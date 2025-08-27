Η ώρα της αλήθειας για τις 24 ομάδες που συμμετέχουν στο Eurobasket 2025 έφτασε. Από την Τετάρτη αρχίζει η γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ με τη συμμετοχή και της Εθνικής μας ομάδας.

Ο τίτλος του φαβορί συνοδεύει την Γερμανία, τη Σερβία και την Γαλλία, οι οποίες παρά τις απουσίες τους διαθέτουν εξαιρετικά ρόστερ. Όλα αυτά, μένει να αποδειχθούν και μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.

Οι τέσσερις όμιλοι του Eurobasket 2025 θα φιλοξενηθούν σε Ρίγα (Λετονία), Τάμπερε (Φινλανδία), Λεμεσό (Κύπρος) και Κατόβιτσε (Πολωνία). Η γαλανόλευκη θα δώσει όλους τους αγώνες της στην Κύπρο όπου θα αντιμετωπίσει Ισπανία, Ιταλία, Γεωργία, Βοσνία και την οικοδέσποινα.

Οι όμιλοι του Eurobasket 2025

Group A (Ρίγα – Λετονία)

Σερβία

Λετονία

Τσεχία

Τουρκία

Εσθονία

Πορτογαλία

Group B (Τάμπερε – Φινλανδία)

Γερμανία

Λιθουανία

Μαυροβούνιο

Φινλανδία

Μεγάλη Βρετανία

Σουηδία

Ο Όμιλος της Εθνικής ομάδας (Group C, Λεμεσός – Κύπρος)

Ισπανία

Ελλάδα

Ιταλία

Γεωργία

Βοσνία

Κύπρος

Group D (Κατόβιτσε – Πολωνία)

Γαλλία

Σλοβενία

Πολωνία

Ισραήλ

Βέλγιο

Ισλανδία

Οι διασταυρώσεις και ο δρόμος μέχρι τον τελικό του Eurobasket 2025

Από τους τέσσερις ομίλους προκρίνονται οι τέσσερις πρώτες ομάδες και από τη φάση των «16» θα αρχίσουν οι νοκ άουτ αγώνες. Στην φάση των 16, οι ομάδες του Group A θα διασταυρωθούν με τις ομάδες του Group B και οι ομάδες του Group C με αυτές του Group D.

Οι αναμετρήσεις θα διεξαχθούν ανάλογα με τη θέση των ομάδων στην κατάταξη των ομίλων. Δηλαδή, η πρώτη ομάδα του Group A θα αντιμετωπίσει την τέταρτη του Group B, η δεύτερη την τρίτη κλπ κλπ.

Αξίζει να επισημάνουμε ότι όλη η τελική φάση θα φιλοξενηθεί στην Λετονία.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Eurobasket 2025

Φάση Ομίλων

Τετάρτη 27 Αυγούστου

Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία 13:30 Novasports 4

Τσεχία – Πορτογαλία 14:45 Novasports Start

Μαυροβούνιο – Γερμανία 16:30 Novasports 4

Λετονία – Τουρκία 18:00 Novasports Start

Σουηδία – Φινλανδία 20:30 Novasports 4

Σερβία – Εσθονία 21:15 Novasports Start

Πέμπτη 28 Αυγούστου

Ισραήλ – Ισλανδία 15:00 Novasports 4

Γεωργία – Ισπανία 15:00 Novasports Start & ΕΡΤ1

Βέλγιο – Γαλλία 18:00 Novasporrts 4

Βοσνία & Ερζεγοβίνη – Κύπρος 18:15 Novasports Start

Σλοβενία – Πολωνία 21:30 Novasports 4

Ελλάδα – Ιταλία 21:30 Novasports Start & ΕΡΤ News

Παρασκευή 29 Αυγούστου

Γερμανία – Σουηδία 13:30 Novasports 4

Τουρκία – Τσεχία 14:45 Novasports Start

Λιθουανία – Μαυροβούνιο 16:30 Νοvasports 4 & ΕΡΤ1

Εσθονία – Λετονία 18:00 Novasports Start

Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία 20:30 Novasports 4

Πορτογαλία – Σερβία 21:15 Novasports Start

Σάββατο 30 Αυγούστου

Λιθουανία – Γερμανία 13:30 Novasports 5

Τσεχία – Εσθονία 14:45 Novasports 4

Ισλανδία – Βέλγιο 15:00 Novasports 6

Ιταλία – Γεωργία 15:00 Novasports Start & ΕΡΤ1

Μεγάλη Βρετανία – Σουηδία 16:30 Novasports 5

Λετονία – Σερβία 18:00 Novasports 4

Γαλλία – Σλοβενία 18:00 Novasports 6

Κύπρος – Ελλάδα 18:15 Novasports Start & ΕΡΤ1

Μαυροβούνιο – Φινλανδία 20:30 Novasports 5

Τουρκία – Πορτογαλία 21:15 Novasports 4

Πoλωνία – Ισραήλ 21:30 Novasports 6

Ισπανία – Βοσνία & Ερζεγοβίνη 21:30 Novasports Start

Κυριακή 31 Αυγούστου

Γεωργία – Ελλάδα 15:00 Novasports Start & ΕΡΤ News

Σλοβενία – Βέλγιο 15:00 Novasports 4

Ισραήλ – Γαλλία 18:00 Novasports 4

Ισπανία – Κύπρος 18:15 Novasports Start

Πολωνία – Ισλανδία 21:30 Novasports 4

Βοσνία & Ερζεγοβίνη – Ιταλία 21:30 Novasports Start & ΕΡΤ1

Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου

Σουηδία – Μαυροβούνιο 13:30 Novasports

Εσθονία – Τουρκία 14:45 Novasports

Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία 16:30 Novasports

Πορτογαλία – Λετονία 18:00 Novasports

Φινλανδία – Λιθουανία 20:30 Novasports

Σερβία – Τσεχία 21:15 Novasports & ΕΡΤ1

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

Βέλγιο – Ισραήλ 15:00 Novasports

Ελλάδα – Βοσνία & Ερζεγοβίνη 15:00 Novasports Start & ΕΡΤ

Ισλανδία – Σλοβενία 18:00 Novasports

Κύπρος – Γεωργία 18:15 Novasports

Γαλλία – Πολωνία 21:30 Novasports

Ιταλία – Ισπανία 21:30 Novasports

Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

Μαυροβούνιο – Μεγάλη Βρετανία 13:30 Novasports

Εσθονία – Πορτογαλία 14:45 Novasports

Λιθουανία – Σουηδία 16:30 Novasports

Τσεχία – Λετονία 18:00 Novasports

Φινλανδία – Γερμανία 20:30 Novasports

Τουρκία – Σερβία 21:15 Novasports

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Βοσνία & Ερζεγοβίνη – Γεωργία 15:00 Novasports

Γαλλία – Ισλανδία 15:00 Novasports

Ισραήλ – Σλοβενία 18:00 Novasports

Ιταλία – Κύπρος 18:15 Novasports

Ισπανία – Ελλάδα 21:30 Novasports Start & ΕΡΤ

Πολωνία – Βέλγιο 21:30 Novasports

Φάση των «16»

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

1. Β2 – Α3 Novasports / 12:00

2. Α1 – Β4 Novasports / 15:15

3. Β1 – Α4 Novasports / 18:30

4. Α2 – Β3 Novasports / 21:45

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

5. Γ1 – Δ4 Novasports / 12:00

6. Δ2 – Γ3 Novasports / 15:15

7. Γ2 – Δ3 Novasports / 18:30

8. Δ1 – Γ4 Novasports / 21:45

Προημιτελικοί

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

9. Νικήτρια 1 – Νικήτρια 5 Novasports & ΕΡΤ / 17:00

10. Νικήτρια 2 – Νικήτρια 6 Novasports & ΕΡΤ / 21:00

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

11. Νικήτρια 3 – Νικήτρια 7 Novasports & ΕΡΤ / 17:00

12. Νικήτρια 4 – Νικήτρια 8 Novasports & ΕΡΤ / 21:00

Ημιτελικοί

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

13. Νικήτρια 9 – Νικήτρια 10 Novasports & ΕΡΤ / 17:00

14. Νικήτρια 11 – Νικήτρια 12 Novasports & ΕΡΤ / 21:00

Μικρός και μεγάλος τελικός

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου