Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε κατηγορηματικά τις πρόσφατες καταγγελίες που αμφισβητούν τη γνησιότητα των ακαδημαϊκών τίτλων του Υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν. Οι υπόνοιες για πλαστά πτυχία έχουν λάβει πολιτικές διαστάσεις, με την κυβέρνηση να μιλά για «εκστρατεία δυσφήμησης» και την αντιπολίτευση να τις επικαλείται ως ένδειξη θεσμικής κρίσης και απώλειας εμπιστοσύνης στο κράτος.

Τι απαντά το τουρκικό ΥΠΕΞ

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, το Κέντρο Καταπολέμησης της Παραπληροφόρησης της Προεδρίας (DMM) και το Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης (YÖK) έχουν ήδη απαντήσει με επίσημα έγγραφα στους ισχυρισμούς.

«Τα πτυχία προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού του Υπουργού, μαζί με τα πιστοποιητικά ισοτιμίας τους, δημοσιοποιήθηκαν από το DMM στις 15 Μαΐου 2025», τονίζεται.

Το YÖK έχει επιβεβαιώσει επανειλημμένα την ισοτιμία των τίτλων του Φιντάν, ενώ το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας διαβίβασε σχετική απάντηση σε κοινοβουλευτική ερώτηση στις 12 Ιουνίου 2025.

Το ΥΠΕΞ χαρακτήρισε την αναβίωση των καταγγελιών «συνέχεια μιας συστηματικής εκστρατείας δυσφήμησης», που αποδίδεται σε κύκλους συνδεδεμένους με την οργάνωση FETÖ. «Αβάσιμες κατηγορίες που στοχεύουν τον Υπουργό μας προβάλλονται επανειλημμένα από τη FETÖ και παρόμοιες δομές», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι πηγές, προσθέτοντας ότι έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες.

Η «βόμβα» του 2025: το προπτυχιακό στις ΗΠΑ

Τον Φεβρουάριο του 2025, ο ακαδημαϊκός και δημοσιογράφος Εμρέ Ουσλού αμφισβήτησε ανοιχτά τον προπτυχιακό τίτλο του Φιντάν από το University of Maryland University College (UMUC). Την περίοδο που φέρεται να αποφοίτησε, το πανεπιστήμιο δεν πρόσφερε πτυχίο BSc στις Πολιτικές Επιστήμες, αλλά μόνο BA στις Κοινωνικές Επιστήμες.

Λίγους μήνες αργότερα, ο βουλευτής του CHP Μουράτ Εμίρ αποκάλυψε ότι το UMUC δεν περιλαμβάνεται στη λίστα ισοτιμίας του Συμβουλίου Ανώτατης Εκπαίδευσης (YÖK), προκαλώντας τον Φιντάν να παρουσιάσει το σχετικό έγγραφο. Ο υπουργός απάντησε με αγωγή για συκοφαντική δυσφήμηση.

Παράλληλη υπόθεση: ο Εκρέμ Ιμάμογλου

Η αντιπαράθεση για τον Φιντάν συμπίπτει με την υπόθεση του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου. Στα τέλη Ιουλίου, ο μεταπτυχιακός του τίτλος ακυρώθηκε από το Πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης, ενώ οι εισαγγελικές αρχές ερευνούν υπόθεση πλαστογραφίας.

Η σύλληψή του προκάλεσε τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις στην Τουρκία από το 2013. Η ακύρωση του τίτλου του μπορεί να μπλοκάρει την υποψηφιότητά του για την προεδρία, καθώς το Σύνταγμα απαιτεί πανεπιστημιακό πτυχίο.

Αναλυτές βλέπουν τις δύο υποθέσεις ως κομμάτι μιας ευρύτερης πολιτικής αναμέτρησης κυβέρνησης – αντιπολίτευσης ενόψει εκλογών.

Το ακαδημαϊκό υπόβαθρο του Χακάν Φιντάν

Ο Χακάν Φιντάν ξεκίνησε την καριέρα του στις ένοπλες δυνάμεις, υπηρετώντας ως υπαξιωματικός στις Τουρκικές Χερσαίες Δυνάμεις από το 1986 έως το 2001. Εξειδικεύτηκε στις στρατιωτικές επικοινωνίες και την τεχνολογία, αποκτώντας ισχυρή επιχειρησιακή πειθαρχία.

Στη συνέχεια σπούδασε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποκτώντας πτυχίο Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης από το University of Maryland University College (UMUC), αναγνωρισμένο επίσημα από το YÖK.

Με την επιστροφή του στην Τουρκία, ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Bilkent με εργασία που αφορούσε τον ρόλο των υπηρεσιών πληροφοριών στην εξωτερική πολιτική. Αργότερα απέκτησε και διδακτορικό από το ίδιο πανεπιστήμιο, με διατριβή πάνω στη «Διπλωματία στην Ψηφιακή Εποχή», όπου ανέλυσε τη συμβολή της πληροφορικής στην επαλήθευση διεθνών συμφωνιών.