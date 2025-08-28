Την άμεση αποκατάσταση των τριών επιδομάτων, των Χριστουγέννων, του Πάσχα και της Καλοκαιρινής Αδείας, που είχαν «κοπεί» στο Δημόσιο από «μνημονιακούς» νόμους της προηγούμενης δεκαετίας, ζητά εκ νέου ο ΣΥΡΙΖΑ, επιχειρώντας να πιέσει την κυβέρνηση πριν από τη ΔΕΘ.

Η επανακατάθεση της σχετικής τροπολογίας για τον 13ο και τον 14ο μισθό έρχεται στη Βουλή με αφορμή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που αφορά το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων. Η πρόταση της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ συμπεριλαμβάνει όλες τις κλίμακες και, όπως εκ νέου επισημαίνεται για να μην τίθεται αμφιβολία περί τούτου, «είναι πλήρως κοστολογημένη».

Προς επίρρωση της πρωτοβουλίας του αυτής ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται σχετική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία «ο δημοσιονομικός χώρος υπάρχει για όλα τα έτη μέχρι και το 2028, συνεπώς δεν χρειάζεται να ληφθούν επιπλέον οικονομικά μέτρα».

Την τροπολογία υπογράφουν και οι 26 βουλευτές του κόμματος, εστιάζοντας στην άρνηση της κυβέρνησης να συζητήσει καν το ενδεχόμενο αποκατάστασης της μισθολογικής απώλειας των δημοσίων υπαλλήλων, παρόλο που την ίδια στιγμή «η χώρα μας έχει βγει από τα μνημόνια ήδη από το 2019» και άλλα κράτη με ανάλογα βεβαρυμένο δημοσιονομικό παρελθόν έχουν ήδη δώσει το σχετικό παράδειγμα.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

«Η διατήρηση της κατάργησής τους επί 13 χρόνια μετά την νομοθέτηση του Ν.4093/2012 στερείται παντελώς δημοσιονομικής, πολιτικής, κοινωνικής και συνταγματικής νομιμοποίησης. Ταυτόχρονα, η περικοπή των δώρων στο Δημόσιο αντίκειται και στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2041/2022/ΕΕ περί επαρκών κατώτατων μισθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση» σημειώνουν σχετικά από τον ΣΥΡΙΖΑ, εξηγώντας την επιμονή τους.

Κατά τους βουλευτές του κόμματος, η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού στον δημόσιο τομέα «απαντά σε μια δεδομένη κοινωνική ανάγκη καθώς τα δώρα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των συνολικών αποδοχών των εργαζομένων και των συνταξιούχων και δεν συνιστούν δωρεά ή φιλοδώρημα, αλλά δικαίωμα που απορρέει από την εργασία τους». Στο τέλος της ημέρας, άλλωστε, «θα έχει σημαντική επίδραση στην ενίσχυση των τοπικών οικονομιών αλλά και της εθνικής οικονομίας στο σύνολό της» υπογραμμίζουν καταληκτικά.