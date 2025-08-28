Η ώρα του Ολυμπιακού έφτασε! Οι Πειραιώτες θα συμμετάσχουν στη League Phase του Champions League και αυτή την Πέμπτη, 28/08, θα μάθουν τους αντιπάλους τους.

Η κλήρωση θα γίνει στις 19:00 ώρα Ελλάδας στο Μονακό.

Η μετάδοση της κλήρωσης θα είναι διπλή. Συγκεκριμένα, θα μεταδοθεί από το COSMOTE SPORT 1 HD και το MEGA NEWS.

Τα γκρουπ δυναμικότητας στη League Phase του Champions League:

1ο γκρουπ δυναμικότητας: Παρί Σεν Ζερμέν, Ρεάλ, Σίτι, Μπάγερν, Λίβερπουλ, Ίντερ, Τσέλσι, Ντόρτμουντ, Μπαρτσελόνα

2ο γκρουπ δυναμικότητας: Άρσεναλ, Λεβερκούζεν, Ατλέτικο, Αταλάντα, Βιγιαρεάλ, Γιουβέντους, Άιντραχτ, Μπενφίκα, Μπριζ

3ο γκρουπ δυναμικότητας: Ολυμπιακός, Τότεναμ, Αϊντχόφεν, Άγιαξ, Νάπολι, Σπόρτινγκ, Σλάβια Πράγας, Μπόντο Γκλιμτ, Μαρσέιγ

4ο γκρουπ δυναμικότητας: Κοπεγχάγη, Μονακό, Γαλατασαράι, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Καραμπάγκ, Αθλέτικ, Νιουκάστλ, Καϊράτ, Πάφος

Οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase: