Νέα γυναικοκτονία σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 22/8 στον Βόλο. Ανδρας, περίπου 40 ετών, δολοφόνησε την 36χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια, τράπηκε σε φυγή.

Η άτυχη γυναίκα, μητέρα τεσσάρων παιδιών, εντοπίστηκε νεκρή στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμενε η οικογένεια, στην οδό Κωνσταντά, στο ύψος της μεταξύ των οδών Γάτσου και Γλάδστωνος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει ο taxydromos.gr, η γυναίκα πέθανε από ακατάσχετη αιμορραγία μετά από σοβαρό τραυματισμό που προκλήθηκε είτε από μαχαίρι είτε από θραύσματα τζαμαρίας.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο σύζυγός της, αλβανικής καταγωγής, είτε τη μαχαίρωσε είτε την πέταξε στην τζαμαρία της εισόδου της πολυκατοικίας και στη συνέχεια δραπέτευσε.

Η γυναίκα παρελήφθη νεκρή από πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Το σημείο παραμένει αποκλεισμένο, με την Αστυνομία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.

Μπροστά στα μάτια της κόρης τους

Πληροφορίες από τη γειτονιά, αναφέρουν ότι μετά το αιματηρό επεισόδιο καλούσε απεγνωσμένα σε βοήθεια το ΕΚΑΒ η κόρη του ζευγαριού.

«Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι», φέρεται να έλεγε.

Το πλήρωμα του ασθενοφόρου έφθασε στο σημείο μετά από 20’ λεπτά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Η γυναίκα που βρισκόταν αιμόφυρτη στην είσοδο της πολυκατοικίας, ήταν ήδη νεκρή.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζευγάρι ακουγόταν να μαλώνει από νωρίς σήμερα το πρωί.

Τι λέει μάρτυρας

Άνδρας που περνούσε από την πολυκατοικία της οδού Κωνσταντά είδε τον δράστη στο μπαλκόνι του διαμερίσματος του δευτέρου ορόφου, άκουσε φωνές, κοντοστάθηκε και τον είδε να πέφτει πάνω στην τζαμαρία και να εξαφανίζεται τρέχοντας ανεβαίνοντας την οδό Γλάδστωνος.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο δράστης είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών και τον περασμένο Ιούνιο είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας.