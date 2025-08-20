Ξεκίνησε η αρχική φάση της επιχείρησης της κατάληψης της Πόλης της Γάζας, ανακοίνωσε πριν λίγο ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων Έφι Ντεφρίν.

Η ανακοίνωση ήρθε λίγο μετά από μια μάχη με δυνάμεις της Χαμάς νότια της Χαν Γιουνίς στη Λωρίδα της Γάζας την Τετάρτη και όπως δήλωσε ο Ντεφρίν: «Θα εμβαθύνουμε την επίθεση εναντίον της Χαμάς στην Πόλη της Γάζας, που αποτελεί προπύργιο της τρομοκρατικής οργάνωσης για κυβερνητική και στρατιωτική τρομοκρατία».

«Έχουμε ξεκινήσει τις προκαταρκτικές επιχειρήσεις και τα πρώτα στάδια της επίθεσης στην Πόλη της Γάζας, και ήδη οι δυνάμεις του Ισραηλινού Στρατού ελέγχουν τα περίχωρα της Πόλης της Γάζας», ανέφερε το Ντεφρίν.

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε δεκάδες χιλιάδες εφέδρους την Τετάρτη στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την επικείμενη επίθεση στην Πόλη της Γάζας, την ώρα που η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωνε ότι εξετάζει τη νέα πρόταση για κατάπαυση του πυρός μετά από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου (αφότου η Χαμάς έδωσε την δική της έγκριση).

Η κίνηση αυτή, σηματοδοτεί ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου προχωράει κανονικά το σχέδιό της για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας, του μεγαλύτερου αστικό κέντρο της Λωρίδας, παρά τις διεθνείς επικρίσεις για μια επιχείρηση που θα οδηγήσει εκ νέου σε εκτοπισμό χιλιάδες Παλαιστινίων.

Σύμφωνα πάντως με διαρροές από την πλευρά των ισραηλινών δυνάμεων, οι έφεδροι στρατιώτες δεν θα αναπτυχθούν στην περιοχή μέχρι τον Σεπτέμβριο, πράγμα που σημαίνει πως στο μεταξύ υπάρχει μια μικρή ελπίδα για να επιτευχθεί κάποια συμφωνία εκεχειρίας.