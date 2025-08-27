Υψηλές συγκεντρώσεις PFAS ή αλλιώς υπερφθοριωμένες αλκυλιωμένες ουσίες, γνωστά και ως «παντονινά χημικά», εντοπίστηκαν στα ελληνικά αυγά, προκαλώντας ανησυχία για τους κινδύνους που ενέχουν για την υγεία μας.

Τα αποτελέσματα της μελέτης

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΕΚΠΑ και δημοσιεύτηκε στο διεθνές περιοδικό Science of The Total Environment. Πιο αναλυτικά, συλλέχθηκαν αυγά ελευθέρας βοσκής εγχώριας παραγωγής από 17 κοτέτσια σε όλη την Ελλάδα (5 στις Σέρρες, 2 στη Μαγνησία, 5 στη Βοιωτία, 2 στην Αττική και 3 στην Ηλεία) και αναλύθηκαν για 46 PFAS, βαρέα μέταλλα, φυτοφάρμακα και φαρμακευτικά υπολείμματα.

Τα αποτελέσματα της μελέτης είναι άκρως ανησυχητικά.

Πιο συγκεκριμένα, από τα 46 PFAS που εξετάστηκαν, 37 ενώσεις από 10 διαφορετικές κατηγορίες ανιχνεύθηκαν και στα 75 αυγά.

Πάνω από τα μισά αυγά ξεπερνούσαν τα όρια στις τιμές που έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ για πρώτη φορά, βρέθηκαν υπολείμματα φαρμακευτικών προϊόντων και φυτοφαρμάκων.

Ποιοι κινδυνεύουν

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, ο κίνδυνος διαφέρει ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα και την περιοχή μελέτης, με τους υψηλότερους κινδύνους να εκτιμώνται για τους εφήβους και τον Νομό Ηλείας.

Οι κότες τρώνε από το μολυσμένο χώμα, το μολυσμένο νερό ή τις ζωοτροφές, και έτσι αυξάνονται οι συγκεντρώσεις συγκεκριμένων χημικών ουσιών στα αυγά.

Αυτά τα αποτελέσματα υποδεικνύουν τη σημαντική μόλυνση των αυγών στην χώρα μας, ακόμα και σε περιοχές μακριά από τα αστικά κέντρα και τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Τα «παντοτινά χημικά» έχουν συνδεθεί με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία μας, όπως βλάβη στο ανοσοποιητικό σύστημα και το ήπαρ, γενετικές ανωμαλίες, καρκίνο και καθυστερημένη ανάπτυξη στα παιδιά.