Η ώρα της αλήθειας για τις 24 ομάδες που συμμετέχουν στο Eurobasket 2025 έφτασε. Από την Τετάρτη αρχίζει η γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ με τη συμμετοχή και της Εθνικής μας ομάδας.
Ο τίτλος του φαβορί συνοδεύει την Γερμανία, τη Σερβία και την Γαλλία, οι οποίες παρά τις απουσίες τους διαθέτουν εξαιρετικά ρόστερ. Όλα αυτά, μένει να αποδειχθούν και μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.
Οι τέσσερις όμιλοι του Eurobasket 2025 θα φιλοξενηθούν σε Ρίγα (Λετονία), Τάμπερε (Φινλανδία), Λεμεσό (Κύπρος) και Κατόβιτσε (Πολωνία). Η γαλανόλευκη θα δώσει όλους τους αγώνες της στην Κύπρο όπου θα αντιμετωπίσει Ισπανία, Ιταλία, Γεωργία, Βοσνία και την οικοδέσποινα.
Οι όμιλοι του Eurobasket 2025
Group A (Ρίγα – Λετονία)
- Σερβία
- Λετονία
- Τσεχία
- Τουρκία
- Εσθονία
- Πορτογαλία
Group B (Τάμπερε – Φινλανδία)
- Γερμανία
- Λιθουανία
- Μαυροβούνιο
- Φινλανδία
- Μεγάλη Βρετανία
- Σουηδία
Ο Όμιλος της Εθνικής ομάδας (Group C, Λεμεσός – Κύπρος)
- Ισπανία
- Ελλάδα
- Ιταλία
- Γεωργία
- Βοσνία
- Κύπρος
Group D (Κατόβιτσε – Πολωνία)
- Γαλλία
- Σλοβενία
- Πολωνία
- Ισραήλ
- Βέλγιο
- Ισλανδία
Οι διασταυρώσεις και ο δρόμος μέχρι τον τελικό του Eurobasket 2025
Από τους τέσσερις ομίλους προκρίνονται οι τέσσερις πρώτες ομάδες και από τη φάση των «16» θα αρχίσουν οι νοκ άουτ αγώνες. Στην φάση των 16, οι ομάδες του Group A θα διασταυρωθούν με τις ομάδες του Group B και οι ομάδες του Group C με αυτές του Group D.
Οι αναμετρήσεις θα διεξαχθούν ανάλογα με τη θέση των ομάδων στην κατάταξη των ομίλων. Δηλαδή, η πρώτη ομάδα του Group A θα αντιμετωπίσει την τέταρτη του Group B, η δεύτερη την τρίτη κλπ κλπ.
Αξίζει να επισημάνουμε ότι όλη η τελική φάση θα φιλοξενηθεί στην Λετονία.
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Eurobasket 2025
Φάση Ομίλων
Τετάρτη 27 Αυγούστου
- Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία 13:30 Novasports 4
- Τσεχία – Πορτογαλία 14:45 Novasports Start
- Μαυροβούνιο – Γερμανία 16:30 Novasports 4
- Λετονία – Τουρκία 18:00 Novasports Start
- Σουηδία – Φινλανδία 20:30 Novasports 4
- Σερβία – Εσθονία 21:15 Novasports Start
Πέμπτη 28 Αυγούστου
- Ισραήλ – Ισλανδία 15:00 Novasports 4
- Γεωργία – Ισπανία 15:00 Novasports Start & ΕΡΤ1
- Βέλγιο – Γαλλία 18:00 Novasporrts 4
- Βοσνία & Ερζεγοβίνη – Κύπρος 18:15 Novasports Start
- Σλοβενία – Πολωνία 21:30 Novasports 4
- Ελλάδα – Ιταλία 21:30 Novasports Start & ΕΡΤ News
Παρασκευή 29 Αυγούστου
- Γερμανία – Σουηδία 13:30 Novasports 4
- Τουρκία – Τσεχία 14:45 Novasports Start
- Λιθουανία – Μαυροβούνιο 16:30 Νοvasports 4 & ΕΡΤ1
- Εσθονία – Λετονία 18:00 Novasports Start
- Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία 20:30 Novasports 4
- Πορτογαλία – Σερβία 21:15 Novasports Start
Σάββατο 30 Αυγούστου
- Λιθουανία – Γερμανία 13:30 Novasports 5
- Τσεχία – Εσθονία 14:45 Novasports 4
- Ισλανδία – Βέλγιο 15:00 Novasports 6
- Ιταλία – Γεωργία 15:00 Novasports Start & ΕΡΤ1
- Μεγάλη Βρετανία – Σουηδία 16:30 Novasports 5
- Λετονία – Σερβία 18:00 Novasports 4
- Γαλλία – Σλοβενία 18:00 Novasports 6
- Κύπρος – Ελλάδα 18:15 Novasports Start & ΕΡΤ1
- Μαυροβούνιο – Φινλανδία 20:30 Novasports 5
- Τουρκία – Πορτογαλία 21:15 Novasports 4
- Πoλωνία – Ισραήλ 21:30 Novasports 6
- Ισπανία – Βοσνία & Ερζεγοβίνη 21:30 Novasports Start
Κυριακή 31 Αυγούστου
- Γεωργία – Ελλάδα 15:00 Novasports Start & ΕΡΤ News
- Σλοβενία – Βέλγιο 15:00 Novasports 4
- Ισραήλ – Γαλλία 18:00 Novasports 4
- Ισπανία – Κύπρος 18:15 Novasports Start
- Πολωνία – Ισλανδία 21:30 Novasports 4
- Βοσνία & Ερζεγοβίνη – Ιταλία 21:30 Novasports Start & ΕΡΤ1
Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου
- Σουηδία – Μαυροβούνιο 13:30 Novasports
- Εσθονία – Τουρκία 14:45 Novasports
- Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία 16:30 Novasports
- Πορτογαλία – Λετονία 18:00 Novasports
- Φινλανδία – Λιθουανία 20:30 Novasports
- Σερβία – Τσεχία 21:15 Novasports & ΕΡΤ1
Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου
- Βέλγιο – Ισραήλ 15:00 Novasports
- Ελλάδα – Βοσνία & Ερζεγοβίνη 15:00 Novasports Start & ΕΡΤ
- Ισλανδία – Σλοβενία 18:00 Novasports
- Κύπρος – Γεωργία 18:15 Novasports
- Γαλλία – Πολωνία 21:30 Novasports
- Ιταλία – Ισπανία 21:30 Novasports
Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου
- Μαυροβούνιο – Μεγάλη Βρετανία 13:30 Novasports
- Εσθονία – Πορτογαλία 14:45 Novasports
- Λιθουανία – Σουηδία 16:30 Novasports
- Τσεχία – Λετονία 18:00 Novasports
- Φινλανδία – Γερμανία 20:30 Novasports
- Τουρκία – Σερβία 21:15 Novasports
Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου
- Βοσνία & Ερζεγοβίνη – Γεωργία 15:00 Novasports
- Γαλλία – Ισλανδία 15:00 Novasports
- Ισραήλ – Σλοβενία 18:00 Novasports
- Ιταλία – Κύπρος 18:15 Novasports
- Ισπανία – Ελλάδα 21:30 Novasports Start & ΕΡΤ
- Πολωνία – Βέλγιο 21:30 Novasports
Φάση των «16»
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
- 1. Β2 – Α3 Novasports / 12:00
- 2. Α1 – Β4 Novasports / 15:15
- 3. Β1 – Α4 Novasports / 18:30
- 4. Α2 – Β3 Novasports / 21:45
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
- 5. Γ1 – Δ4 Novasports / 12:00
- 6. Δ2 – Γ3 Novasports / 15:15
- 7. Γ2 – Δ3 Novasports / 18:30
- 8. Δ1 – Γ4 Novasports / 21:45
Προημιτελικοί
Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου
- 9. Νικήτρια 1 – Νικήτρια 5 Novasports & ΕΡΤ / 17:00
- 10. Νικήτρια 2 – Νικήτρια 6 Novasports & ΕΡΤ / 21:00
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου
- 11. Νικήτρια 3 – Νικήτρια 7 Novasports & ΕΡΤ / 17:00
- 12. Νικήτρια 4 – Νικήτρια 8 Novasports & ΕΡΤ / 21:00
Ημιτελικοί
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου
- 13. Νικήτρια 9 – Νικήτρια 10 Novasports & ΕΡΤ / 17:00
- 14. Νικήτρια 11 – Νικήτρια 12 Novasports & ΕΡΤ / 21:00
Μικρός και μεγάλος τελικός
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου
- Θέσεις 3-4 17:00 Novasports & ΕΡΤ
- Τελικός 21:00 Novasports & ΕΡΤ