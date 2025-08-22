Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (22/8) στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Μπαλί Ρεθύμνου.

Δύο αυτοκίνητα, ένα ΤΑΧΙ και ένα αγροτικό φορτηγό, συγκρούστηκαν με σφοδρότητα λίγο πριν τη 1 τα ξημερώματα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση διασωστών της Πυροσβεστικής, ώστε να απεγκλωβιστεί ένας αλλοδαπός επιβάτης.

Τρεις σοβαρά τραυματίες

Μάχη για τη ζωή του δίνει ένας 21χρονος ο οποίος επέβαινε στο αγροτικό όχημα, ενώ σοβαρά τραυματισμένοι νοσηλεύονται και δύο Βρετανοί, γονείς δύο ανήλικων παιδιών, που επέβαιναν στο ταξί. Τα ανήλικα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους και δεν κινδυνεύουν, ωστόσο έχουν υποστεί σοκ.

Οι υπόλοιποι τραυματίες, τέσσερις Βρετανοί τουρίστες και τρεις επιβαίνοντες στο αγροτικό όχημα, μεταφέρθηκαν επίσης στα νοσοκομεία της περιοχής, ωστόσο η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

Ο 21χρονος που επέβαινε στο αγροτικό έχει υποστεί, σύμφωνα με πληροφορίες, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του από το Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου μεταφέρθηκε αρχικά, στο Βενιζέλειο.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ένας εκ των Βρετανών, εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του ταξί και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής, η οποία έσπευσε άμεσα με το κατάλληλο προσωπικό για τον απεγκλωβισμό του.

Στο σημείο έφτασαν συνολικά πέντε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που μετέφεραν τους τραυματίες στα νοσοκομεία.

Η Τροχαία ΒΟΑΚ έχει αναλάβει την προανάκριση του ατυχήματος, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια της σύγκρουσης.

Δείτε βίντεο λίγο μετά τη σύγκρουση: