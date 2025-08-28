Υποθέτω ότι κάθε τουρίστας στη θερινή Ελλάδα θα δυσκολευόταν να καταλάβει για ποιον λόγο πλακώθηκαν ξαφνικά το ΠαΣοΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ για την Παλαιστίνη.

Πρώτα τα γεγονότα. Στις 31 Ιουλίου, ο Φάμελλος ζητούσε «αμέσως να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους στα πλαίσια της λύσης των δύο κρατών».

Ωραία ιδέα. Αλλά ποιοι θα τις αναλάβουμε; Σύμφωνα με τον Φάμελλο στις πρωτοβουλίες αυτές δήλωσαν συμμετοχή ο Χαρίτσης και η Ζωή.

Αλλά όχι το ΠαΣοΚ.

Το οποίο διά του Ανδρουλάκη έστειλε στις 25 Αυγούστου δική του επιστολή στη Βουλή με την οποία ζητάει «ειδική συνεδρίαση» για «την προώθηση της αναγνώρισης του κράτους της Παλαιστίνης» και «διπλωματικές προσπάθειες για την άμεση έναρξη απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών».

Ωραία ιδέα κι αυτή. Παρ’ όλο που ο Φάμελλος την είχε πει πρώτος. Αλλά το ΠαΣοΚ προφανώς δεν ήθελε πολλά πάρε-δώσε με τους άλλους, δικαίωμά του.

Φυσικά σε καμία ευρωπαϊκή δημοκρατία δεν έχει πραγματοποιηθεί έως τώρα ειδική κοινοβουλευτική συνεδρίαση για το Παλαιστινιακό – κι αν μου ξέφυγε καμία είναι μάλλον η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα…

Κατανοητό. Είναι ένα ζήτημα με δύσκολες και σύνθετες πλευρές, ελάχιστοι ευρωπαίοι πολιτικοί μπορούν να το κατανοήσουν και να το χειριστούν με επάρκεια.

Ακόμη κι οι χώρες που εξέφρασαν πρόθεση να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος (Γαλλία, Αγγλία κ.ά.) το έκαναν με τις κυβερνήσεις τους, όχι μέσα από τη Βουλή τους.

Αλλά δεν πειράζει. Ας πούμε ότι στην Ελλάδα το κάνουμε διαφορετικά κι άλλωστε μας αρέσει λίγο η κουβέντα στο καφενείο.

Ερώτηση. Υπάρχει κανείς που πιστεύει πως μια συζήτηση στην ελληνική Βουλή μεταξύ ελληνικών κομμάτων και ελλήνων πολιτικών θα παίξει τον παραμικρό ρόλο στην εκτόνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή; Ούτε για αστείο!

Δεν βλέπω δηλαδή τη Χαμάς να λέει «παιδιά, τέρμα οι αγριάδες διότι θα μας την πέσει ο Φάμελλος!», ούτε τον Νετανιάχου να αποφασίζει «κομμένες οι μαγκιές, μη στείλει ο Ανδρουλάκης κανέναν Δουδωνή και μας πλακώσει!».

Για να το συνοψίσουμε λοιπόν όσο πιο κομψά γίνεται, κανένας σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή δεν περιμένει τις «πρωτοβουλίες» ή τις «διπλωματικές προσπάθειες» του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, του Χαρίτση και της Ζωής για να κανονίσει την πορεία του.

Τότε γιατί τσακώνονται οι δικοί μας; Αγνωστες οι βουλές του Κυρίου.

Εκτός κι αν τσακώνονται για να μη χάνουν τη φόρμα τους τώρα που αρχίζει η νέα αγωνιστική περίοδος.

Αν είναι έτσι, πάμε όλοι μαζί από την αρχή. Κάτω τα χέρια από τον Μαζωνάκη!