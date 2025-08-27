Η Πάφος ολοκλήρωσε ό,τι άρχισε στο Βελιγράδι και αποκλείοντας τον Ερυθρό Αστέρα του Βλάνταν Μιλόγεβιτς χωρίς να ηττηθεί θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στη League Phase του Champions League.

Το ιστορικό κατόρθωμα της πρωταθλήτριας Κύπρου ήρθε να προστεθεί σε όσα είχαν πετύχει τις προηγούμενες δεκαετίες η Ανόρθωση και κυρίως ο ΑΠΟΕΛ.

Έπος στο 89′

Η Πάφος είχε παρακαταθήκη το 2-1 του πρώτου αγώνα και στον δεύτερο φρόντισε να μην γκρεμίσει ό,τι είχε ήδη χτίσει.

Βέβαια η εξέλιξη του αγώνα στη Λεμεσό ήταν άκρως δραματική και κρίθηκε από το θεσπέσιο γκολ του Ζάζα στο 89ο λεπτό. Ο βιρτουόζος Βραζιλιάνος εμπνεύστηκε μια σέντρα – σουτ, η μπάλα πήρε την κατάλληλη τροχιά κι αναπαύτηκε στα δίχτυα των φιλοξενούμενων που ναι μεν είχαν προηγηθεί με τον Ίβανιτς στο 60′, αλλά λύγισαν στο φινάλε και υποβιβάστηκαν στο Europa.

Αντίπαλος του Ολυμπιακού

Δεδομένου ότι η Πάφος διαθέτει χαμηλή βαθμολογία μπαίνει στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας και είναι φυσικά μία από τις πιθανές αντιπάλους του Ολυμπιακού στη διάρκεια της League Phase της διοργάνωσης. Η κλήρωση θα διεξαχθεί την Πέμπτη 28 Αυγούστου στο Μόντε Κάρλο.

Τα υπόλοιπα εισιτήρια

Μαζί με την κυπριακή ομάδα στην ελίτ του Champions League θα βρίσκονται επίσης η Καϊράτ, που πέταξε εκτός τη Σέλτικ με νίκη 3-2 στα πέναλτι, και η Μπόντο Γκλιμτ, που έχασε 2-1 από τη Στουρμ Γκρατς, αλλά είχε επιβληθεί 5-0 εντός έδρας.

Το βράδυ της Τετάρτης θα κριθούν τα τελευταία τέσσερα εισιτήρια με το σπουδαιότερο ματς να διεξάγεται στη Λισαβόνα μεταξύ της Μπενφίκα και της Φενέρμπαχτσε ύστερα από το 0-0 στην Κωνσταντινούπολη. Από το 1-1 αρχίζουν Κοπεγχάγη και Βασιλεία, ενώ Μπριζ και Καραμπάγκ είναι τα φαβορί απέναντι σε Ρέιντζερς και Φερεντσβάρος αντίστοιχα, καθώς αμφότερες είχαν επιβληθεί εκτός έδρας με 3-1.

Στη League Phase έχουν εξασφαλισμένη συμμετοχή επίσης η Παρί, η Μάντσεστερ Σίτι, η Ίντερ, η Ρεάλ, η Μπάγερν, η Μαρσέιγ, η Σπόρτινγκ, η Τότεναμ, η Τσέλσι, η Αταλάντα, η Ατλέτικο Μαδρίτης, η Άρσεναλ, η Νάπολι, η Γιουβέντους, η Μπαρτσελόνα, η Λεβερκούζεν, η Άιντραχτ, η Ντόρτμουντ, η Μονακό, η Αϊντχόφεν, ο Άγιαξ, η Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ, η Γαλατάσαταϊ και η Σλάβια Πράγας.