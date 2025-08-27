Καθώς ο χρόνος μετράει αντίστροφα στην πορεία προς τη ΔΕΘ στο κυβερνητικό επιτελείο οι συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη στήνουν σιγά σιγά το «αφήγημα» που θα περιείχε η ομιλία προς τους παραγωγικούς φορείς τη οποία θα εκφωνήσει ο πρωθυπουργός το μεθεπόμενο Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου, στα εγκαίνια της Έκθεσης.

Με βάση όσα «διαρρέουν» από το πρωθυπουργικό γραφείο ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να εστιάσει στη μεσαία τάξη και στην ενίσχυση της οικογένειας, κινούμενος «μακριά από τις λογικές των “λεφτόδεντρων”, που υιοθετούν ξανά τα κόμματα της αντιπολίτευσης».

Στόχος της κυβερνητικής πολιτικής, όπως υποστηρίζουν, είναι να αυξάνεται διαρκώς το εισόδημα και των οικονομικά ασθενέστερων και της μεσαίας τάξης, μεγαλώνοντας την πίτα της οικονομίας με ανάπτυξη, δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας και μείωση φόρων.

Κατά τους επικοινωνιακούς ινστρούχτορες του Μαξίμου, για να επιτευχθεί ταυτόχρονη αύξηση στο εισόδημα και των φτωχότερων και της μεσαίας τάξης, υπάρχουν δύο δρόμοι: «Ένας ουτοπικός κι ένας πραγματικός». Ο ουτοπικός είναι ο δρόμος του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠαΣοΚ, του ΚΚΕ, των κομμάτων «της Αριστεράς και της Προόδου», εντός εισαγωγικών, τα «λεφτόδεντρα».

Και ο άλλος δρόμος -στην πραγματικότητα μονόδρομος- είναι αυτός που ακολουθεί η κυβέρνηση και στοχεύει στο μεγάλωμα της πίτας. «Είναι κάτι που έξι χρόνια το κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και θα το συνεχίσει να το κάνει με μεγαλύτερη ένταση», λένε.

Αυτά τα… ωραία!

***

Ερημιές στο Κοινοβούλιο

Η Βουλή μπορεί να «άνοιξε» τη Δευτέρα, ωστόσο οι περισσότεροι βουλευτές δεν έχουν επιστρέψει με αποτέλεσμα οι διάδρομοι να είναι έρημοι, το εντευκτήριο να είναι άδειο τις περισσότερες ώρες της ημέρας και στην αίθουσα της ολομέλειας να βασιλεύει η σιωπή.

Την Πέμπτη ωστόσο θα συζητηθεί το νομοσχέδιο του υπουργείο Εσωτερικών, αλλά και πάλι, όπως μου μεταφέρουν συνεργάτες μου, να μην περιμένετε ότι θα γεμίσει η αίθουσα. Το αντίθετο θα έλεγα, χαλαρά θα είναι τα πράγματα και έτσι αναμένεται να κυλήσουν μέχρι τη ΔΕΘ. Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου.

***

Οι «γαλάζιοι» εξορμούν στα βόρεια

Βλέπετε, όπως γράφω και παραπάνω, η κυβέρνηση είναι απασχολημένη με την επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και για να προετοιμάσει το έδαφος έστειλε κόσμο και κοσμάκη σε όλες τις περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής και Μακεδονίας, αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Μέτρησα συνολικά 62 πρωτοκλασάτα στελέχη που θα είναι σε αυτές τις περιοδείες «εμψύχωσης της αγροτιάς», όπως τις ονόμασαν οι κακές οι γλώσσες. Με στόχο φυσικά την προσπάθεια ανάσχεσης του κακού κλίματος που υπάρχει σε όλη την ύπαιθρο μετά τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

***

Η ψυχολογία «σκουραίνει» την ατμόσφαιρα

Εκτός βέβαια από την κοινωνία που κοχλάζει η κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει και τις αρρυθμίες στο δικό της στρατόπεδο.

Μιλώντας με κυβερνητικό στέλεχος για το κακό κλίμα στο κυβερνητικό στρατόπεδο, ο ίδιος αναρωτήθηκε, τι έχει αλλάξει σήμερα σε σύγκριση με το τι συνέβαινε ένα χρόνο πριν. «Τίποτα» ήταν η απάντηση.

«Όλα είναι θέμα ψυχολογίας. Και όταν η ψυχολογία πέφτει, το τοπίο σκουραίνει» υποστήριξε, ευελπιστώντας σε αλλαγή του σκηνικού μετά την ΔΕΘ.

***

Οι «πράσινοι» συντάσσουν τη «μαύρη βίβλο» της Ν.Δ.

Αντίθετα, όπως μαθαίνω από τη Χαριλάου Τρικούπη, το κλίμα στο «πράσινο» στρατόπεδο είναι διαφορετικό. Στην πραγματικότητα -μη φανταστείτε- δεν κάνουν τίποτε περισσότερο από το να παρακολουθούν όσα συμβαίνουν στην κυβέρνηση και να ετοιμάζουν την αντεπίθεση τους.

Πιστεύουν πως τώρα είναι η ώρα να κλιμακώσουν την πίεση που ασκούν και πως ο Σεπτέμβρης είναι ο μήνας που θα κρίνει πολλά. Για τον λόγο δεν θα αφήσουν ούτε μέρα να πάει χαμένη.

Την επόμενη εβδομάδα έχουν προγραμματιστεί τέσσερις διαφορετικές συνεντεύξεις Τύπου με σκοπό να παρουσιάσουν την «μαύρη βίβλο» της κυβέρνησης, ανά θεματική ενότητα.

***

«Ζέσταμα» ενόψει Θεσσαλονίκης Οι συνεντεύξεις αυτές θα γίνουν όπως έμαθα Δευτέρα και Τρίτη, θα ακολουθήσει ένα «ρεπό» την Τετάρτη που είναι η επετειακή εκδήλωση για την 3η Σεπτεμβρίου και θα συνεχιστούν Πέμπτη και Παρασκευή. Όπως μου μετέφεραν θα αφορούν την οικονομία και την ανάπτυξη, τις κοινωνικές ανισότητες, την ασφάλεια και την προστασία πολιτών και περιβάλλοντος, αλλά και τους θεσμούς. Στο πάνελ θα βρίσκεται ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠαΣοΚ Κώστας Τσουκαλάς με τους αρμόδιους τομεάρχες που θα εξαπολύσουν μετωπική επίθεση για τα έργα και τις ημέρες της νεοδημοκρατικής κυβερνητικής εξαετίας. Όπως το καταλαβαίνω, πάντως, όλο αυτό είναι αφενός ένα «ζέσταμα» πριν από τη ΔΕΘ, αλλά και μία επικοινωνιακή προσπάθεια να κρατηθεί το ΠαΣοΚ όλη την εβδομάδα στην επικαιρότητα. Μία εβδομάδα που, θυμίζω, τελειώνει την Παρασκευή με την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και την επίσκεψη του πρωθυπουργού το Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ.

***

Ο Φάμελλος παίζει «κατενιάτσο», οι άλλοι σουτάρουν

Στον ΣΥΡΙΖΑ πάλι έχουν τα δικά τους προβλήματα, με τον Σωκράτη Φάμελλο να έχει εξελιχθεί σε.. δεξιοτέχνη της πολιτικής «ντρίμπλας» και της «άμυνας» τύπου «κατενιάτσιο» που έπαιζαν οι Ιταλοί ποδοσφαιριστές τον περασμένο αιώνα.

Βλέπετε κάθε τρεις και λίγο αναγκάζετε να προβλέψει το τι θα συμβεί με το «κόμμα Τσίπρα», ιδίως μετά τη συνέντευξή του στη γαλλική «Le Monde», αλλά και ποιες αναταραχές θα προκαλέσουν αυτές οι κινήσεις στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, που αποτελεί και το μήλο της Έριδος.

Η απάντηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ έχει καταντήσει μεν προβλέψιμη, καθώς αποκαλεί κατ’ επανάληψη τον πρώην πρωθυπουργό «βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ» και «πολιτικό κεφάλαιο», αλλά ταυτόχρονα και δύσκολα αντιμετωπίσιμη, διότι του επιτρέπει να ελίσσεται και ξεγλιστρά από την ερώτηση.

Με τον τρόπο αυτό πετυχαίνει και κάτι ακόμη, δεν μπαίνει ποτέ στο ζουμί της υπόθεσης και κερδίζει πολιτικό χρόνο για τον εαυτό του και την παράταξη του. Ως πότε όμως;

Βλέπετε ξεμυτούν διαρκώς γύρω του διάφοροι «υπερασπιστές» του Αλέξη. Ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής Γιώργος Καραμέρος, είναι ένας από αυτούς, καθώς γράφει δημόσια ότι «ως υβριστές του Τσίπρα κατέβαλαν την εξουσία» και ως «ως υβριστές του Τσίπρα πέφτουν».

Και ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης φαίνεται να είναι ένας από αυτούς, καθώς μίλησε για έναν Τσίπρα που απολαμβάνει την υποστήριξη των προοδευτικών δυνάμεων της Ευρώπης και υπενθύμισε πως συμμετέχει ως παρατηρητής σε συνόδους κορυφής των Σοσιαλιστών, προσβλέποντας ανασυγκρότηση και κινητοποίηση.

***

«Αυτοψία» στην Αίγινα

Υπό αυτό το βάρος ο Σωκράτης Φάμελλος θα μεταβεί σήμερα στην Αίγινα για «αυτοψία» στο τοπικό Κέντρο Υγείας. Αφορμή της επίσκεψης ο θάνατος 79χρονης που εξέπνευσε σε παραλία του νησιού επειδή δεν υπήρχε διαθέσιμος οδηγός ασθενοφόρου στη βάρδια έτσι ώστε να γίνει εγκαίρως η διακομιδή της.

Στην Κουμουνδούρου είναι λογικό πως θα στοχεύσουν στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη. Είναι άλλωστε κοινά αποδεκτό πως η κριτική στο πρόσωπο του υπουργού συσπειρώνει όλες τις πλευρές της αντιπολίτευσης.

Επιπρόσθετα υποστηρίζουν ότι το θέμα της υποστελέχωσης του συγκεκριμένου Κέντρου Υγείας το είχε φέρει στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, και επισημαίνουν πως δεν είναι το μόνο νησί με αντίστοιχου μεγέθους με πρόβλημα στις υγειονομικές του δομές.

***

Πρόβλημα «στέγης» στην Αρχή για το Ξέπλυμα

Το καλύτερο όμως σας το φιλούσα για το τέλος και δείχνει τις διαχρονικές παθογένειες του κράτους, για να δανειστώ κι εγώ με τη σειρά μου μία φράση που αρέσει στην κυβέρνηση…

Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, δίνει καθημερινές μάχες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Μόνον, όμως, που συχνά οι μάχες αυτές αποδεικνύονται άνισες, καθώς δεν επιλύεται το διαχρονικό πρόβλημα της στελέχωσης της Αρχής με μόνιμο προσωπικό.

Σε αυτό το πρόβλημα προστέθηκε όπως μαθαίνω ακόμη ένα αυτό της στέγασης. Η Αρχή βλέπετε πρέπει να αποχωρήσει από το κτήριο που είναι τώρα η έδρα της, επειδή έφυγαν από αυτό άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου και ο ιδιώτης στον οποίο ανήκει δεν θέλει να ανανεώσει τη μίσθωση.

Οι προτάσεις οι οποίες έχουν γίνει από το υπουργείο Οικονομικών για τον νέο χώρο στέγασης δεν πληρούν τις ανάγκες της Αρχής, κάτι που, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Βουρλιώτης το διαμηνύσει αρμοδίως.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο επικεφαλής της Αρχής είναι αισιόδοξος ότι θα βρεθεί η καλύτερη λύση και για αυτό αρμόδιες πηγές χαρακτηρίζουν «υπερβολές» τα αναγραφόμενα σε μερίδα του Τύπου που υποστήριζαν ότι τα προβλήματα της στελέχωσης και της στέγασης έχουν οδηγήσει σε πορεία σύγκρουσης την κυβέρνηση με τον κ. Βουρλιώτη.