Την «τουρκική απειλή» κατονόμασε στη διακοινοκοινοβουλευτική διάσκεψη για την Ασφάλεια και Άμυνα στην Κοπεγχάγη, ο ευρωβουλευτής και μέλος της επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωκοινοβουλίου, Νικόλας Φαραντούρης, υπό την αιγίδα της δανικής Προεδρίας της ΕΕ για το τρέχον εξάμηνο.

Ο Κεφαλλονίτης καθηγητής εμφανίστηκε υπέρμαχος «μίας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας που θα εμπεδώσει τη σταθερότητα στην περιοχή και θα καταστήσει την ΕΕ σημαντικό διεθνή δρώντα». Διευκρίνισε πάντως ότι «το βασικό πρόβλημα είναι η αποσπασματική προσέγγιση και η έλλειψη στρατηγικής απ’ τους ευρωπαϊκούς θεσμούς».

«Προτού προχωρήσουμε σε χρηματοδότηση επιχειρήσεων και πολιτικών, πρέπει να αποσαφηνίσουμε ποιές είναι οι απειλές και ποιοι αυτοί που απειλούν την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα κάθε κράτους μέλους της ΕΕ», υποστήριξε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Φαραντούρης σε Ακάρ: «Οι απειλές έρχονται απ’ την Τουρκία»

Απευθυνόμενος προς την τουρκική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον στενό συνεργάτη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στρατηγό Χουλουσί Ακάρ, που συμμετέχει επίσης στη συνδιάσκεψη, σημείωσε ότι «για την Εσθονία ή την Πολωνία, απειλή μπορεί να αποτελεί η Ρωσία. Για την Ελλάδα όμως και την Κύπρο – στην οποία παραμένει τουρκικός στρατός κατοχής – οι απειλές έρχονται απ’ την Τουρκία».

Καταλήγοντας ο Νι. Φαραντούρης σημείωσε ότι «εάν θέλουμε μία στιβαρή, θεμιτή και αποτελεσματική κοινή αμυντική πολιτική, θα πρέπει μαζί με τις κοινές μας αξίες (common values) να συμπεριλάβουμε τα εθνικά συμφέροντα (national interests) και των 27 κρατών μελών».

Είναι η δεύτερη φορά που ο Έλληνας ευρωβουλευτής και μέλος της επιτροπής ασφάλειας & άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διασταυρώνεται με τον Χουλουσί Aκάρ τους τελευταίους μήνες για το ζήτημα της τουρκικής συμμετοχής στην άμυνα της Ευρώπης. Είχε προηγηθεί αντιπαράθεση στο Πολωνικό Κοινοβούλιο τον περασμένο Μάρτιο προκαλώντας τον εκνευρισμό του ισχυρού άντρα της τουρκικής πολιτικής ασφάλειας, στο πλαίσιο αντίστοιχης διάσκεψης υπό την Πολωνική Προεδρία.