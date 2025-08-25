Ισραηλινές επιδρομές στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα τη Δευτέρα σκότωσαν πάνω από 2ο ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον τεσσάρων δημοσιογράφων, ένας εκ των οποίων εργαζόταν για το Reuters, δήλωσαν στο πρακτορείο Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι.

Ο εικονολήπτης Χουσάμ αλ-Μάσρι, ένας από τους δημοσιογράφους που σκοτώθηκαν στις επιδρομές σύμφωνα με τους αξιωματούχους, ήταν συνεργάτης του Reuters. Ο φωτογράφος Χατέμ Χάλεντ, ο οποίος ήταν επίσης συνεργάτης του Reuters, τραυματίστηκε, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

BREAKING: We are now getting reports that three journalists are among 14 people killed in the Israeli attack on Nasser hospital in southern Gaza. 🔴 LIVE updates: https://t.co/qMIjAf4u9g pic.twitter.com/BCtnklp4Sk — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 25, 2025



Ο ισραηλινός στρατός και το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έκαναν κάποιο άμεσο σχόλιο σχετικά με τις επιδρομές.

Το Νάσερ βρίσκεται στη νότια Λωρίδα της Γάζας και συγκεκριμένα στην Χαν Γιουνίς. Τα ισραηλινά πλήγματα στο νοσοκομείο έρχονται την ώρα που υποτίθεται ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου έχει ξεκινήσει την επιχείρηση για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας που βρίσκεται στα βόρεια της Λωρίδας.