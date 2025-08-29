Το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδριάζει σήμερα στις 10:00 υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με πλούσια ατζέντα που περιλαμβάνει νομοθετικές πρωτοβουλίες σε τομείς όπως η ανάπτυξη, η ενέργεια, ο πολιτισμός και η αλιεία. Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του γραφείου τύπου του πρωθυπουργού, οι υπουργοί θα παρουσιάσουν σειρά νομοσχεδίων και προτάσεων που αφορούν τόσο την τρέχουσα όσο και τη στρατηγική πολιτική της κυβέρνησης.

Νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά με καινοτομίες

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, θα παρουσιάσει την εισήγησή της για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς, εστιάζοντας στην προετοιμασία και τις καινοτομίες που εισάγονται στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Οικονομία, επενδύσεις και κοινωνική επιχειρηματικότητα

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος θα παρουσιάσει τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη ρύθμιση των οικονομικών δραστηριοτήτων, την επιτάχυνση των στρατηγικών επενδύσεων, την ανάπτυξη της βιομηχανίας και την ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Χωροταξία και πολεοδομία στο επίκεντρο

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, θα παρουσιάσει τον Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας, με στόχο την αναβάθμιση της πολεοδομικής και χωροταξικής πολιτικής της χώρας.

Ενίσχυση της παρουσίας της Ελλάδας στην ΕΕ

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο για τη σύσταση Γραφείου ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό θεσμικό χώρο.

Διαφάνεια στην πολιτική διαφήμιση

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο για τα μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού 2024/900, που στοχεύει στη διαφάνεια και στην καλύτερη στόχευση της πολιτικής διαφημιστικής προβολής.

Προστασία έργων τέχνης και συλλογών

Η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο για την καταπολέμηση της πλαστογραφίας έργων τέχνης και συλλεκτικών αντικειμένων, καθώς και για την πρόληψη της καταστροφής ή βλάβης πολιτιστικών θησαυρών.

Βιώσιμη αλιεία και περιφερειακά μέσα ενημέρωσης

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο για τη βιώσιμη αλιεία, ενώ ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Παύλος Μαρινάκης, θα φέρει προς συζήτηση το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών περιφερειακής εμβέλειας.