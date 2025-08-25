Στενοί συνεργάτες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρονται να εξετάζουν το ενδεχόμενο αντικατάστασης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ως αρχηγού κράτους της Ουκρανίας, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Guardian, που επικαλείται τρεις ξεχωριστές πηγές.

Ο ίδιος ο Τραμπ απαντώντας σήμερα σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το γιατί ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν θέλει να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Τραμπ απάντησε: «Επειδή [ο Πούτιν] δεν τον συμπαθεί [τον Ζελένσκι]».

Η πρωτοβουλία φαίρεται να καθοδηγείται από την ομάδα του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς και περιλαμβάνει προσπάθειες να έρθουν σε επαφή με τον πρώην αρχηγό των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων και νυν πρέσβη στο Ηνωμένο Βασίλειο, Βαλέρι Ζαλούζνι.

Ωστόσο, ο Ζαλούζνι, μετά από διαβουλεύσεις με τον Αντρέι Γερμάκ, επικεφαλής του γραφείου του προέδρου της Ουκρανίας, αρνήθηκε να εμπλακεί

Πολιτικές φιλοδοξίες και στρατηγικές επιλογές Ζαλούζνι

Σύμφωνα με το Guardian, τον Νοέμβριο του 2024, ο Γερμάκ είχε προσφέρει στον Ζαλούζνι θέση στην ομάδα του Ζελένσκι ενόψει των επόμενων εκλογών, αλλά η πρόταση απορρίφθηκε. Ο Ζαλούζνι υποσχέθηκε να μην επικρίνει δημόσια τον πρόεδρο και να μην λάβει μέτρα που θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν τη θέση του. Έχει δηλώσει ότι, εάν αποφασίσει να ασχοληθεί με την πολιτική, θα ενημερώσει προσωπικά τον Γερμάκ, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει κάνει δημόσιες δηλώσεις για τις πολιτικές του φιλοδοξίες.

Ο πολιτικός αναλυτής Βλαντιμίρ Φεσένκο χαρακτήρισε τη στάση Ζαλούζνι ως τακτική, προβλέποντας ότι η απόφασή του για υποψηφιότητα θα ληφθεί λίγο πριν τις εκλογές. Άλλοι Ουκρανοί πρώην αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ο Ζαλούζνι θα θέσει υποψηφιότητα μόνο σε περίπτωση παραίτησης του Ζελένσκι, ώστε να αποφευχθεί καταστροφική αντιπαράθεση.

Επαναπροσδιορισμός της εικόνας Ζαλούζνι

Ο Ζαλούζνι, έχοντας υπηρετήσει έναν χρόνο ως πρέσβης στο Λονδίνο, επανεμφανίστηκε πρόσφατα με άρθρο και φωτογράφιση στο Vogue Ukraine, παρουσιάζοντας μια πιο προσιτή εικόνα, όχι ως στρατιωτικό «σκληρό», αλλά ως Ουκρανό της διπλανής πόρτας. Η δημόσια αυτή παρουσία έρχεται σε μια δύσκολη συγκυρία για τον Ζελένσκι, ο οποίος για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου αντιμετωπίζει εσωτερικές διαμαρτυρίες και έντονη κριτική στην Ευρώπη.

Ο Αμερικανός αναλυτής Τεντ Σνάιντερ εκτιμά ότι η εμφάνιση του Ζαλούζνι δεν είναι τυχαία, παρά τις διαψεύσεις του στρατηγού ότι έχει ηγετικές φιλοδοξίες.

Πολιτική πίεση στον Ζελένσκι

Καθώς η σύγκρουση παρατεινόταν, η δημοτικότητα του Ζελένσκι υποχώρησε σημαντικά. Δημοσκοπήσεις της Gallup στο τέλος του 2024 κατέγραψαν πτώση από 84% σε 60%, ενώ ο Ζαλούζνι θεωρείται πλέον πιο δημοφιλής. Τον Δεκέμβριο του 2023, έρευνα του KIIS κατέγραψε εμπιστοσύνη 62% στον Ζελένσκι και 88% στον Ζαλούζνι, με εσωτερικές μετρήσεις να δείχνουν 32% για τον πρώτο και 70% για τον δεύτερο.

Ο Economist ανέφερε ότι ο Ζελένσκι θα έχανε μια μελλοντική εκλογή με 30% έναντι 65% του Ζαλούζνι, ενώ πρώην κυβερνητικός αξιωματούχος έκανε λόγο για στήριξη κάτω από 10%.

Ορατοί κίνδυνοι

Η θέση του Ζελένσκι ενδέχεται να επιδεινωθεί περαιτέρω υπό την απειλή κατάρρευσης των ενόπλων δυνάμεων, την απομάκρυνση από την ένταξη σε ΝΑΤΟ και ΕΕ και την αντιδημοφιλή στρατολόγηση. Παράλληλα, η εικόνα του τραυματίστηκε από αντιπαραθέσεις για τη διαφάνεια και τη διαφθορά.

Η δημοσίευση του αφιερώματος του Ζαλούζνι στο Vogue Ukraine συνέπεσε με αναφορές ότι οι ΗΠΑ θεωρούν τον στρατηγό πιθανό διάδοχο σε σενάριο ανατροπής του Ζελένσκι. Ο δημοσιογράφος Σέιμουρ Χερς έγραψε ότι ο Ζαλούζνι θεωρείται πλέον ο πιο αξιόπιστος διάδοχος και ότι η θέση αυτή μπορεί να είναι δική του μέσα σε λίγους μήνες, ακόμα και με χρήση βίας, εάν ο πρόεδρος Τραμπ το ζητήσει.

Ρωσικές υπηρεσίες ισχυρίζονται ότι Αμερικανοί και Βρετανοί αξιωματούχοι είχαν μυστική συνάντηση με Ζαλούζνι και Γερμάκ στις Άλπεις για την αντικατάσταση Ζελένσκι, γεγονός που ενισχύει τα ερωτήματα γύρω από τον χρόνο και το περιεχόμενο της επανεμφάνισης του στρατηγού στην ουκρανική δημόσια σφαίρα.