Η Μύκονος δεν είναι μόνο η Χώρα και τα ξέφρενα πάρτι. Είναι και τα ανεξερεύνητα τοπία, οι παραλίες με άμμο σαν πούδρα, τα μουσεία με μοναδικά αρχαιολογικά ευρήματα, οι οικισμοί που κρατούν τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα, οι γεύσεις που φέρνουν μνήμες από την παλιά νησιώτικη Ελλάδα. Ανακαλύψτε παρακάτω την πιο ουσιαστική Μύκονο.

Τι να κάνετε

• Η Χώρα της Μυκόνου βρίσκεται στη δυτική πλευρά του νησιού. Όλοι οι μύθοι που τη συνοδεύουν έχουν μια –μικρή ή μεγαλύτερη– δόση αλήθειας. Είναι πράγματι μια κυκλαδίτικη Χώρα εξωστρεφής, ιδανική για εξόδους, nightlife και ατέλειωτα πάρτι, μόνο που τα τελευταία χρόνια τα μπαράκια και τα κλαμπ συμπληρώνονται από εστιατόρια και χώρους γαστρονομίας. Τη Μύκονο δεν επιλέγουν μόνο όσοι αγαπούν τη διασκέδαση, αλλά και οικογένειες με παιδιά που θέλουν να απολαύσουν ένα νησί με παροχές υψηλού επιπέδου.

• Περιηγηθείτε στα Ματογιάννια, ανηφορίστε έως τους ανεμόμυλους, απολαύστε το ηλιοβασίλεμα στη Μικρή Βενετία, παρατηρήστε την παραθαλάσσια Παναγία Παραπορτιανή με τους λευκούς καμπύλους όγκους. Η προτομή της Μαντώς Μαυρογένους μένει να θυμίζει τη μεγάλη Μυκονιάτισσα που έδωσε τα πάντα στον αγώνα για την απελευθέρωση του έθνους. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο (τηλ. 22890-22325) θα δείτε σημαντικά ευρήματα από τη Ρήνεια και τη Μύκονο. Στο Ναυτικό Μουσείο Αιγαίου (τηλ. 210-8125547) παρουσιάζονται πολλά αντικείμενα που σχετίζονται με τη ναυσιπλοΐα, από ενάλιες αρχαιότητες, χαρακτικά και νομίσματα μέχρι τρισδιάστατες τριήρεις.

• Η Άνω Μερά είναι ένας πιο ήσυχος οικισμός, στην ενδοχώρα της Μυκόνου, που διατηρεί την αγροτική φυσιογνωμία της. Πανέμορφη είναι η μονή της Παναγίας Τουρλιανής με το θρησκευτικό μουσείο. Λίγο έξω από τον οικισμό, στη φάρμα Ρίζες (τηλ. 6944-220233) διοργανώνονται μαθήματα μαγειρικής, όπως και μια ξενάγηση με λαογραφικό περιεχόμενο για την παραδοσιακή ζωή στη Μύκονο.

• Η γαστρονομική ταυτότητα της Μυκόνου εκφράζεται σε πολλά επίπεδα. Το νησί από τη μία φιλοξενεί εστιατόρια που ακολουθούν τις εκάστοτε τάσεις της εποχής (fusion ιαπωνικό-μεσογειακό, μπριζολάδικα, κ.λπ.), από την άλλη έχει μια μεγάλη παράδοση σε νησιώτικες, γήινες γεύσεις, που αξιοποιούν τις πρώτες ύλες του τόπου: κοπανιστή, λουκάνικα και λούζες, αρτοποιήματα και πίτες, ψητά ψάρια, μυκονιάτικα γλυ κά ραφιόλια και αμυγδαλωτά.

• Η Μύκονος έχει μερικές από τις ωραιότερες παραλίες των Κυκλάδων, με ψιλή ανοιχτόχρωμη άμμο και θέα στα γύρω νησιά – την Τήνο, τη Δήλο, τη Ρήνεια και τη Νάξο. Κάποιες είναι οργανωμένες, με πάρκινγκ, ομπρέλες, κρεβάτια και αυστηρούς πορτιέρηδες, άλλες είναι ελεύθερες και ανοργάνωτες, θυμίζοντας την ανέμελη Μύκονο της δεκαετίας του ’70. Η πιο δημοφιλής και γνωστή παραλία είναι η Ψαρρού. Υπέροχος είναι ο Καλαφάτης και η Ελιά για γυμνισμό. Ήρεμη δύναμη είναι η Μυρσίνη αλλά και ο Άγιος Σώστης, ενώ μοναδική είναι η παραλία της Φτελιάς, κοντά στην οποία βρίσκεται ένας σημαντικός νεολιθικός οικισμός.

Φεστιβάλ, πάρτι και παράδοση

• To Cavo Paradiso, στη νότια Μύκονο, δίπλα στην παραλία της Παράγκας, έχει γαλουχήσει γενιές και γενιές. Συσπειρώνει από εφήβους που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο ξενύχτι και στον χορό μέχρι συνειδητοποιημένους clubbers κάθε ηλικίας. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το καλοκαίρι, το διασημότερο μυκονιάτικο venue έχει ένα πλούσιο πρόγραμμα από DJ sets, με Έλληνες και διεθνείς καλεσμένους. Αναλυτικά το πρόγραμμα στο cavoparadiso.gr.

• Στις 21-26 Αυγούστου αναμένεται και το φεστιβάλ Xlsior Mykonos (xlsiorfestival.com) με beach party μέχρι πρωίας.

• Σε διαφορετικό μήκος κύματος, το 3ο Πανευρωπαϊκό Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών «Τα Παραπορτιανά» θα πραγματοποιηθεί στη Μύκονο στις 20 Σεπτεμβρίου.

Η άλωση της Τροίας

Ο Πιθος της Μυκονου, με τις πλουσιες αναγλυφες παραστασεις απο τον Τρωικο Πολεμο. Αρχαιολογικο Μουσειο Μυκονου (φωτ. Εφορεια Αρχαιοτητων Κυκλαδων)

Ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά ευρήματα του νησιού είναι ο Πίθος της Μυκόνου, ταφικό αντικείμενο ύψους 1,40 μ., που χρονολογείται το 670 π.Χ. Η μοναδικότητά του έγκειται στο ότι είναι διακοσμημένο με μια σύνθεση όπου απεικονίζεται η άλωση της Τροίας, με τον Δούρειο Ίππο, 14 Αχαιούς πολεμιστές, αλλά και πιο σκληρές σκηνές που αποτυπώνουν την αρπαγή των γυναικών της Τροίας. Το πιθάρι εντοπίστηκε σε ένα πηγάδι σπιτιού το 1961 και σήμερα εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο.