Στη συμπρωτεύουσα βρίσκεται σήμερα ο πρωθυπουργός, στο πλαίσιο κυβερνητικής προετοιμασίας για την 89η ΔΕΘ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνάντησε και τους βουλευτές της Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης.

Κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι ήταν το καλύτερο κλίμα από ποτέ στη συνάντησή που κάνει κάθε χρόνο ο πρωθυπουργός με τους τοπικούς βουλευτές πριν τη ΔΕΘ. Από την πλευρά τους, τα μέλη της «γαλάζιας» κοινοβουλευτικής ομάδας έθεσαν τα θέματα που τρέχουν στη περιοχή, μεταφέροντας και το σχετικό κλίμα από τη Θεσσαλονίκη, το οποίο έχει αλλάξει προς το καλύτερο.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε κυρίως για τα μεγάλα έργα και ο πρωθυπουργός απάντησε συνολικά στις τοποθετήσεις των βουλευτών, σημειώνοντας πως στόχος της κυβέρνησης είναι να υλοποιεί τις δεσμεύσεις της και να κρατά ζωντανές τις προσδοκίες για το μέλλον.