Ο Νάκης Παναγιωτίδης, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες εικαστικούς δημιουργούς, με παγκόσμια πορεία και ακτινοβολία, παρουσιάζει στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Χίου, που διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγίου, στο Τέμενος Χαμιδιέ στη Χίο, την έκθεση-εγκατάσταση με τίτλο «ΑΝΑΒΑΣΙΣ», η οποία θα εγκαινιασθεί στις 31 Αυγούστου (19:00), παρουσία του καλλιτέχνη.

Η έκθεση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ιταλικής και της Ελβετικής Πρεσβείας στην Αθήνα, σε συνεργασία με την γκαλερί Tornabuoni Arte, από την οποία θα παραστεί ο Michele Casamonti. Από την Ιταλική Πρεσβεία θα παραστεί ο Ιταλός πρέσβης Paolo Cuculi.

Η «ΑΝΑΒΑΣΙΣ», σε επιμέλεια του Δρ. Φώτη Παπαθανασίου, σηματοδοτεί μαζί με την πρόσφατη αναδρομική έκθεση του Νάκη Παναγιωτίδη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή στην Αθήνα τη δυναμική επιστροφή του διεθνούς εικαστικού στην Ελλάδα.

Ο Έλληνας καλλιτέχνης της Arte Povera Νάκης Παναγιωτίδης εγκαταστάθηκε μετά τις σπουδές του στην Ελβετία το 1973. Έκτοτε ζει και εργάζεται μεταξύ Βέρνης και του κυκλαδίτικου νησιού της Σερίφου.

Όπως γράφει στον κατάλογο της έκθεσης ο επιμελητής της Φώτης Παπαθανασίου, ο Ελληνο-ελβετός καλλιτέχνης που έργα του κοσμούν Μουσεία σύγχρονης τέχνης στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ: «εμπνέεται από το νησί της Χίου.

Το νερό που τον απασχολεί σε πολλά έργα του, το αρχαίο υλικό, ο Όμηρος και οι μύθοι και ο τετράγωνος χώρος του τεμένους Χαμιδιέ, σαν white box, τον οδήγησαν σε ένα πεντάγωνο, ή μάλλον σε τέσσερεις τοίχους και στο κέντρο μια εγκατάσταση: η Ανάβαση! Χρησιμοποιεί απλά υλικά και επαναλαμβανόμενα που δημιουργούν μια συμβολική γλώσσα που προσπαθεί να δώσει απαντήσεις, να υπαινιχθεί λύσεις και να αρθρώσει το άρρητο…».

«Η Ανάβασις, τίτλος της εγκατάστασης που αποτελείται από πέντε διαφορετικά έργα σε συνεχή δημιουργικό διάλογο, λειτουργεί ως έναυσμα πολλαπλών θεωρήσεων αισθητικών και στοχαστικών. Ο Νάκης μετέτρεψε το τέμενος σε πραγματικό τέμενος του πνευματικού φωτός. Σε ένα “ναό” όπου η πιο σύγχρονη τέχνη, με τα πιο απλά σύγχρονα και φθαρτά υλικά, επιτελεί την πραγματική της λειτουργία. Απροκατάληπτη και οικουμενική. Ανοιχτή σε όποιον μπορεί και θέλει να την γνωρίσει. Ο Νάκης δεν είναι σαμάνος της τέχνης, όπως ο Beuys, αλλά ως Έλληνας, ένας ιεροφάντης της τέχνης.»