Διαρροή λυμάτων σημειώθηκε στη Μύκονο, και συγκεκριμένα στην παραλία του Πλατύ Γιαλού, ακριβώς μπροστά από εστιατόριο. Η υπερχείλιση προήλθε από αγωγούς της ΔΕΥΑΜ και αποδίδεται στην κακή συντήρηση, αλλά και στην υπερλειτουργία του δικτύου.

Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που το νησί έρχεται αντιμέτωπο με τέτοιο φαινόμενο. Το 2024 λύματα είχαν πλημμυρίσει τα σοκάκια του Ορνού λόγω υπερβολικής δόμησης και υπερφόρτωσης του δικτύου, ενώ το 2023 σημειώθηκε διαρροή στο Παλιό Λιμάνι, με την ατμόσφαιρα να γίνεται αποπνικτική και τουρίστες αλλά και ντόπιους να εγκαταλείπουν εστιατόρια και καφέ εξαιτίας της έντονης δυσοσμίας.

Στην Πάτμο η ΕΥΔΑΠ για το πρόβλημα με τα λύματα

Η είδηση αυτή έρχεται την ώρα που προβλήματα με τα λύματα καταγράφονται και στην Πάτμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, σταμάτησε να λειτουργεί τόσο ο αγωγός μεταφοράς λυμάτων στη θάλασσα όσο και το εργοστάσιο του βιολογικού καθαρισμού. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, όπως καταγγέλθηκε, ακατέργαστα λύματα να καταλήγουν στη θάλασσα ή ακόμη και σε σπίτια μέσω των βρυσών.

Συνεργεία της ΕΥΔΑΠ και της Περιφέρειας Δωδεκανήσου βρίσκονται σήμερα Κυριακή στο νησί, προκειμένου να πραγματοποιήσουν ελέγχους σε υποθαλάσσιο αγωγό μήκους 100 μέτρων στο βορειοδυτικό τμήμα, ώστε να εντοπιστεί η βλάβη.

Ο δήμαρχος Πάτμου, Νίκος Τσαμπαλάκης, διέψευσε ότι λύματα καταλήγουν σε βρύσες και αυλές σπιτιών, υποστηρίζοντας ότι το πρόβλημα οφείλεται σε βούλωμα του τελικού αγωγού όπου καταλήγουν τα λύματα.