρα διαμορφωμένη με τέτοιο τρόπο ώστε οι πληροφορίες σχετικά με τις δύο διαδικασίες μομφής εναντίον του Τραμπ να βρίσκονται σε χαμηλότερη θέση από ό,τι προηγουμένως. Η παλιά πινακίδα, η οποία είχε τοποθετηθεί τον Σεπτέμβριο του 2021, εμπόδιζε τη θέαση του μεγαλύτερου μέρους της έκθεσης, που περιλαμβάνει αντικείμενα σε σχέση με τους προέδρους Νίξον και Κλίντον.

Μια πιο διακριτική πινακίδα σχετικά με τις δύο παραπομπές του Τραμπ βρίσκεται τώρα στο κάτω μέρος της έκθεσης. Ένα τμήμα της που προηγουμένως περιέγραφε την «προσπάθεια του Τραμπ να επηρεάσει τις προεδρικές εκλογές του 2020 και την αδιαφορία του για τις κλήσεις του Κογκρέσου» ως αφορμή για την πρώτη του παραπομπή σε δίκη, τώρα περιλαμβάνει τη λέξη «υποτιθέμενη».

Η περιγραφή της δεύτερης διαδικασίας μομφής εναντίον του παραλείπει πλέον τον ισχυρισμό ότι ο Τραμπ προέβη σε επανειλημμένες «ψευδείς δηλώσεις» αμφισβητώντας την ήττα του στις εκλογές του 2020, καθώς και ένα απόσπασμα από το άρθρο της μομφής που κατηγορεί τον Τραμπ ότι προέβη σε ομιλία που «ενθάρρυνε — και όπως ήταν προβλεπόμενο οδήγησε — σε παράνομες ενέργειες στο Καπιτώλιο». Ο Τραμπ ήταν ο τρίτος Αμερικανός πρόεδρος που υπέστη μομφή και ο μόνος που υπέστη μομφή δύο φορές. Αθωώθηκε και τις δύο φορές από τη Γερουσία. Το Σμισθόνιαν από την πλευρά του αρνείται ότι οι αλλαγές στην έκθεση για την προεδρία έχουν την οποιαδήποτε σχέση με την στόχευσή του από την κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ.

Αποκατάσταση της αλήθειας στην αμερικανική ιστορία

Η επίσημη κυβερνητική γλώσσα εναντίον του Ιδρύματος, από την άλλη, είναι αιχμηρά επικριτική: «Κάποτε ευρέως σεβαστό ως σύμβολο της αμερικανικής αριστείας και παγκόσμιο πρότυπο πολιτιστικών επιτευγμάτων, το Ινστιτούτο Σμιθσόνιαν έχει, τα τελευταία χρόνια, υποστεί την επίδραση μιας διχαστικής, προσηλωμένης σε φυλετικά θέματα ιδεολογίας. Αυτή η αλλαγή έχει προωθήσει αφηγήσεις που απεικονίζουν τις αμερικανικές και δυτικές αξίες ως εγγενώς επιβλαβείς και καταπιεστικές», αναφέρεται στο Προεδρικό Διάταγμα Αποκατάσταση της Αλήθειας και της Λογικής στην Αμερικανική Ιστορία της 27ης Μαρτίου με την υπογραφή Τραμπ, που απαιτεί μεταξύ άλλων την απομάκρυνση ακατάλληλων ιδεολογιών από τους χώρους του Σμιθσόνιαν.

Με την αναθεωρητική αξιολόγηση των μουσειακών παραρτημάτων του Σμιθσόνιαν να έχει ξεκινήσει την περίοδο του καλοκαιριού (καμία θερινή ανάπαυλα δεν πτοεί τον κυβερνητικό κύκλο Τραμπ), χαρακτηριστική των προθέσεων απέναντι στο Ινστιτούτο είναι η δήλωση του Αμερικανού προέδρου στο Truth Social: «Τα μουσεία σε όλη την Ουάσινγκτον, αλλά και σε όλη τη χώρα, είναι, ουσιαστικά, το τελευταίο εναπομείναν τμήμα του WOKE. Το Σμιθσόνιαν είναι ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, όπου το μόνο που συζητείται είναι πόσο φρικτή είναι η χώρα μας, πόσο άσχημη ήταν η δουλεία και πόσο ανεπιτυχής ήταν η καταπιεσμένη τάξη. Τίποτα για την Επιτυχία, τίποτα για τη Λαμπρότητα, τίποτα για το Μέλλον.

Δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί αυτό και έχω δώσει εντολή στους δικηγόρους μου να εξετάσουν τα Mουσεία και να ξεκινήσουν την ίδια ακριβώς διαδικασία που έχει ακολουθηθεί στα κολέγια και τα πανεπιστήμια, όπου έχει σημειωθεί τεράστια πρόοδος. Αυτή η χώρα δεν μπορεί να είναι WOKE, γιατί το WOKE ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟ. Έχουμε την «ΠΙΟ ΣΕΞΥ» χώρα στον κόσμο και θέλουμε οι άνθρωποι να μιλάνε γι’ αυτό, συμπεριλαμβανομένων και των μουσείων μας.»

Λίστα με έργα τέχνης υπό κυβερνητική αμφισβήτηση

Οι ντιρεκτίβες Τραμπ μέχρι στιγμής ακολουθούνται κατά γράμμα. Ο κατάλογος με το υπό αμφισβήτηση περιεχόμενο των μουσείων του Σμιθσόνιαν δημοσιεύθηκε μία εβδομάδα μετά την αποστολή επιστολής από αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, στην οποία ζητούσαν από τα οκτώ μουσεία του Ιδρύματος να υποβάλουν τα τρέχοντα και μελλοντικά τους σχέδια για εκθέσεις, περιεχόμενο στα social media όπως και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο. Ο διευθυντής του Ιδρύματος, Λόνι Μπαντς, ενημερώθηκε ότι έχει 120 ημέρες για να συμμορφωθεί με αυτό που η κυβέρνηση αποκαλεί «ολοκληρωμένη αναθεώρηση», προκειμένου να ευθυγραμμιστεί το Σμιθσόνιαν με τις πολιτιστικές οδηγίες του Τραμπ ενόψει των εορτασμών για τα 250 χρόνια της χώρας. Η κυβέρνηση έχει δώσει εντολή στα μουσεία να αντικαταστήσουν «τη διχαστική ή ιδεολογικά καθοδηγούμενη γλώσσα με περιγραφές που ενώνουν, είναι ιστορικά ακριβείς και εποικοδομητικές.»

Στον κατάλογο των ενστάσεων περί μουσείων και τέχνης του Λευκού Οίκου εμπεριέχονται παραδείγματα της κοινωνικής στάσης που η κυβέρνηση Τραμπ θα αποκαλούσε περιφρονητικά «wokeness» (υπερβολική ευαισθησία). Η λίστα ξεκινά με ένα κείμενο από το Εθνικό Μουσείο Αφροαμερικανικής Ιστορίας και Πολιτισμού σχετικά με τον ορισμό της «λευκής κουλτούρας» στις ΗΠΑ, το οποίο φέρει παραδείγματα των θέσεων του «σκληροπυρηνικού ακτιβιστή» Ibram X. Kendi, καθηγητή ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Howard της Ουάσινγκτον (το βιβλίο του How to Be an Antiracist έγινε μπεστ σέλερ μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ το 2020).

Στην anti-woke ατζέντα της λίστας περιλαμβάνονται επίσης μια σειρά πορτρέτων χορού στην Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων που ασχολείται με τον πολιτικό αποκλεισμό, οι σημαίες Pride και η τρέχουσα έκθεση LGBTQ+ History στο Εθνικό Μουσείο Αμερικανικής Ιστορίας, μια αφροφουτουριστική έκθεση έργων της Ayana V. Jackson, προγράμματα για Λατίνους και Λατίνες με αναπηρίες και αναφορές στο κίνημα Black Lives Matter.

Άλλα παραδείγματα στη λίστα είναι πιο «αινιγματικά», όπως μια απεικόνιση του Αγάλματος της Ελευθερίας «που κρατά μια ντομάτα στο δεξί της χέρι αντί για δάδα και ένα καλάθι με ντομάτες στο αριστερό της χέρι αντί για την πλάκα με χαραγμένη την 4η Ιουλίου 1776, ημερομηνία διακήρυξης της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και ένα πορτρέτο από τον Χιούγκο Κροσθγουέιτ του Άντονι Φάουτσι, διευθυντή του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημάτων κατά τη διάρκεια της επιδημίας HIV/AIDS και στο αποκορύφωμα της πανδημίας Covid-19, με τον οποίο ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ έχει έρθει σε ρήξη, αφαιρώντας του μέχρι και την ασφάλεια που του παρείχαν οι ομοσπονδιακές αρχές.

Αν και ο Κροσθγουέιτ υποθέτει ότι το έργο του αναφέρεται στη λίστα των ανεπιθύμητων έργων του Λευκού Οίκου, λόγω της αντιεμβολιαστικής ρητορικής της κυβέρνησης Τραμπ, σημειώνει: «Προσπαθούν να λογοκρίνουν τα έργα τέχνης. Αλλά πάντα νιώθω ότι αυτό έχει το αντίθετο αποτέλεσμα· συνήθως τραβάει περισσότερη προσοχή, κάτι που θεωρώ υπέροχο», προσθέτει.

Ο Rigoberto A. Gonzalez, του οποίου ο πίνακας Refugees Crossing the Border Wall into South Texas (Μετανάστες διασχίζουν το Συνοριακό Τείχος περνώντας στο Νότιο Τέξας, 2020) συμπεριλαμβάνεται στη λίστα του Λευκού Οίκου, δηλώνει στο National Public Radio: «Το έργο μου είναι πολιτικό, και o συγκεκριμένος πίνακας αμφισβητεί το αντιμεταναστευτικό κλίμα της εποχής. Είμαι λοιπόν χαρούμενος που προκάλεσε την αντίδραση μιας προεδρίας που έχει σαφώς αντι-μεταναστευτική στάση». Ο καλλιτέχνης προσθέτει ότι η λίστα του Λευκού Οίκου του θυμίζει τις εκθέσεις «εκφυλισμένης τέχνης» της ναζιστικής Γερμανίας, ωστόσο ο ίδιος δεν φοβάται να δημιουργήσει περισσότερα πολιτικά έργα — σχεδιάζει να δημιουργήσει έναν πίνακα με θέμα τις επιδρομές της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων που σαρώνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο πίνακας της Έϊμι Σέραλντ με μια τρανσέξουαλ φιγούρα που ποζάρει ως Άγαλμα της Ελευθερίας επίσης περιλαμβάνεται στον κατάλογο. Η καλλιτέχνιδα απέσυρε ολόκληρη την ατομική της έκθεση από την Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων πολύ πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξής της, επικαλούμενη λογοκρισία ειδικά για αυτόν τον πίνακα.

Σε ένα άρθρο γνώμης για το MSNBC που δημοσιεύθηκε στις 24 Αυγούστου, η Σέραλντ γράφει μεταξύ άλλων: «Όταν οι κυβερνήσεις αστυνομεύουν τα μουσεία, δεν αστυνομεύουν απλώς τις εκθέσεις. Αστυνομεύουν την ίδια τη φαντασία». Και συνεχίζει: «Η ιστορία αυτής της χώρας ήταν πάντα μια αντίφαση. Δουλεία παράλληλα με ελευθερία. Εξάλειψη παράλληλα με εφευρετικότητα. Η τέχνη μεταφέρει αυτό που είναι πολύ βαρύ για να το αντέξει η γλώσσα. Και τα μουσεία, κάνοντας ό,τι καλύτερο μπορούν, μας δίνουν την πλήρη εικόνα και όχι την κολακευτική».

Αναβολές και ματαιώσεις εκθέσεων

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Εθνικό Μουσείο Αφρικανικής Τέχνης του Σμιθσόνιαν ανέβαλε ξαφνικά την περασμένη άνοιξη μια έκθεση καλλιτεχνών της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, η οποία είχε εν μέρει εγκατασταθεί, επικαλούμενο προβλήματα χρηματοδότησης.

Νωρίτερα τον Φεβρουάριο, το Μουσείο Τέχνης των Αμερικανών, ένα μικρό μουσείο λίγα τετράγωνα μακριά από τον Λευκό Οίκο που διοικείται από τον Οργανισμό Αμερικανικών Πολιτειών, ακύρωσε ξαφνικά δύο επερχόμενες εκθέσεις με Μαύρους και queer καλλιτέχνες.

Όταν η περιοδεύουσα έκθεση με την αρχική ονομασία «transfeminisms» άνοιξε φέτος στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Σκότσντεϊλ στην Αριζόνα, είχε ένα νέο όνομα: There are other skies (Υπάρχουν και άλλοι ουρανοί). Έργα τριών καλλιτεχνών με θέμα το φύλο και τη σεξουαλικότητα είχαν αφαιρεθεί. Ο Gerd Wuestemann, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Scottsdale Arts, μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που εποπτεύει το μουσείο, δήλωσε ότι η έκθεση δεν υποβλήθηκε σε λογοκρισία.

Όπως γράφουν οι New York Times, δεν είναι μόνο τα μουσεία Σμισθόνιαν — τα οποία λειτουργούν εδώ και καιρό ανεξάρτητα, αλλά εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση — που αισθάνονται την πίεση κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ. Οι κινήσεις του Αμερικανού προέδρου παρακολουθούνται με ανησυχία από τα μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα. Ορισμένα έχουν ήδη διαφοροποιήσει σημαντικά — και μερικές φορές απότομα — τον σχεδιασμό τους, καθώς προσπαθούν να αποφύγουν τα άκρως κοινωνικά ευαίσθητα θέματα, όπως προαναφέραμε, δηλαδή το φύλο, η σεξουαλικότητα και η φυλή.

Λογοκρισία και αυτολογοκρισία

«Αυτό δεν αφορά μόνο επιλεγμένα ιδρύματα», δήλωσε η Αμερικανική Ένωση Μουσείων σε ανακοίνωση στην οποία καταγγέλλει τις κυβερνητικές πιέσεις που έχουν δεχτεί τα μουσεία τους τελευταίους μήνες για να αλλάξουν ή να αφαιρέσουν εκθέσεις από τον προγραμματισμό τους. «Αυτές οι πιέσεις μπορούν να δημιουργήσουν ένα αποθαρρυντικό κλίμα σε ολόκληρο τον τομέα των μουσείων».

Το αποθαρρυντικό αυτό κλίμα κυριαρχεί ευρέως στον πολιτιστικό τομέα πριν καν ο Τραμπ ξεκινήσει τη δεύτερη θητεία του. Οι διευθυντές μουσείων ανησυχούσαν ήδη για την αυξανόμενη αδιαλλαξία απέναντι στην τέχνη που πραγματεύεται πολιτικά θέματα ή αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μια έρευνα που διεξήχθη πέρυσι μεταξύ διευθυντών μουσείων τέχνης έδειξε ότι το 55% θεωρούσε τη λογοκρισία μεγαλύτερη απειλή σήμερα σε σχέση με πριν από μια δεκαετία, ενώ το 65% δήλωνε ότι είχε δεχτεί πιέσεις να αποκλείσει ορισμένα έργα σε κάποιο σημείο της καριέρας του.

Η αλήθεια είναι ότι εκεί που τα μουσεία φοβούνταν μήπως ξεστρατίσουν του προοδευτικού κλίματος και προσβάλουν το προοδευτικό κοινό – ειδικά μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ – το κύριο άγχος τώρα είναι να μην αναστατώσουν τό συντηρητικό κοινό. «Ποτέ δεν υπήρξε τόσο μεγάλη ένταση», δήλωσε ο Τομ Φίνκελπερλ, επιμελητής και πρώην επίτροπος του τμήματος πολιτιστικών υποθέσεων της Νέας Υόρκης. «Οι άνθρωποι προτιμούν να κινηθούν με ασφαλείς όρους…».

Πρώτη πράξη αντίστασης

Σε μια προσπάθεια αντίστασης στην εκφοβιστική πολιτική της αμερικανικής κυβέρνησης, τα τελευταία 24ωρα περισσότεροι από 150 πολιτιστικοί οργανισμοί και πάνω από 320 καλλιτέχνες και εργαζόμενοι στον τομέα του πολιτισμού έχουν υπογράψει κοινή δημόσια δήλωση στην οποία επιβεβαιώνουν τη «δέσμευσή τους να αντισταθούν στις εξωτερικές πιέσεις» και ότι θα «σταθούν στο πλευρό των συναφών ιδρυμάτων που αντιμετωπίζουν πολιτικές πιέσεις».

Η κοινή δήλωση με επίσημο τίτλο «Η πολιτιστική ελευθερία απαιτεί συλλογικό θάρρος: Μια εθνική δήλωση αξιών και αρχών για τον τομέα των τεχνών και του πολιτισμού», που οργανώθηκε και συντάχθηκε από την Εθνική Συμμαχία κατά της Λογοκρισίας (NCAC) και το Κέντρο Τέχνης και Πολιτικής Vera List (VLC) στο New School της Νέας Υόρκης, δεν κατονομάζει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Δεν αναφέρεται επίσης στηνκυβερνητική παρεμβατικότητα εναντίον του Ιδρύματος Σμιθσόνιαν και του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών Τζον Φ. Κένεντι στο οποίο ο Τραμπ είναι πλέον εκλεγμένος Πρόεδρος από το νέο διοικητικό συμβούλιο, ούτε στις βαθιές χρηματοδοτικές περικοπές στο Εθνικό Ίδρυμα για τις Τέχνες (NEA), στο Εθνικό Ίδρυμα για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (NEH) και στο Ινστιτούτο Μουσείων και Βιβλιοθηκών (IMLS) από την αμερικανική κυβέρνηση και το Υπουργείο Κυβερνητικής Αποδοτικότητας. Ωστόσο η δήλωση είναι αποτέλεσμα των ενεργειών και πολιτικών Τραμπ.

Μεταξύ των οργανισμών που έχουν υπογράψει τη δήλωση περιλαμβάνονται ιδρύματα σε πολιτείες και πόλεις που κυβερνώνται από τους Δημοκρατικούς, όπως η Νέα Υόρκη (όπου μεταξύ των υπογραφόντων περιλαμβάνονται το Μουσείο Σύγχρονης Αφρικανικής Διασποράς και η College Art Association) και η Καλιφόρνια (όπου έχουν υπογράψει το Ιαπωνικό Αμερικανικό Εθνικό Μουσείο στο Λος Άντζελες και το Bay Area Book Festival). Ωστόσο, έχουν υπογράψει και οργανισμοί σε πολιτείες που κυβερνώνται από τους Ρεπουμπλικάνους, όπως ο οργανισμός σύγχρονης τέχνης Diverseworks με έδρα το Χιούστον του Τέξας και η Alabama Arts Alliance στην Αλαμπάμα.

Η κοινή δήλωση των πολιτιστικών οργανισμών αποτελεί ένα σπάνιο παράδειγμα συντονισμένης αντίστασης στις προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να ελέγξει τον πολιτιστικό τομέα και τη χρηματοδότηση του. Οι κυβερνητικές αυτές πιέσεις έχουν συναντήσει ως επί το πλείστον αποσπασματική αντίσταση την ώρα που ο Τραμπ δεν κάνει πίσω στο δόγμα υποταγής των άλλων στο δικό του όραμα (όποιο κι αν είναι αυτό) – εν προκειμένω των πολιτιστικών οργανισμών στην Ουάσιγκτον και πέραν αυτής.

Με πληροφορίες από CNN, The New York Times, National Public Radio