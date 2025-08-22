Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρύα Βρύση Καρδίτσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής στο μέτωπο επιχειρούν 40 πυροσβέστες και μία ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, με 14 οχήματα, ενώ 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο συνδράμουν με ρίψεις νερού.

Στο έργο της πυροσβεστικής βοηθούν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου

