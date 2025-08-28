Η ώρα του Ολυμπιακού έφτασε! Οι Πειραιώτες θα συμμετάσχουν στη League Phase του Champions League και αυτή την Πέμπτη, 28/08, θα μάθουν τους αντιπάλους τους.
Η κλήρωση θα γίνει στις 19:00 ώρα Ελλάδας στο Μονακό.
Η μετάδοση της κλήρωσης θα είναι διπλή. Συγκεκριμένα, θα μεταδοθεί από το COSMOTE SPORT 1 HD και το MEGA NEWS.
Τα γκρουπ δυναμικότητας στη League Phase του Champions League:
- 1ο γκρουπ δυναμικότητας: Παρί Σεν Ζερμέν, Ρεάλ, Σίτι, Μπάγερν, Λίβερπουλ, Ίντερ, Τσέλσι, Ντόρτμουντ, Μπαρτσελόνα
- 2ο γκρουπ δυναμικότητας: Άρσεναλ, Λεβερκούζεν, Ατλέτικο, Αταλάντα, Βιγιαρεάλ, Γιουβέντους, Άιντραχτ, Μπενφίκα, Μπριζ
- 3ο γκρουπ δυναμικότητας: Ολυμπιακός, Τότεναμ, Αϊντχόφεν, Άγιαξ, Νάπολι, Σπόρτινγκ, Σλάβια Πράγας, Μπόντο Γκλιμτ, Μαρσέιγ
- 4ο γκρουπ δυναμικότητας: Κοπεγχάγη, Μονακό, Γαλατασαράι, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Καραμπάγκ, Αθλέτικ, Νιουκάστλ, Καϊράτ, Πάφος
Οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase:
- 16-18 Σεπτεμβρίου 2025: 1η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26
- 30 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου 2025: 2η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26
- 21-22 Οκτωβρίου 2025: 3η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26
- 4-5 Νοεμβρίου 2025: 4η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26
- 25-26 Νοεμβρίου 2025: 5η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26
- 9-10 Δεκεμβρίου 2025: 6η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26
- 20-21 Ιανουαρίου 2026: 7η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26
- 28 Ιανουαρίου 2026: 8η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26