Σοβαρά τραυματίστηκε ένα εξάχρονο παιδί το απόγευμα της Πέμπτης (21/8) στη Νέα Ιωνία Βόλου, μετά από τροχαίο.

Σύμφωνα με τοπικό μέσο, το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Βόλου.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου λειτουργεί εξειδικευμένη Παιδοχειρουργική Κλινική.

Θολές οι συνθήκες του ατυχήματος

Το τμήμα Τροχαίας Βόλου διεξάγει έρευνες για να ξεκαθαρίσει τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.

Αρχικά οι πρώτες πληροφορίες έλεγαν ότι το παιδί επέβαινε σε μηχανάκι με τους δύο γονείς του και χτύπησε μετά από πτώση, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής.

Νεότερες πληροφορίες κάνουν λόγο για παράσυρση του παιδιού από δίκυκλο μοτοποδήλατο στο οποίο επέβαιναν δύο νεαροί, την ώρα που επιχειρούσε να διασχίσει έναν δρόμο.