Η ώρα του Ολυμπιακού έφτασε! Οι Πειραιώτες θα συμμετάσχουν στη League Phase του Champions League και αυτή την Πέμπτη, 28/08, θα μάθουν τους αντιπάλους τους.

Η κλήρωση θα γίνει στις 19:00 ώρα Ελλάδας στο Μονακό.

Η μετάδοση της κλήρωσης θα είναι διπλή. Συγκεκριμένα, θα μεταδοθεί από το COSMOTE SPORT 1 HD και το MEGA NEWS.

Τα γκρουπ δυναμικότητας στη League Phase του Champions League:

  • 1ο γκρουπ δυναμικότητας: Παρί Σεν Ζερμέν, Ρεάλ, Σίτι, Μπάγερν, Λίβερπουλ, Ίντερ, Τσέλσι, Ντόρτμουντ, Μπαρτσελόνα
  • 2ο γκρουπ δυναμικότητας: Άρσεναλ, Λεβερκούζεν, Ατλέτικο, Αταλάντα, Βιγιαρεάλ, Γιουβέντους, Άιντραχτ, Μπενφίκα, Μπριζ
  • 3ο γκρουπ δυναμικότητας: Ολυμπιακός, Τότεναμ, Αϊντχόφεν, Άγιαξ, Νάπολι, Σπόρτινγκ, Σλάβια Πράγας, Μπόντο Γκλιμτ, Μαρσέιγ
  • 4ο γκρουπ δυναμικότητας: Κοπεγχάγη, Μονακό, Γαλατασαράι, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Καραμπάγκ, Αθλέτικ, Νιουκάστλ, Καϊράτ, Πάφος

Οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase:

  • 16-18 Σεπτεμβρίου 2025: 1η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26
  • 30 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου 2025: 2η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26
  • 21-22 Οκτωβρίου 2025: 3η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26
  • 4-5 Νοεμβρίου 2025: 4η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26
  • 25-26 Νοεμβρίου 2025: 5η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26
  • 9-10 Δεκεμβρίου 2025: 6η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26
  • 20-21 Ιανουαρίου 2026: 7η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26
  • 28 Ιανουαρίου 2026: 8η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26