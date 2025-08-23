Πολλές συζητήσεις ακόμη και στο εσωτερικό της κυβέρνησης προκαλούν τα συνεχή πήγαινε έλα μεταξύ του Μεγάρου Μαξίμου και των τόπων που επέλεξε για τις διακοπές του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Εκείνο που κυρίως σχολιάζεται είναι ότι το τελευταίο διάστημα ήταν ελάχιστες οι ανακοινώσεις που έγιναν για το πρόγραμμα που ακολούθησε. Αν δεν έχουμε χάσει τον λογαριασμό, ο κ. Μητσοτάκης μοίρασε τις αυγουστιάτικες διακοπές του ανάμεσα στην Τήνο, στα Χανιά και στη Μύκονο, όπου φιλοξενήθηκε από γνωστό επιχειρηματία, ενώ ενδιαμέσως βρέθηκε για κάποιες λίγες ώρες κάθε φορά στο πρωθυπουργικό γραφείο.

Τις περισσότερες φορές μάλιστα πληροφορούμαστε για το που βρισκόταν την προηγούμενη ημέρα από τις διαρροές προς φιλικά του μέσα ενημέρωσης για πρόσωπα από το εξωτερικό με τα οποία συνέφαγε, όπως προ ημερών με τον Σέρβο τενίστα Νόβακ Τζόκοβιτς και πιο πρόσφατα με τον μεγαλοεκδότη Ρούπερτ Μέρντοχ.

Με την ευκαιρία, πάντως, να επισημάνω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι ο μόνος ηγέτης δυτικής χώρας που σχολιάζεται για τις incognito αποδράσεις του το φετινό καλοκαίρι.

***

Μην μας κριτικάρετε, για να μην σας… ελέγξουμε

Είναι μοναδική νομίζω η ικανότητα που αναπτύσσουν τελευταία οι υπουργοί του Κυριάκου Μητσοτάκη να ανοίγουν μέτωπα με κάθε ευκαιρία και αφορμή.

Στο τελευταίο τέτοιο «επίτευγμα» πρωταγωνιστικό ρόλο έχει ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, ο οποίος εξαπολύοντας επίθεση συλλήβδην κατά των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων απείλησε με ελέγχους και διακοπή της χρηματοδότησης για όσες εξ αυτών ασκούν κριτική στην κυβερνητική πολιτική ή διευκολύνουν τους μετανάστες και πρόσφυγες στην αναζήτηση των δικαιωμάτων τους.

Οι δηλώσεις και οι απειλές του κ. Πλεύρη, που φαντάζομαι ότι δεν εκπλήσσουν όσους βλέπουν τη στροφή που έχει κάνει η κυβέρνηση στο Μεταναστευτικό μετά την υπουργοποίηση εκεί του Μάκη Βορίδη, προκάλεσαν την αντίδραση του συνόλου σχεδόν των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που με ανοιχτή επιστολή προς τον πρωθυπουργό ζήτησαν την άμεση παρέμβασή του.

«Σε όλες τις ώριμες δημοκρατίες, η Κοινωνία των Πολιτών είναι κρίσιμος θεσμικός συνομιλητής και όχι αποδιοπομπαίος τράγος», υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά στο κείμενο που προσυπογράφεται από 67 οργανώσεις.

«Η Κοινωνία των Πολιτών είναι οι ίδιοι οι πολίτες και δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται εχθρικά, απαξιωτικά ή με αδιαφορία» προστίθεται στην επιστολή με την οποία καλούν την κυβέρνηση και προσωπικά τον πρωθυπουργό να αποδοκιμάσουν τις δηλώσεις των υπουργών και να εδραιώσουν κουλτούρα σεβασμού και συνεργασίας με την Κοινωνία των Πολιτών.

Την επόμενη φορά που η χώρα μας θα μπει στο στόχαστρο διεθνών οργανισμών για έλλειψη σεβασμού στα δικαιώματα, το Μέγαρο Μαξίμου θα ξέρει ότι είναι το ίδιο υπεύθυνο για τον διασυρμό της Ελλάδας.

***

«Την ανοχή σας κύριε Πρόεδρε» Η ώρα της κρίσεως για τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη πλησιάζει, καθώς έρχεται η ώρα να υλοποιήσει τις εξαγγελίες του για αλλαγή του Κανονισμού της Βουλής. Το θέμα έχει εξαντληθεί στο επίπεδο των κατά καιρούς δηλώσεων και προθέσεων και φαίνεται πως έφτασε η στιγμή να νοικοκυρευτεί η κατάσταση η οποία έχει ξεφύγει προ πολλού. Μεταξύ των «αγκαθιών» που υπάρχουν είναι η τήρηση των χρόνων από τους ομιλητές, με προεξάρχοντες τους πολιτικούς αρχηγούς οι οποίοι δίνουν σταθερά το κακό παράδειγμα υπερβαίνοντας μέχρις εξαντλήσεως της υπομονής και της ανοχής των πολιτών τους προβλεπόμενους χρόνους. Η φράση «την ανοχή σας κύριε Πρόεδρε» προς τον εκάστοτε προεδρεύοντα έχει καταντήσει ενοχλητική.

***

Έρχεται «κόφτης», αλλά πως εφαρμοστεί

Ο περίφημος «κόφτης» είχε αρχίσει να συζητείται που από την εποχή Τασούλα χωρίς όμως να εφαρμοστεί. Ο ομιλητής θα ειδοποιείται με ειδικό σήμα λίγο πριν την ολοκλήρωση του χρόνου της ομιλίας του και ακολούθως εάν συνεχίζει θα κλείνει το μικρόφωνο και θα διακόπτεται το τηλεοπτικό σήμα από το Κανάλι της Βουλής που μεταδίδει ζωντανά τις συνεδριάσεις.

Μάλιστα ο κ. Κακλαμάνης έχει φροντίσει να λάβει το σχετικό «πράσινο φως» από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο έχει ενημερώσει σχετικά. Εξ ου και η αναφορά του ότι το κλείσιμο του μικροφώνου «θα αφορά από τον Πρωθυπουργό μέχρι και τον τελευταίο βουλευτή». Θα χρειαστεί η προσαρμογή του υπάρχοντος τεχνολογικού εξοπλισμού, ο οποίος έχει ήδη αναβαθμιστεί σε επίπεδο λογισμικού, ώστε να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις.

Το ερώτημα βεβαίως είναι πώς θα αντιδράσουν οι αρχηγοί και πρωτίστως η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία χρησιμοποιεί και τις δυο ιδιότητές της (πρόεδρος Κ.Ο. και πρώην Πρόεδρος της Βουλής) προκειμένου να λαμβάνει τον λόγο για τις διαρκείς και εξαντλητικές παρεμβάσεις και ομιλίες της. Και ως προς αυτό προβλέπω ότι θα δούμε πολλά «ματσάκια» στο απαξιωμένο, δυστυχώς, στα μάτια των πολιτών Κοινοβούλιο.

***

Και ο Οκτώβριος θα είναι «θερμός»

Αν και με επίκεντρο τη ΔΕΘ και τις παρουσίες εκεί του πρωθυπουργού και των άλλων πολιτικών αρχηγών, ο Σεπτέμβριος προοιωνίζεται να είναι καυτός σε πολιτικά γεγονότα, αφού παραμένει σε εκκρεμότητα και η διερεύνηση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, μη νομίζετε ότι και οι επόμενες μήνες θα είναι λιγότερο «θερμοί».

Για παράδειγμα πληροφορούμαι ότι το εσωκομματικό θερμόμετρο στο κυβερνητικό στρατόπεδο θα κυμανθεί και τον Οκτώβριο σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Κι αυτό διότι προγραμματίζεται για τις 8 του μήνα να παρουσιαστεί σε μεγάλη εκδήλωση το βιβλίο του Ευριπίδη Στυλιανίδη με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη, Ανθρώπινα Δικαιώματα και Κράτος Δικαίου» στο οποίο γράφουν προσωπικότητες από την Ευρώπη και της Ηνωμένες Πολιτείες.

Το ενδιαφέρον της παρουσίασης είναι ότι θα γίνει στην οδό Ρηγίλλης, απέναντι από το Ωδείο Αθηνών, τον μήνα της γέννησης της Νέας Δημοκρατίας. Ακούω ότι τον ίδιο μήνα ετοιμάζεται εκδήλωση και για την Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, πρώην Πρόεδρο της Βουλής, επί Πρωθυπουργίας του Κώστα Καραμανλή.

Σημειωτέον, ο τελευταίος δεν έχει ακόμη απαντήσει στην κριτική που δέχθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα περί ακινησίας στην εξωτερική πολιτική επί των ημερών της διακυβέρνησής του (2004-2009).

***

Πότε θα συνέλθει η γαλάζια Κ.Ο. Εκκρεμότητα η οποία μπορεί να εξελιχθεί και σε σημείο τριβής των βουλευτών με την ηγεσία, προέκυψε για το «γαλάζιο» στρατόπεδο και εξαιτίας του αδόκητου θανάτου του γραμματέα της Κ.Ο, Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο οποίος κηδεύεται σήμερα στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, όπου προγραμματίζεται να μεταβεί και ο πρωθυπουργός. Για να πληρωθεί η χηρεύουσα θέση του γραμματέα θα πρέπει να συγκληθεί η Κοινοβουλευτική Ομάδα ώστε να εκλέξει τον διάδοχο του Βεσυρόπουλου. «Γαλάζιοι» βουλευτές οι οποίοι από καιρό ήθελαν να αναλάβουν πρωτοβουλία για να γίνει συνεδρίαση και να τους δοθεί ο λόγος, θεωρούν ότι αυτό θα πρέπει να γίνει άμεσα με την ευκαιρία της εκλογής. Τον τελευταίο λόγο, όμως, ως συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, τον έχει το Μέγαρο Μαξίμου που δεν είναι βέβαιο ότι παραμονές της ΔΕΘ θα ήθελε να τοποθετηθούν οι (δυσαρεστημένοι, κατά τεκμήριο) κυβερνητικοί βουλευτές.

***