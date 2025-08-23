Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Αταλάντη, όπου μια 32χρονη μητέρα ενός παιδιού έχασε τη ζωή της στη διασταύρωση της παλιάς Heniger.

Όπως μεταδίδει το lamiareport.gr, η γυναίκα κινούνταν με τη μηχανή της στον δρόμο Σκάλα Αταλάντης – Αταλάντη, όταν αυτοκίνητο που παραβίασε το STOP, ερχόμενο από Λιβανάτες με κατεύθυνση προς Τραγάνα, συγκρούστηκε μαζί της. Από τη σφοδρή σύγκρουση η 32χρονη τραυματίστηκε σοβαρά.

Ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Αταλάντης έσπευσε στο σημείο και την μετέφερε στο Νοσοκομείο Λαμίας, όμως, παρά τις προσπάθειες, κατέληξε καθ’ οδόν. Η είδηση βύθισε στο πένθος την οικογένειά της αλλά και την τοπική κοινωνία, καθώς επρόκειτο για ιδιαίτερα δραστήριο και αγαπητό πρόσωπο, που μαζί με τον σύζυγό της διατηρούσαν κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας.